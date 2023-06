La legislación para trabajadores de plataformas, un paso más cerca

Los trabajadores tendrán que cumplir criterios como no poder fijar sus tarifas o no tener libertad para marcar sus horarios para ser considerados empleados.

Tras meses en punto muerto, se ha dado un paso importante para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas en la Unión Europea. Los ministros de Asuntos Sociales y Empleo han llegado a un acuerdo que debería conceder una serie de derechos a los conductores y repartidores.

El acuerdo establece siete criterios, si los trabajadores de plataformas cumplen tres de ellos serán considerados empleados . Por ejemplo, la capacidad de fijar la cantidad de dinero por un servicio, rechazar el trabajo o elegir la ropa que se lleva.

Si se les considera empleados, tendrán derecho a derechos laborales como vacaciones pagadas o bajas por enfermedad. Algo que ahora en muchos casos no sucede.

El acuerdo también reduce el poder de los algoritmos que asignan las tareas y las preferencias de franjas horarias.

Pero cinco países, entre ellos Alemania y España, consideran que no es lo suficientemente ambicioso y esperan que el próximo paso, con las negociaciones con el Parlamento Europeo, mejore la futura legislación. Los sindicatos comparten la misma opinión. "Sin duda es menos ambicioso, porque habla de poner obstáculos adicionales con tres criterios y no con dos. También discute la posibilidad de establecer excepciones nacionales. Por lo tanto, no se tiene en cuenta el primer principio del objetivo de la propuesta de la Comisión [Europea], que es conceder a los trabajadores los derechos que merecen" ha asegurado Ludovic Voet, de la Confederación Europea de Sindicatos.

La batalla y la intensa presión de empresas como Uber continuarán, ya que consideran que el texto no da las suficientes certezas.