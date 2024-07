El grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo afirma que ofrece a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el único camino seguro hacia la reelección.

Mientras Ursula von der Leyen busca el apoyo de los eurodiputados en su apuesta por un segundo mandato como presidenta de la Comisión Europea, su Partido Popular Europeo no planea ampliar una alianza centrista a tres bandas con los Socialistas y Demócratas y el grupo liberal Renovar Europa, pero de un modo u otro podría necesitar el apoyo de Los Verdes o de la derecha dura.

Una alta fuente del PPE dijo a 'Euronews' que el grupo de Los Verdes no sería invitado a unirse. "No habrá ninguna inclusión formal de Los Verdes en la plataforma", dijo la fuente, añadiendo: "No ocurrirá".

Esto fue reforzado por un portavoz del grupo de centro-derecha. "Tenemos una coalición con Renovar Europa y los socialdemócratas, luego depende de von der Leyen negociar apoyos fuera de ella", dijo el portavoz. "Si ella quiere negociar con Los Verdes, o con el ECR, es asunto suyo, no nuestro", añadió.

Pero la palabra "coalición" es quizás un poco fuerte para la naturaleza de la cooperación entre los tres grupos más grandes del Parlamento, aunque se utilice a menudo. Una gran coalición histórica entre el S&D y el PPE murió en 2019 cuando un aumento del apoyo a Los Verdes y liberales, y a los populistas euroescépticos, vio disminuir su poder relativo.

Cuando von der Leyen tendió la mano al S&D y a Renovar Europa inmediatamente después de que quedara claro que el PPE había quedado primero en las elecciones de la UE del 9 de junio, no habló de una coalición, sino de una "plataforma" exitosa que había funcionado durante los últimos cinco años. "Esta plataforma ha funcionado bien, ha sido fiable, constructiva y eficaz", dijo von der Leyen.

Sin embargo, tanto si se califica de coalición como de plataforma, todo se reduce a un tira y afloja sobre las prioridades políticas que von der Leyen tendrá que establecer antes de su voto de confirmación en el Parlamento Europeo a finales de este mes.

Los copresidentes de Los Verdes, Bas Eickhout y Terry Reintke, se reunieron con ella el lunes, y posteriormente dijeron que habían dejado claro que le negarían su apoyo si llegaba a algún tipo de acuerdo con la extrema derecha.

Los Verdes llevan insistiendo desde su primera reunión, días después de las elecciones, en la idea de que la presidenta de la Comisión no puede depender únicamente del apoyo de los tres grandes partidos centristas para asegurarse un segundo mandato.

No es ningún secreto que la figura del Pacto Verde Europeo está lejos de ser la favorita del mes, incluso para algunas facciones de su propio grupo político, y la votación de confirmación que se celebrará en sesión plenaria del 16 al 19 de julio será secreta.

Von der Leyen se reunió el martes con los presidentes de los grupos políticos del Parlamento Europeo en la llamada Conferencia de Presidentes. En declaraciones a los periodistas tras la reunión, Eickhout advirtió de que la presidenta de la Comisión también podría perder el apoyo del S&D si se acerca al grupo derechista ECR, o incluso a los 24 miembros del partido Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

Preguntado sobre si von der Leyen no se arriesgaba igualmente a perder apoyo en su propio partido si incluía algunas de las preocupaciones de Los Verdes en su plan político, el legislador neerlandés dijo que veía "asuntos en los que podemos unirnos".

"Todos estamos preocupados por el futuro de la industria europea, y Los Verdes y el PPE vamos a ver hasta dónde podemos llegar juntos; puede que os sorprendamos", dijo Eickhout.

La "plataforma" de la que habló von der Leyen, por tanto, es en realidad un acuerdo sobre las "directrices políticas" para la próxima Comisión, que von der Leyen aún no ha finalizado, al igual que los grupos políticos con cuyo apoyo cuenta aún no han finalizado sus demandas.

Una fuente del S&D rechazó la idea de que se esté gestando ningún tipo de coalición, y afirmó que las conversaciones en curso versan únicamente sobre el programa político de la próxima Comisión.

Un portavoz del grupo de centro-izquierda confirmó posteriormente que "nunca aceptaría una alianza con aquellos que quieren destruir la UE, ya sea ID o ECR", haciéndose eco de la presidenta del grupo, Iratxe García.

"Tenemos, por supuesto, nuestras propias demandas en lo que se refiere al futuro programa y las políticas", dijo el portavoz del S&D. "Estamos ultimándolas y lo haremos en breve", añadió. "Las estamos ultimando y las presentaremos a su debido tiempo".

El grupo liberal Renovar Europa -que aún se resiente del varapalo que recibió en las elecciones, especialmente en Francia- subrayó igualmente que aún no se ha alcanzado ningún acuerdo ni con el PPE ni con von der Leyen.

"Esta semana, como grupo, estamos trabajando para establecer nuestras prioridades y condiciones o líneas rojas para von der Leyen", dijo hoy la portavoz de Renovar Europa, Clara de Melo Ponce. "Se lo comunicaremos en nuestra reunión de grupo de la semana que viene (ella estará presente) y la escucharemos para ver cuáles son sus compromisos".

La presidenta de Renovar Europa, Valérie Hayer, dijo la noche de las elecciones que su grupo -que fue vapuleado en las urnas- estaba dispuesto a estar en el "asiento del conductor de una coalición proeuropea si se cumplen nuestras condiciones y ambiciones".