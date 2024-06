Por Isabelle Repiton

Más allá de su trabajo, los agricultores que conocimos comparten el sentimiento de una gran parte del mundo rural de haber sido "olvidados" y "abandonados" por los políticos y las autoridades.

Aunque la extrema derecha obtuvo una amplia mayoría en la Francia rural en las elecciones europeas del 9 de junio, los agricultores franceses no fueron sus más firmes partidarios. Algunos se sienten tentados por este voto, pero otros dudan también de la capacidad de la Agrupación Nacional (RN) para defenderlos. Y las ayudas europeas, aunque denostadas, son esenciales para su supervivencia.

A la entrada de Braslou, pueblo de 315 habitantes del sur de Touraine, el cartel que indica el nombre del municipio sigue estando al revés. Sigue al revés desde que la cólera de los campesinos incendió el campo francés y europeo a principios de año. Una forma de demostrar que "andamos de cabeza", explica uno de los que participaron en esta "marcha atrás" aquí y en los pueblos de los alrededores.

Mathieu es un agricultor cerealista que tomó el relevo de su padre al frente de una explotación bastante grande de 270 hectáreas. Es uno de la decena de agricultores de la comuna, y también dirige una empresa de maquinaria agrícola que trabaja para otras explotaciones. Es miembro del sindicato Jóvenes Agricultores (JA), cercano a la FNSEA mayoritaria. Políticamente, se identifica con la Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y Jordan Bardella.

Braslou Isabelle Bloncourt Repiton

Votó a la extrema derecha el 9 de junio. Lamenta que no todos los agricultores europeos estén sometidos a las mismas normas, que algunos productos químicos prohibidos en Francia estén autorizados en España y que las aves de corral ucranianas, sometidas a pocos controles, hayan invadido el mercado francés: "No estoy en contra de las importaciones, siempre que el comercio sea justo y el etiquetado transparente", insiste.

Una diputada de Macron apreciada por su capacidad de escucha

El domingo 30 de junio, no descarta votar la reelección de Fabienne Colboc, diputada del campo de Emmanuel Macron. Ella es "accesible, a menudo sobre el terreno, muy activa y escucha" al pequeño grupo de trabajo formado con una veintena de otros agricultores para supervisar las medidas prometidas por Emmanuel Macron y su gobierno después de la crisis invernal.

Les recibió en París en su despacho de diputada y les acompañó en una visita a los comedores escolares, cuyo abastecimiento es objeto de debate. Pero la decisión de Emmanuel Macron de disolver la Asamblea Nacional ha paralizado todos los trabajos en curso. Espera reanudarlos después del periodo electoral.

Jordan Bardella se reencuentra con los agricultores AP Photo

Aunque dice estar en contra del "macronismo", duda de la capacidad del candidato de RN, al que no conoce, para escuchar y defender a los agricultores.

Si voto por mis ideas, voto RN. Pero si quiero defender mi profesión, voto a favor. El Gobierno actual ha seguido nuestras reivindicaciones Agricultor francés de Braslou

Mathieu no olvida que el grupo Identidad y Democracia (ID), al que pertenece RN en el Parlamento Europeo, votó a favor de los acuerdos de libre comercio con Nueva Zelanda. Los 15 eurodiputados franceses de RN votaron en contra, pero esto creó dudas.

Además, el candidato local de RN no organiza ninguna reunión pública en la zona, y apenas se menciona el programa agrícola de RN. "Votamos a alguien con quien nos sentimos cercanos, alguien con quien podemos hablar", explica.

En las elecciones europeas, en todas las zonas rurales de Francia, la Agrupación Nacional (RN) se acercó al 40%, más de 8 puntos por encima del conjunto del país. En Braslou, la RN obtuvo el 25,4% de los votos el 9 de junio y el partido de la sobrina de Marine Le Pen, Marion Maréchal, el 7,5%. Es decir, un 32,9% para la extrema derecha, ligeramente inferior a la media nacional (36,8%).

Europa, un mal necesario

El voto rural no es el voto agrícola. Y el peso de los agricultores en la población no deja de disminuir. Históricamente, la mayoría de los agricultores votan a la derecha tradicional, no a la extrema derecha. En las elecciones europeas, dieron el 26% de sus votos a la RN, menos que el conjunto de la población francesa.

En Braslou, Sylvain, que cultiva cereales ecológicos en 150 hectáreas desde 2012, no acudió a las urnas el 9 de junio, como el 49% de los votantes franceses. El desastroso tiempo primaveral no le dio tiempo. Tuvo que sembrar para ponerse al día. Para las elecciones legislativas, no está seguro de nada.

Admite que, sin las ayudas europeas, tendría que dejar de cultivar. Pero si "los precios reflejaran nuestros costes de producción, no necesitaríamos estas ayudas. Necesitamos poder vivir de nuestro comercio. Quiero defender mis ingresos".

Marine Le Pen habla con los medios de comunicación durante una visita a un proyecto de turbinas eólicas marinas para generar electricidad en Erquy, oeste de Francia. AP Photo

Agricultor biológico, pero no ecologista

Un poco más lejos, Magali y su marido, agricultores ecológicos desde hace tres generaciones, intentan mantener una producción diversificada en 137 hectáreas: cereales (trigo, lino, girasol, espelta, mijo, etc.), cerdos en semilibertad, ganado joven, etc., algunos de los cuales venden directamente. Emplean a dos personas.

Magali está de acuerdo en que la renta agraria fue el verdadero problema durante la crisis de principios de año. "La PAC europea no es más que una compensación por el hecho de que vendemos con pérdidas. Y Francia añade trabas, como el sobrevuelo por satélite de los cultivos ecológicos para controlarlos. Se necesita un smartphone de última generación para conectarse a una aplicación específica. Emmanuel Macron cree que la tecnología digital salvará la agricultura", protesta.

Está convencida de que la agricultura tradicional convencional, basada en fertilizantes químicos, acabará desapareciendo por sí sola.

Los "olvidados" de las zonas rurales

Sin decir a quién votará, descarta votar a los ecologistas, demasiado dogmáticos a sus ojos, cuando se oponen al arado, por ejemplo. Cree que "el miedo a la RN no es el camino".

