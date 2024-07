Tras la muerte del líder opositor ruso Alexéi Navalni, su esposa Yulia se comprometió a continuar su labor. Ahora hay una orden de detención contra ella en Rusia, y parece que el Kremlin también quiere silenciarla. ¿Qué le espera a la oposición rusa?

Alexéi Navalni fue probablemente el político de la oposición rusa más conocido en todo el mundo. También provocó rechazo por sus declaraciones racistas sobre los pueblos de Asia Central y los pueblos indígenas de Rusia al principio de su carrera política. Todavía hay quien no se lo perdona.

Sin embargo, sus acciones han dado esperanza a millones de personas, tanto dentro como fuera de Rusia, hasta su muerte en una colonia penitenciaria en febrero.

Por favor, recuerden, somos fuertes, somos valientes, somos muchos. Yulia Navalnaya Viuda del líder opositor Alexéi Navalni

A principios de junio se celebró un concierto con motivo del cumpleaños de Alexéi Navalni, en el que su esposa Yulia Navalnaya se dirigió a os presentes con toda una declaración de principios.

"Por favor, recuerden, somos fuertes, somos valientes, somos muchos - y lo más importante que nos distingue de la gente que actualmente se está apoderando de nuestro país es la dignidad, el honor, la verdad y el amor".

Rusia ha emitido una orden de detención contra Navalnaya

La activista de derechos humanos exiliada está en busca y captura porque un tribunal ruso la ha acusado de pertenecer a una "organización extremista". Se ha decidido una "medida preventiva" de dos meses de prisión. Ha eludido las investigaciones preliminares, escribe el servicio de prensa de los tribunales de Moscú en Telegram.

La propia Navalnaya escribe en X: "Putin es un asesino y un criminal de guerra. Merece ir a la cárcel, y no en una cómoda celda de La Haya, sino en Rusia: en la misma celda de 2x3 metros donde mató a Alexéi [Navalni]".

Navalni dio esperanza al pueblo ruso

El ruso en el exilio Igor (nombre ficticio) no se describe como un admirador de Navalni, pero Navalni le ha dado esperanza. Igor es ruso, pero abandonó el país en septiembre del año pasado tras el anuncio de la movilización parcial y ahora vive en la UE. Desea permanecer en el anonimato por miedo a que sus declaraciones sean utilizadas en su contra.

Igor explica por qué le gustaba Navalni a pesar de su escepticismo inicial: "No apoyo necesariamente a Navalni, pero ha hecho algo bueno por Rusia. Me pareció impresionante que no tuviera miedo".

Todo el mundo sabía que ellos [en el Gobierno] estaban mintiendo, pero Navalni lo dijo e incluso lo demostró hasta cierto punto. Igor Opositor ruso en el exilio

Igor dudó durante mucho tiempo de la sinceridad de Navalni, "pero cuando el Estado lo mató, comprendí de lo que era capaz el Gobierno". Igor dice que le impresionó especialmente el hecho de que Navalni dijera simplemente lo que todo el mundo sabía: "Todo el mundo sabía que [en el Gobierno] mentían, pero Navalni lo dijo e incluso lo demostró hasta cierto punto".

Se refiere a los vídeos de denuncia del Equipo Navalni, como el del palacio de Putin, que se publicó en 2021, cuando Navalni ya estaba en la cárcel. Ha sido visto más de 130 millones de veces en YouTube.

Igor explica por qué Navalni era bueno para el pueblo ruso: "En Rusia hay una especie de infantilismo: durante mucho tiempo el zar dijo lo que había que hacer, luego la Unión Soviética".

"Navalni quería que la gente eligiera por sí misma"

"También tuve la sensación de que mucha gente quería que Navalni les dijera lo que tenían que hacer, pero él quería lo contrario: Navalni quería que la gente eligiera por sí misma cómo quería vivir".

A Igor le entristeció la muerte de Navalni; cree que Navalni tenía poco poder desde la cárcel. Pero ve la muerte de Navalni como un símbolo "de que Rusia puede despertar de su infantilismo".

Queda la cuestión de una persona que pueda mostrar al pueblo de Rusia que una vez más, que pueda hablar tan alto por las voces contra Putin. ¿Existe ahora mismo en Rusia una persona como Navalni?

¿Quién podría convertirse en el nuevo líder de la oposición rusa?

Anke Giesen es miembro de la junta directiva de la asociación alemana e internacional "Memorial", galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2022 junto a una organización bielorrusa y otra ucraniana, y conoce Rusia desde los años ochenta.

No creo que una figura como Alexéi Navalni pueda aparecer en este momento. Anke Giesen Memorial

Giesen dice ser pesimista sobre un 'nuevo Navalni'. "No creo que una figura como Alexéi Navalni pueda aparecer en este momento, porque la gente se ve obligada a exiliarse y luego no tiene ningún efecto en el país o sólo un efecto muy limitado".

Giesen añade: "O la presión en el país y la vigilancia, las leyes y las detenciones son tan extremas que una figura así no puede desarrollarse en este momento".

La viuda del líder opositor ruso Alexéi Navalni Donogh McCabe

La oposición democrática que sigue en Rusia y los que están en el exilio siguen conectados mientras internet siga siendo libre. Putin ya ha anunciado varias veces que quiere construir un internet aislado para Rusia basado en el modelo chino.

Incluso ahora, algunos sitios web internacionales en Rusia ya están bloqueados y sólo se puede acceder a ellos a través de una red privada.

Le gustaría ver a la oposición en el exilio, en el extranjero: "También podemos ver con Navalni que era muy convincente como persona. Pero eso no sostiene la democracia. Una democracia se sustenta en instituciones en las que la gente confía".

"Creo que eso es algo de lo que también puede aprender la oposición democrática en el exilio. Que las instituciones son útiles, que las reglas son útiles. Que estar subordinado también puede ser útil, y que no siempre puede tratarse de imponer agendas personales: ése sería mi deseo".

La oposición debe unirse para un trabajo eficaz

Como estudiante de política, que creció en Rusia, y cuyo padre trabajó para la oposición rusa, Manvel observa la situación de la oposición desde cierta distancia. Ve a la oposición dividida en tres grupos: "En mi opinión, actualmente hay tres grandes grupos que tienen una eficacia potencial.

Por un lado, está la Fundación Anticorrupción, que antes dirigía Alexéi Navalni. El segundo gran grupo es el de Mijaíl Jodorkovski, con los fondos que aún le quedaban de su época en Yukos, la antigua gran petrolera no estatal.

El tercer grupo es el más pequeño, sobre todo en términos de recursos financieros. Se trata de figuras públicas como el político y bloguero Maxim Katz, así como varias redacciones periodísticas como Eco Moscú y politólogas como Ekaterina Schulmann".

¿Qué une a la oposición rusa?

Manvel también afirma que la unificación de los distintos grupos no es deseada por algunos actores. Pero, ¿qué une a la oposición? "En cualquier caso, el deseo de una Rusia pacífica, de una Rusia con democracia y sin desprecio por los derechos humanos".

Manvel afirma: "Mi planteamiento es que para dar forma a una política eficaz contra Putin, estos miembros de la oposición deben crear primero una comisión o consejo conjunto, como ocurrió en 2012 con el Consejo de Coordinación de la Oposición."

En aquel momento, se formó un comité de 45 personas para impulsar las protestas contra la reelección de Vladímir Putin como presidente y su partido Rusia Unida.

Aumenta la fuga de cerebros y de dinero de Rusia

Al igual que Anke Giesen, de Memorial, desearía que la oposición exiliada en Occidente tuviera la oportunidad de aprender a construir instituciones para la democracia, Manvel también tiene un deseo para la oposición, pero también para los países occidentales:

"Sin duda me gustaría ver un trabajo coordinado y, en última instancia, políticas pragmáticas y racionales. Que las instituciones de Occidente sean llamadas, por así decirlo, a aumentar la fuga de cerebros y de dinero de Rusia".

La oposición debe instar a los parlamentos nacionales, pero también a la Comisión de la UE y al Parlamento de la UE. Manvel Estudiante

Para el politólogo, se trata de una cuestión de lo que se quiere conseguir. "Porque hemos visto que los deslocalizadores que se fueron de Rusia y luego volvieron -hay un informe de Bloomberg- tienen garantizado hasta un tercio del aumento del PIB en 2023.

Se trata de una capa económica muy importante en Rusia que acaba de salir de Rusia. Y tenemos que motivar a estas personas para que vengan aquí, por así decirlo, a trabajar por esta economía en lugar de seguir apoyando la economía de Putin. Y la oposición rusa debería exigir esto una y otra vez".

Concierto en honor de Alexéi Navalni en junio en Berlín Donogh McCabe

Manvel afirma que la oposición debería "instar repetidamente a los parlamentos nacionales, pero también a la Comisión Europea y al Parlamento de la UE, a que faciliten a la gente la salida de Rusia".

Sabe que puede sonar moralmente problemático, pero para Manvel es una cuestión de objetivo. Y si el objetivo racional y pragmático es acabar con la guerra en Ucrania y debilitar el sistema de Putin, "entonces también debemos influir en su economía, utilizando los instrumentos de que disponemos aquí. Es decir, fuga de cerebros y fuga de dinero: ese es también mi llamamiento a las instituciones occidentales".