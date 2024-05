Aunque Estados Unidos tiene intención de asistir a la reunión, prevista entre el 16 y el 17 de junio, aún no ha confirmado si Biden, firme defensor de Kiev y de la Alianza Transatlántica, será quien represente al país.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha lanzado una dura advertencia ante la próxima cumbre de paz en Suiza, afirmando que la ausencia de su homólogo estadounidense, Joe Biden, representaría un "ovación en pie" para el mandatario ruso Vladímir Putin.

Es probable que Biden asista a una cumbre del G7 del 13 al 15 de junio, pero podría saltarse la cumbre suiza para asistir, en su lugar, a un acto de recaudación de fondos de campaña electoral en Los Ángeles, junto a George Clooney y Julia Roberts, según ha informado un medio de comunicación estadounidense.

"Me gustaría que el presidente Biden estuviera presente personalmente, y soy consciente de que Estados Unidos apoya esta cumbre, pero no sabemos a qué nivel. Creo que no es una decisión firme, con todos mis respetos a todas las personas de Estados Unidos, porque nos ayudan mucho", dijo Zelenski el martes durante una visita oficial a Bruselas.

"Creo que esta cumbre necesita al presidente Biden, y otros líderes necesitan al presidente Biden, porque valoran la reacción de Estados Unidos. Por ello, su ausencia solamente sería un 'aplauso' para Putin, una ovación en pie", prosiguió.

La iniciativa suiza pretende basarse en la fórmula de paz de 10 puntos de Zelenski y elaborar una hoja de ruta para un futuro proceso de paz. Los principales temas del orden del día serán: la seguridad nuclear, la libertad de navegación, la seguridad alimentaria y la ayuda humanitaria.

70 Estados y organizaciones han confirmado su asistencia

Hasta el momento, 70 Estados y organizaciones han confirmado su asistencia, de las 160 delegaciones invitadas, según el Ministerio suizo de Asuntos Exteriores. La mitad de los participantes confirmados son europeos. Entre ellos están: la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el canciller alemán, Olaf Scholz.

Las autoridades rusas no han sido invitadas y han convocado una reunión de asuntos exteriores de los llamados países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), en los días previos a la cumbre suiza.

China y Brasil, en el punto de mira

Mientras tanto, China y Brasil, dos naciones a las que Occidente ha acusado de no denunciar la invasión rusa, publicaron la semana pasada una declaración conjunta en la que insisten en la necesidad de incluir tanto a Ucrania como a Rusia en cualquier conferencia de paz. Siguiendo la política de Pekín, la declaración no mencionaba los territorios ocupados en el este de Ucrania.

"Todas las partes deben crear las condiciones para la reanudación del diálogo directo e impulsar la desescalada de la situación hasta la consecución de un alto el fuego completo", escribieron los dos países.

"China y Brasil apoyan la celebración de una conferencia internacional de paz en un momento adecuado, que sea reconocido tanto por Rusia como por Ucrania, con la participación equitativa de todas las partes, así como la discusión justa de todos los planes de paz".

O estás por la paz o estás por la guerra

La posible ausencia de Biden, los actos paralelos de Rusia y la declaración realizada por China y Brasil han ensombrecido la cumbre de paz, planteando dudas sobre si su resultado será una representación creíble de la comunidad internacional en su conjunto.

En su intervención del martes, Zelenski hizo un nuevo llamamiento e instó a todos los países a participar, aunque no estén de acuerdo o tengan otras ideas sobre cómo debe terminar la guerra. Así, declaró que aún esperaba una respuesta formal de China y Brasil, pero señaló que "todas las voces son importantes", desde los Estados grandes a los pequeños.

"Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales: si desean la paz, reunámonos en la cumbre de la paz. Es absolutamente justo que preparemos esta plataforma junto con otros socios", indicó, hablando en ucraniano. "No hay necesidad de buscar alternativas. Por favor, vengan a la cumbre, tenemos un micrófono libre", añadió.

"Si desean la guerra, acudirán a esa reunión multitudinaria que Putin está organizando ahora. Estén seguros de que Putin teme esta cumbre de la paz", añadió.

A continuación, Volodímir Zelenski instó a los países que se han mantenido al margen a que hablen y elijan su postura. "Si sus líderes están callados, es aún peor", dijo a los periodistas. "O se está a favor de la paz o se está a favor de la guerra", sugirió. "Si guardan silencio, están satisfechos con lo que ocurre", añadió.

En reacción a las declaraciones de Zelenski, la Comisión Europea destacó la importancia de la próxima cumbre de paz y señaló que estaba trabajando "muy intensamente" para garantizar la "representación más amplia posible".