Marie-Agnes Strack-Zimmermann, una de las principales candidatas en las elecciones europeas, ha emitido un veredicto contundente sobre el primer mandato de Ursula von der Leyen.

Strack-Zimmermann, que proviene de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE), forma parte de un equipo de tres candidatos que representa a las fuerzas liberales en las elecciones que se celebrarán en todo el bloque entre el 6 y el 9 de junio. Actualmente es miembro del 'Bundestag', donde preside el Comité de Defensa, y compite por un escaño en el Parlamento Europeo.

En una amplia entrevista con 'Euronews', la candidata denunció las políticas de Ursula von der Leyen, la presidenta en funciones de la Comisión Europea, en los ámbitos de la defensa, la economía y los derechos fundamentales. Von der Leyen se postula para un segundo mandatoy está ampliamente considerada como la candidata favorita.

"Estoy absolutamente decepcionada", dijo Strack-Zimmermann este lunes, hablando en Maastricht horas antes de un debate con todos los principales candidatos.

La liberal criticó a la actual presidenta por haber tardado demasiado en situar la defensa en lo más alto de la agenda de la UE, y solo lo hizo, según dijo, después de que las tropas rusas irrumpieran en las fronteras de Ucrania y desataran el mayor conflicto armado del continente desde la Segunda Guerra Mundial.

La espera, añadió, fue particularmente sorprendente si se tiene en cuenta que von der Leyen había sido anteriormente ministra de Defensa durante el Gobierno de la canciller Angela Merkel.

"No tengo ni idea de por qué no habló de seguridad militar cuando empezó a ser presidenta de la Comisión, porque conoce el tema y tiene una idea de lo que pasó", dijo, refiriéndose a la anexión de Crimea en 2014. "Me sorprendió que no dijera: 'Vamos, tenemos que hacer más en Europa', porque ella tiene la experiencia necesaria".

Cuando comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, el Ejecutivo de von der Leyen aún tenía que hacer frente a la conmoción provocada por la pandemia de la COVID-19 y a la puesta en marcha del fondo de recuperación, creado con cantidades sin precedentes de préstamos conjuntos y reforzado con estrictas condiciones de gasto para acelerar la transición ecológica y digital.

Sin embargo, en opinión de Strack-Zimmermann, esto no es excusa suficiente para postergar las cosas. "Sé que la situación de la pandemia fue terrible para todos. Pero incluso entonces, se podía ver lo que (estaba ocurriendo) en Rusia. Y no era esto o aquello, eran ambas cosas. Creo que si eres la jefa de la Comisión, no hay un tema (único)", dijo a 'Euronews'.

"No es un tema muy sexy hablar de armas, hablar de guerra. Suena mejor si se habla del Pacto Verde, es un tema más suave", añadió.

El hecho de que no se hayan suministrado 1 millón de cartuchos de artillería antes de marzo de 2024, como se hizo famoso por la promesa que el bloque hizo a Kiev, subraya el fiasco general, añadió. "Es cuestión de tiempo. Es cuestión de si decís que lo entregaremos, tenemos que hacerlo".

Desavenencias en otros frentes

En el frente económico, la candidata advirtió que las políticas ambientales y la excesiva burocracia han frenado el crecimiento y ahuyentado a los emprendedores.

En cuanto a la protección de los derechos fundamentales, Strack-Zimmermann dijo que era "increíble" que la Comisión hubiera descongelado 10.200 millones de euros en fondos de cohesión para Hungría un día antes de una cumbre crucial que Viktor Orbán había amenazado con hacer estallar.

Bruselas sostuvo que la liberación era inevitable después de que Budapest aprobara una reforma para abordar las preocupaciones sobre la independencia judicial. Sin embargo, el Parlamento Europeo consideró que la reforma era insuficiente y presentó una demanda contra la Comisión.

"Todos estaban muy irritados", dijo Strack-Zimmermann. "Ella es la responsable de ello. Y pueden ver que al Parlamento no le hace gracia esta situación". A pesar de su dura valoración, la liberal admitió que ser presidenta de la Comisión fue un "trabajo duro".

Esta entrevista forma parte de una serie en curso con todos los principales candidatos. La entrevista completa con Strack-Zimmermann se emitirá en 'Euronews' durante el fin de semana.