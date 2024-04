En las próximas elecciones europeas, los ciudadanos de los 27 Estados miembros solamente elegirán a los candidatos de su propio país, como siempre ha ocurrido hasta ahora. Algunos partidos quieren cambiar esta norma y uno de ellos presentará una lista transnacional 'simbólica'.

El partido político Volt, que se presenta con el mismo programa electoral en 16 Estados miembros de la Unión Europea diferentes, ha elaborado una lista con candidatos de distintos países. Los principales candidatos serán dos actuales eurodiputados, elegidos por los miembros de la formación política: la holandesa Sophie In 'T Veld, del grupo Renew Europe, y el alemán Damian Boeselager, quien ya fue elegido en representación de Volt en 2019, y joven político que forma parte del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea.

En las papeletas de cada país, sin embargo, habrá nombres diferentes, como explica a Euronews Francesca Romana D'Antuono, copresidenta de Volt Europa.

"La lista que estamos formando no podrá tomar parte en la carrera electoral. Pese a ello, para nosotros, era muy importante tenerla como símbolo de la Europa que queremos". Francesca Romana D'Antuono Copresidenta de Volt Europa

Una idea complicada

En 2022, el Parlamento Europeo había aprobado la creación de un 'colegio transnacional', con la elección de 28 eurodiputados de diferentes nacionalidades, a partir de los votos de todos los ciudadanos europeos.

El mecanismo preveía dos papeletas para cada votante: una para su circunscripción nacional y otra, igual en toda Europa, para la circunscripción transnacional. La lista europea se dividiría en tres secciones.

En la primera sección estaban los candidatos de los países más poblados: Alemania, Francia, Italia y España. En la segunda figuraban los de los denominados 'países medianos': Bélgica, Grecia o Suecia, y en la tercera sección quedaban encuadradas las naciones más pequeñas, desde Dinamarca, hasta Malta, que cuenta con 514.000 habitantes.

Las listas habrían estado 'bloqueadas', con candidatos de las tres secciones diferentes, elegidos alternativamente, para garantizar también la representación de los Estados menos poblados, y evitar que los candidatos de los Estados con mayor número de habitantes monopolizaran la circunscripción, ya que pueden contar con grupos más amplios de sus compatriotas.

Sin embargo, la propuesta no fue aceptada por los Gobiernos de la Unión Europea. Los 15 eurodiputados adicionales que se elegirán en 2024, cuando el Parlamento pase de los 705 actuales a 720, seguirán procediendo de listas nacionales.

Cualquier ciudadano de la UE podrá presentarse como candidato en otro país: la propia Sophie in 't Veld, elegida como candidata de Volt, se presentará en Bélgica, donde vive desde hace 20 años. Sandro Gozi, exsubsecretario de Asuntos Europeos del Gobierno Renzi, ciudadano italiano elegido en Francia por el partido Renaissance, del presidente Emmanuel Macron, se presenta para obtener una plaza en la actual Eurocámara.

¿Hacia un futuro transnacional?

Los partidarios de las listas transnacionales, por su parte, no se rinden. El grupo liberal Renew Europe y el Partido Verde Europeo han incluido la iniciativa en sus programas electorales, al igual que Volt.

A muchos ciudadanos les habría entusiasmado la idea de votar una lista transnacional, señala a Euronews Sophie in 't Veld. "Pero... fue bloqueada por los políticos nacionales, a quienes no entusiasmaba la posibilidad de que los ciudadanos pudieran elegir, realmente, entre candidatos europeos. Estoy seguro de que ocurrirá en el futuro. Si no es en 2024, será en 2029", indica.

Las listas transnacionales se ven como una forma de elevar el debate político a nivel europeo, y crear una única candidatura electoral en lugar de 27 diferentes. Por eso chocan con la oposición de los partidos nacionalistas y soberanistas, así como con el escepticismo general de los Gobiernos.

El sueño de una lista europea, votada por todos los europeos, parece destinado a no materializarse, por ahora.