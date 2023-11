Por Euronews

Mientras Reino Unido celebró esta semana la primera cumbre global sobre la seguridad de la inteligencia artificial, se publicó un informe que dice que las autocracias crecen en el mundo.

PUBLICIDAD

Bienvenidos al Estado de la Unión, con Stefan Grobe desde Bruselas.

Esta semana, Bletchley Park volvió a hacer historia como anfitrión de la primera cumbre mundial de seguridad sobre la inteligencia artificial. El sitio histórico entre Londres y Birmingham está considerado uno de los lugares de nacimiento de la informática, famoso por su papel crucial en el descifrado de códigos de la Segunda Guerra Mundial. Fue aquí donde el primer ministro británico Rishi Sunak reunió a ejecutivos tecnológicos de renombre y líderes mundiales para discutir los desafíos y las muchas incógnitas que presenta el rápido avance de la IA. En otras palabras, un escenario perfecto para lo que Sunak comparó con una amenaza existencial para la humanidad tal como la conocemos.

"Hay un debate sobre este tema. La propia gente de la industria no está de acuerdo y no podemos estar seguros. Pero hay motivos para creer que puede plantear riesgos a una escala como las pandemias y la guerra nuclear. Y es por eso que, como líderes, tenemos la responsabilidad de actuar, de tomar medidas para proteger a las personas. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo", dijo Sunak.

Los participantes, incluidos, notablemente, Estados Unidos, China y la UE, firmaron la Declaración de Bletchley que tiene como objetivo abordar los riesgos de los llamados modelos de lenguaje de IA "de frontera", desarrollados por empresas como OpenAI. Según los firmantes, esa tecnología tiene el potencial de provocar daños graves, incluso catastróficos.

Serios daños: eso es lo que podría ocurrirle a algunos países candidatos de los Balcanes, si no intensificaran sus esfuerzos para alinearse con la UE a fin de ser miembros. Ese fue el mensaje entregado por Ursula von der Leyen durante su viaje a la región esta semana.Un país importante que necesitaba este recordatorio era Serbia, ya que Belgrado todavía no está dispuesto a reconocer a Kosovo y aprobar sanciones contra Rusia.

"Mi mensaje es doble: hagamos los deberes, por favor, hagan los deberes; preparémonos y aprovechemos el momento para dar realmente un paso adelante sustancial en el proceso de ampliación", dijo Von der Leyen.

No todo el mundo está contento con la perspectiva de que Serbia y Kosovo se unan a la UE, ya que ambos aún no han suscrito plenamente los principios democráticos. Pero la ampliación debería fortalecer la UE democrática, no debilitarla, especialmente a la luz de un estudio publicado esta semana sobre el estado de la democracia en Europa y en todo el mundo.

Seema Shah, responsable de Evaluación de la Democracia del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral en Estocolmo, asegura en entrevista con Euronews que "es importante recordar que Europa sigue siendo la región con mayor desempeño del mundo (en democracia)", pero "hemos visto cosas como restricciones a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y al Estado de derecho en toda Europa". También señala que "hemos identificado algunos países de Europa Central como una especie de nuevo epicentro del crecimiento democrático en la región. Hemos visto un crecimiento realmente significativo en países como Moldavia, Armenia y Eslovenia. Y los avances han sido bastante espectaculares en algunos casos".

"Necesitamos centrarnos en las instituciones que están tambaleándose. Así, en todo el mundo vemos una disminución en las elecciones creíbles, en el parlamento efectivo y en el acceso a la justicia. Por lo tanto, debemos centrarnos en la transparencia y en las legislaturas de todo el mundo y en su fortaleza y el rigor con el que llevan a cabo sus actividades", resume Shah.

Por otra parte, a los jóvenes menores de 18 años se les ha prohibido visitar partes de la prestigiosa exposición World Press Photo de este año en Budapest. La razón: el gobierno de derecha de Hungría determinó que algunas fotografías violan una controvertida ley que restringe el contenido LGBTQ, lo que provocó la ira de un legislador populista fue una serie de cinco fotografías tomadas por un fotógrafo de Filipinas que mostraban a algunos miembros de la comunidad LGBTQ de ese país vestidos como drag y maquillados. El legislador presentó una denuncia ante el Ministerio de Cultura de Hungría, que concluyó que estas fotografías no pueden mostrarse a menores; sin embargo, en la práctica, la medida no se está aplicando.

World Press Photo dijo que era la primera vez que la organización enfrentaba censura para cierto tipo de audiencia en Europa. Ese trato fue triste y preocupante, dijo. La exposición también presenta fuertes imágenes de la guerra en Ucrania, pero para la "policía de la moralidad" de Hungría, estas son menos impactantes para los niños que las de una drag queen.