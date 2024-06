Por Euronews

El Partido Democrático de Eslovenia, SDS, formación conservadora del país balcánico, fue el gran vencedor de las elecciones europeas tras la jornada electoral del domingo. El SDS se ha impuesto en los comicios tras obtener casi el 31% de los votos. De esta manera, los conservadores eslovenos han obtenido cuatro escaños, multiplicando por dos su número de representantes en la Eurocámara.

El Movimiento por la Libertad, Svoboda, que encabeza la coalición gobernante en Eslovenia, obtuvo dos escaños para el Parlamento europeo. El partido Vesna, de reciente creación y de orientación ecologista, el partido conservador Nueva Eslovenia y el Partido Popular Esloveno, tendrán un representante, también estarán representados en la Eurocámara. Cada formación política contará con un eurodiputado.

"Este es un mensaje de los votantes eslovenos a la coalición gobernante", declaró el líder del SDS, Janez Janša. "Deberían reflexionar, como el presidente francés, Emmanuel Macron, o el primer ministro belga, que acaba de dimitir. Vienen del mismo campo político que el Movimiento por la Libertad. Así que, creo que estudiarán los actos de responsabilidad de sus colegas 'mayores' de la Unión Europea. Parece que la coalición gobernante sufrirá una derrota en estas elecciones europeas. Si se mantienen estos resultados, solamente obtendrán dos escaños de nueve. La izquierda, de transición, nunca ha visto resultados así en Eslovenia. Espero que capten el mensaje", señalaba Janša antes de que se conocieran los resultados definitivos de los comicios europeos en Eslovenia.

El peligro de subestimar la importancia de las elecciones europeas

El primer ministro esloveno, Robert Golob, también hizo alusión a la elección de los votantes franceses. "Quizá indique que en Francia el partido que se encuentra en el poder no ha comprendido la importancia de las elecciones europeas y no invirtió lo suficiente, no solamente en la campaña electoral, sino en todo lo que comprenden los comicios comunitarios", declaraba antes de que se conocieran los resultados oficiales en su país.

"En otras palabras, subestimó la importancia de las elecciones. Nosotros no lo hicimos, por lo que creo que los resultados serán completamente diferentes a los de Francia. La extrema derecha no triunfará en Eslovenia y el Partido Popular de Eslovenia, SLS, obtendrá un eurodiputado", se aventuraba a señalar Robert Golob.