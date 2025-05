PUBLICIDAD

El aumento de las tensiones en Europa llevó a la Comisión Europea, a finales de marzo, a pedir a los Estados miembros que preparen a sus poblaciones para estar listas ante cualquier situación de crisis que pueda surgir: desde guerras a emergencias sanitarias, sin olvidar posibles catástrofes naturales y ciberataques.

Portugal y España vivieron recientemente un acontecimiento que ha llevado a sus ciudadanos a tomarse más en serio estas recomendaciones: el apagón que afectó a casi toda la Península Ibérica. Un incidente que, en Portugal, provocó una gran afluencia a los minimercados y supermercados que no cerraron, tras los fallos del sistema y los llamamientos gubernamentales contra el acaparamiento.

En casos de esta naturaleza, tener en casa un botiquín de emergencia de 72 horas, como sugiere la Comisión, es fundamental para superar la situación con el menor número posible de contratiempos, y varios países de la Unión Europea ya cuentan con directrices en este sentido.

Un botiquín de primeros auxilios y medicinas, radios a pilas y linternas, cargadores, dinero, copias de documentos importantes, llaves, ropa de abrigo y herramientas básicas son algunos de los elementos a tener en cuenta. Junto con la comida, por supuesto. En cuanto a los alimentos, ¿qué tipo de productos son los más adecuados para una situación de emergencia, ya sea por su larga vida útil o por su practicidad, sin olvidar su valor nutritivo?

Para ayudarnos a responder a todas nuestras preguntas sobre el tema, preguntamos a ChatGPT: "En caso de apocalipsis, ¿qué alimentos no perecederos y más nutritivos deberíamos guardar en un kit de emergencia?". A continuación, pedimos a la plataforma que nos diera una lista de aquello de lo que realmente no podríamos prescindir.

En respuesta, el chatbot señaló inmediatamente que "en caso de apocalipsis o emergencia prolongada, es esencial contar con alimentos no perecederos, nutritivos y fáciles de almacenar". A continuación, se dispuso a mostrar "una lista" de productos "organizados por categorías, dando prioridad al valor calórico, las proteínas, las vitaminas, los minerales y la larga vida útil". Esto es lo que incluía:

1. Proteínas y grasas (esenciales para la energía y la saciedad)

Conservas de atún, sardinas o salmón (preferiblemente con aceite)

Cecina

Pollo en conserva

Mantequilla de cacahuete / pasta de almendras

Semillas oleaginosas (almendras, nueces, nueces de Brasil)

Leche entera en polvo

Huevos deshidratados o en polvo

2. Hidratos de carbono complejos (energía de liberación lenta)

Arroz (preferiblemente integral o vaporizado)

Copos de avena o copos de avena

Pasta seca (idealmente integral)

Quinoa (también rica en proteínas)

Harina de maíz / harina de maíz / cuscús

Alubias secas, lentejas, garbanzos

Patatas deshidratadas (como puré instantáneo)

3. Vitaminas y fibra

Fruta deshidratada (albaricoques, pasas sultanas, dátiles, plátanos deshidratados)

Verduras deshidratadas o liofilizadas

Verduras deshidratadas (espinacas, col rizada, etc.)

Suplementos multivitamínicos (si es posible)

4. Extras útiles y versátiles

Miel (dura prácticamente toda la vida)

Sal yodada

Azúcar moreno o cristal

Chocolate negro (rico en grasa, azúcar y un poco de hierro/magnesio)

Cubitos o polvo de caldo de carne o verduras

Café o té (efecto estimulante y bienestar psicológico)

Aceite vegetal (soja, canola, oliva)

5. Agua y purificación

Agua mineral embotellada (mínimo 3 litros por persona/día)

Pastillas potabilizadoras / filtros portátiles.

Pero, ¿son estas sugerencias las correctas desde el punto de vista de los expertos?

Las recomendaciones de una nutricionista

Ante la lista, la nutricionista Lia Faria recordó primero a 'Euronews 'la importancia de tener en cuenta "dos aspectos" a la hora de elaborar un botiquín de emergencia. En primer lugar, "hay que asegurarse de dar prioridad a los alimentos poco perecederos , así como a algunas opciones que no necesiten cocción para ser consumidas". Es decir, "por ejemplo, podemos tener legumbres secas, pero tiene aún más sentido almacenar legumbres en conserva". Además, "hay que intentar, en la medida de lo posible, garantizar cierta variedad desde el punto de vista nutricional y asegurar que se consumen todos los macronutrientes".

De este modo, la experta señaló que, "en general", las opciones que ofrece ChatGPT le parecen "adecuadas".

En cuanto a las fuentes de proteínas enumeradas, Lia Faria destacó especialmente "las conservas de pescado y pollo, así como los huevos deshidratados" como productos que no deben olvidarse en el botiquín de emergencia.

Sin embargo, "en lugar de la leche en polvo" sugerida por el chatbot,* la nutricionista sugiere incluir en la lista "algún tipo de suplemento proteico, ya sea proteína de suero de leche u otra cosa, como proteína de soja, por ejemplo". Esto se debe a que "este tipo de suplemento tiene un contenido proteico mucho más interesante que la leche en polvo y, además, es más versátil y fácil de consumir".

En cuanto a las fuentes de proteínas, también advierte: "La carne deshidratada no es algo que se encuentre fácilmente en nuestro mercado, por lo que también creo que tendría más sentido dar prioridad a las legumbres en conserva como fuente de proteína vegetal". De hecho, las legumbres tienen la ventaja de aportar un buen contenido en proteínas, hidratos de carbono y fibra."

Pasando a las "fuentes de grasa", Lia Faria señala que las semillas oleaginosas de la lista "son sin duda una excelente alternativa, y tiene más sentido optar por la versión integral que por la mantequilla, que suele ser más perecedera". Y añade que "el aceite de oliva y los aceites vegetales, así como el propio pescado azul (sardinas, salmón y caballa en conserva) también pueden ser buenas fuentes de grasa".

En cuanto a las opciones sugeridas por ChatGPT respecto a las fuentes de hidratos de carbono, la experta consideró que todas ellas "son válidas". No obstante, recalcó que es "importante contar siempre con alternativas que no necesiten ser cocinadas, ya que en situaciones de emergencia podemos no tener acceso a electricidad y/o gas".

"No cabe duda de que la mayor laguna en este tipo de kits está relacionada con el almacenamiento de frutas y verduras, como cabría esperar", añadió Lia Faria, quien inmediatamente señaló que "las opciones deshidratadas son interesantes, pero lo cierto es que, sobre todo cuando se trata de verduras, todavía no hay muchas opciones en el mercado." Es posible, sin embargo, "encontrar algunas opciones en lata, como macedonias de verduras", ya a la venta.

Ante estos datos, la nutricionista señala que "abastecerse de un suplemento multivitamínico" podría ser "una solución interesante", ya que sería "una buena forma de evitar déficits nutricionales si el acceso y consumo de frutas y verduras fuera imposible durante largos periodos de tiempo".

Por último, dadas las opciones de "extras útiles y versátiles" presentadas en la lista de ChatGPT, la experta indicó que también parecían adecuadas. Sin embargo, lanzó una advertencia: "Almacenar alimentos con mayor contenido calórico, como azúcar, miel, mermeladas, puede tener sentido si se reduce el suministro de alimentos. Pero no sé hasta qué punto sería interesante almacenar chocolate, ya que no suele durar mucho". Y "el agua, sin duda un bien esencial, también debería ser una prioridad en estos casos", concluye Lia Faria.