Por Euronews Green, Steven Grattan con AP

El año pasado, casi el 60% de los votantes ecuatorianos apoyaron el referéndum sobre el fin de las perforaciones en la Amazonía.

Los ecuatorianos hicieron historia cuando votaron a favor de detener las prospecciones petrolíferas en el corazón de la Amazonía. Sin embargo, 12 meses después, hay pocos indicios de que la industria abandone el Parque Nacional Yasuní, una zona de gran biodiversidad situada al este de Quito.

En un comunicado el miércoles, el Ministerio de Energía y Minas anunció que había cerrado uno de los cientos de pozos en la zona conocida como el bloque 43-ITT. Sin embargo, el Gobierno solicitó la semana pasada a la Corte Constitucional una prórroga de cinco años y cinco meses para que la petrolera estatal Petroecuador cese totalmente sus operaciones.

Tras el histórico referéndum del pasado agosto, en el que el 60% de la población votó a favor de detener las perforaciones en el bloque, el Gobierno ecuatoriano se dio de plazo hasta finales de agosto de 2024 para hacerlo.

"El Gobierno no puede fijar su propio calendario y ha mostrado poca voluntad política para cerrar las operaciones", dijo Kevin Koenig, director de Clima y Energía de la organización sin ánimo de lucro Amazon Watch, en respuesta a la declaración del miércoles.

Además, Koenig recordó que el Tribunal Constitucional le dio al Gobierno ecuatoriano el año de plazo para cerrar 227pozos y de los que ha puesto el candado a uno.

"No están cumpliendo con su obligación judicial con la Corte, no están cumpliendo con el mandato del pueblo ecuatoriano y no están respetando los derechos de los Waorani", añadió el miembro de Amazon Watch.

Parque Nacional Yasuní, una de las regiones con mayor biodiversidad del mundo

Mujeres indígenas Waorani participan en una manifestación en Quito el 20 de agosto de 2024, exigiendo a las autoridades que cumplan la decisión de detener las perforaciones AP Photo/Dolores Ochoa

El parque nacional es una reserva de la biosfera designada por la Unesco. Además de los Waorani, alberga a dos de las últimas comunidades indígenas del mundo que viven en aislamiento voluntario, los Taromenane y los Tagaeri.

La industria petrolera lleva más de cinco décadas operando en el norte de la Amazonía ecuatoriana, según la organización sin ánimo de lucro Amazon Watch, que afirma que los grandes vertidos de petróleo han sido frecuentes y que en una época Petroecuador tuvo una media de un vertido a la semana.

Koenig afirmó que los vertidos se traducen en elevados niveles de cáncer, dolencias respiratorias, abortos y otros problemas de salud para las personas que viven cerca.

Juan Bay, presidente de la principal organización waorani de Ecuador, conocida como NAWE, encabeza una delegación a la capital ecuatoriana para hablar ante el Congreso el viernes. Dijo que su pueblo quiere ser incluido en el proceso.

"La decisión del pueblo ecuatoriano fue un alivio para el pueblo Waorani, porque ven que durante seis décadas, el petróleo no ha sido un desarrollo, no ha sido un cambio, sino que ha traído muerte", dijo Bay.

¿Para cuándo el plan del Gobierno de detener las perforaciones en el Parque Nacional Yasuní?

El miércoles 28 de agosto, el Gobierno dijo que había desmantelado el pozo B-56. "Vengo a verificar que se está cumpliendo con la decisión del referéndum del año pasado, donde los ciudadanos votaron a favor del cierre de este campo", dijo el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. "Cumplir con el cierre del ITT no es un trabajo fácil, requiere una planificación especial y técnica".

Todos los pozos deben quedar fuera de servicio en diciembre de 2029, según ha declarado el Gobierno anteriormente. Poner fin a las prospecciones petrolíferas en el bloque 43-ITT podría costar 1.300 millones de dólares (unos 1.200 millones de euros), según cálculos del Gobierno.

El petróleo representa casi un tercio del PIB de Ecuador, cuya economía tiene dificultades para hacer frente a sus obligaciones de deuda interna.