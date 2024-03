Por Radu Magdin

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan de ninguna manera la posición editorial de Euronews.

La UE y otros aliados afines deben despertar del todo de nuestro anterior sueño unipolar -y mundo estable- y dar un paso al frente como socio clave creíble para el Sur Global en esta década turbulenta, escribe Radu Magdin.

PUBLICIDAD

Es un secreto a voces que la diplomacia occidental no pasa por sus mejores momentos en el Sur Global. Cuando llegó el momento de que la ONU condenara a Rusia en 2022, la mayoría de los países que se abstuvieron pertenecían al Sur Global, y muy en consonancia con la opinión pública: los sondeos de entonces sugerían que sólo el 45% del público habría apoyado una condena demasiado altisonante de Rusia.

Mientras tanto, sólo el 5% de los ciudadanos estadounidenses encuestados consideraban a Rusia como un aliado, más del 80% de los indios, el 79% de los chinos y el 69% de los turcos la describían como un aliado o un socio.

Si se toma como punto de referencia el momento unipolar, algunos de estos datos podrían resultar sorprendentes. Pero la realidad sobre el terreno para la mayor parte del Sur Global (a pesar de que algunos cuestionan el término, lo utilizaremos como el más general e inclusivo para los argumentos de este artículo) siempre fue ambivalente.

Si esto provoca un despertar diplomático para la diplomacia occidental, los bienes comunes mundiales podrían ser mejores por ello. Aún así, primero hay que entender varios aspectos: promover los valores democráticos liberales es cada vez más difícil, el dinero no es una mala palabra y hay que aceptar las alianzas basadas en el interés temporal.

Quiero invitar al mundo a una Coca-Cola

Desde los años setenta y en plena Guerra Fría, Estados Unidos se apoyó en la construcción de una imagen pública basada en una mezcla de liberalismo social y escaparate de prosperidad material: 'you get to have your cake and eat it too' era el subtexto de la diplomacia estadounidense.

Hasta cierto punto, fue un golpe maestro, también de suerte, ya que los soviéticos confiaban demasiado en la ideología y tenían un modelo económico no competitivo. La administración Nixon posicionó el dólar estadounidense como moneda de reserva mundial y Estados Unidos asumió plenamente el papel de imperio comercial del mundo de manos del Reino Unido.

A medida que las redes comerciales se extendían por todo el mundo y aumentaban los ingresos, esa ideología se convirtió en el primer puerto de escala para todas las personas, desde el obrero de fábrica hasta el oficial de inteligencia local en todas partes, incluida la Unión Soviética.

Como dijo Jackson J Spielvogel en Western Civilisation: "la mayoría de los ciudadanos soviéticos no querían libertad democrática, querían libertad para comprar hasta reventar".

Occidente/Norte ya no está solo en la prosperidad mundial. Es necesario reinventar la economía y renovar la competitividad, mientras los ciudadanos de otros países exhiben prosperidad global

Un soldado da dos latas de Coca-Cola a su amigo conductor de tanques cerca del edificio de la Federación de Rusia en Moscú, agosto de 1991. Czarek Sokolowski/1991 AP

De hecho, esa ideología se hizo casi universal, hasta el punto de que la proposición de Francis Fukuyama en la década de 1990 de que no le quedaban rivales era realmente cierta. La ventaja que esto dio a Washington en política exterior sería difícil de cuantificar, pero cuando tu producto se convierte en el predeterminado, es señal de que tu posición en el mercado es bastante fuerte: piensa en Xerox o Kleenex en la década de 1990.

Esa época ya pasó. No terminó con las Torres Gemelas ni con otros acontecimientos en los que los expertos se sintieron obligados a declarar grandilocuentemente que la historia había vuelto, sino con un gemido: muchos ciudadanos occidentales no pueden comprar hasta caer rendidos, y todo el mundo puede verlo debidamente.

Occidente/Norte ya no está solo en la prosperidad mundial. Es necesario reinventar la economía y renovar la competitividad, mientras los ciudadanos de otros países exhiben prosperidad global.

A su vez, eso significa que los diplomáticos occidentales en general ya no pueden confiar en entrar en cada sala de negociaciones como ganadores por defecto y necesitan comprometerse con sus homólogos extranjeros teniendo en cuenta realmente sus deseos y necesidades, lealtades entre facciones e intereses personales.

Es hora de cambiar de enfoque

Occidente debe reconocer lo que funciona (y lo que no) en esta nueva realidad. Las promesas de un futuro dorado a cambio de las doradas camisas de fuerza de SWIFT, la IED internacional (la ayuda al comercio es más deseada en el Sur Global, la cuestión es cómo llegar allí más rápido) y los préstamos del FMI llevan sonando a hueco desde hace más de una década.

Así pues, no debe sorprender que muchos países que se abstienen sean también aquellos sobre los que Estados Unidos y la UE -así como otros aliados del Norte Global- tienen poca influencia real.

Los responsables políticos occidentales tendrán que presentar auténticos bienes económicos y financieros que puedan ayudar a sus homólogos extranjeros o representar algo que pueda venderse a la población en general como merecedor de la reelección

Una mujer pasa por delante de un cartel que dice "Prosperidad" en chino e inglés en Beijing, julio de 2015. Mark Schiefelbein/AP

Ello se debe, en gran medida, a que nunca llegaron a estar tan integrados en la economía mundial como se suponía, y a que el mundo sigue estando desequilibrado mientras aumenta la competencia mundial, con Asia como mayor protagonista en la mesa global, incluso para los futuros de África y Latinoamérica.

Mientras la promesa de una copa estuviera sobre la mesa, muchos países del Sur Global estaban dispuestos a renunciar a otras alternativas.

Aun así, la realidad es que los responsables políticos occidentales tendrán que presentar auténticos bienes económicos y financieros que puedan ayudar a sus homólogos extranjeros o representar algo que pueda venderse a la población en general como merecedor de la reelección.

Siempre tendremos intereses propios

Debido a su supremacía cultural, Estados Unidos ha podido contar con una gran estrategia de poder blando, más allá de las obvias ventajas del poder duro. Los europeos también contaban con su poder blando, al tiempo que se unían a los estadounidenses en la señalización de virtudes.

PUBLICIDAD

Pero la pura realidad es que todos seguimos también nuestros propios intereses. Y a veces nuestros intereses no sólo incluyen alianzas permanentes, sino también temporales. De hecho, las alianzas a corto plazo basadas en la coincidencia de intereses no deberían seguir descartándose, especialmente en un momento de competencia entre grandes potencias.

Es hora de aceptar que cuestiones como el tráfico de fentanilo o la ayuda a Ucrania implicarán en última instancia trabajar con entidades con las que uno no se siente cómodo. En otras palabras, se necesita la normalidad del pragmatismo para tener éxito.

Eso es válido, incluso para las ofensivas de encanto global, y aquí los europeos tienen ventaja, en el marco de la UE, al explorar en el Sur Global la idea de los países líderes, que por su historia tienen más poder blando y afecto sobre el terreno que la media.

Por ejemplo, en los últimos meses, Estados de Europa del Este como Rumanía han adoptado estrategias para África, y pueden colaborar estrechamente con sus socios para contribuir a aumentar la credibilidad de Occidente en el continente.

Asumir estas consideraciones básicas puede permitir a Estados Unidos, la UE y otros aliados afines como Japón y Australia despertar plenamente de nuestro anterior sueño unipolar -y mundo estable- y dar un paso adelante como socio clave creíble para el Sur Global en una década turbulenta.

PUBLICIDAD

De lo contrario, corremos el riesgo de perder terreno ante los retos mundiales y regionales; de perder prestigio y competitividad en la escena mundial; y de perder, lo que es más importante, la confianza del joven Sur Global, cuya próxima generación de líderes está buscando activamente opciones de desarrollo rápido.

Radu Magdin es consejero delegado de Smartlink y ex asesor de los primeros ministros de Rumanía (2014-2015) y Moldavia (2016-2017).

En Euronews, creemos que todas las opiniones importan. Póngase en contacto con nosotros en view@euronews.com para enviar lanzamientos o propuestas y formar parte de la conversación.