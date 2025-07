Euroverify: ¿Qué país europeo tiene más días festivos?

PUBLICIDAD

En Francia se ha abierto un debate sobre si la población trabaja lo suficiente, después de que el primer ministro, François Bayrou, sugiriera suprimir dos días festivos para impulsar la economía.

"Es necesario que todo el país trabaje más para producir y que la actividad global del país sea más significativa a lo largo del año, para que la situación de Francia mejore", declaró Bayrou en una rueda de prensa el 15 de julio. "Por ello, propongo que se supriman dos días festivos en todo el país".

El primer ministro sugirió, por ejemplo, suprimir el Lunes de Pascua, ya que no tiene "ningún significado religioso" en comparación con el Domingo de Resurrección, y el 8 de mayo, que celebra el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

La propuesta ha suscitado un debate en los medios de comunicación franceses y entre los usuarios de las redes sociales sobre cómo se compara el país con sus vecinos en cuanto a días festivos, si los franceses realmente trabajan menos que otros europeos y si deshacerse de algunos festivos ayudaría realmente a la maltrecha economía francesa.

Bayrou afirma que la supresión de dos festivos aportaría ingresos fiscales generados por la actividad económica, lo que contribuiría a un ahorro global de unos 44.000 millones de euros. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos ha previsto un impulso del 0,06% para la economía en caso de que el plan del primer ministro salga adelante.

Las cifras oficiales de los Servicios Europeos de Empleo (EURES) revelan cuántos días festivos hay en los Estados miembros de la UE, Noruega, Islandia y Suiza. Euroverify también ha examinado información del Gobierno británico.

Chipre es el vencedor con 15 días festivos

Al compararlos, Chipre es el claro vencedor en número de días festivos, con 15 días. Le siguen Bulgaria, Croacia, Islandia, Malta y España, que compiten por el segundo puesto con 14. En el otro extremo se sitúan Alemania, Dinamarca y Países Bajos, con sólo nueve, pero si dividimos el Reino Unido en sus países constituyentes, Inglaterra y Gales ocupan los últimos puestos con ocho. Escocia tiene nueve e Irlanda del Norte, diez.

Con 11 días festivos, Francia se sitúa en la media de los países europeos, junto a Grecia, Hungría, Luxemburgo, Eslovenia y Suecia. Sin embargo, la supresión de dos días la situaría entre las más bajas.

¿Cuántos días festivos tienen los países europeos?

Las vacaciones varían según la región e incluso el año

Sin embargo, al más puro estilo europeo, hay varias salvedades y excepciones en el número de días festivos de algunos países. Por ejemplo, en muchos países hay regiones con un número de días festivos diferente al nacional. Es el caso de España o Suiza, donde las distintas regiones tienen diferentes días festivos.

Las regiones francesas de Alsacia y Mosela también tienen dos días más que el resto del país, y las islas portuguesas de Madeira y Azores tienen más días libres que el continente. A veces, el número de días festivos en los países europeos puede variar según el año, y algunos tienen medio día libre para algunos días festivos. Es el caso de Islandia, por ejemplo, que cuenta como días festivos Nochebuena y Nochevieja después del mediodía.

Además, aunque Euroverify no ha tenido en cuenta en su clasificación los días festivos que caen sistemáticamente en domingo, como el Domingo de Resurrección, a veces la forma en que caen los fines de semana afecta al número de días libres que tiene un país.

Por ejemplo, Francia y otros países pierden efectivamente un día festivo si cae en fin de semana, mientras que países como el Reino Unido ofrecen "días de sustitución" en este caso. En la práctica, esto significa que los trabajadores tendrán libre el lunes o martes siguiente si un festivo cae en sábado o domingo.

¿Se ha suprimido algún día festivo en Europa?

La propuesta de Bayrou de suprimir dos días festivos no carece de precedentes en Europa, y puede arrojar alguna luz sobre si su plan daría resultado. Recientemente, el Gobierno eslovaco decidió en junio dejar de conceder el 17 de noviembre (Día de la Lucha por la Libertad y la Democracia) como día festivo, en el marco de una estrategia fiscal más amplia no muy diferente de las propuestas francesas. No obstante, el día seguirá estando oficialmente reconocido.

En 2023, Dinamarca suprimió su Gran Día de Oración, celebrado el cuarto viernes después de Pascua, para tratar de impulsar la producción laboral y el gasto en Defensa. Aunque, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional, sólo aumentó el PIB del país entre un 0,01% y un 0,06%.

Ya en 2012, el Gobierno portugués anunció que suprimiría cuatro días festivos al año siguiente como parte de una campaña de austeridad a raíz de la crisis financiera: Todos los Santos, el 1 de noviembre; el Corpus Christi, 60 días después de Pascua; el Día de la República, el 5 de octubre; y el Día de la Restauración de la Independencia, el 1 de diciembre, para celebrar la independencia de Portugal del dominio español.

La suspensión, prevista por un período de cinco años, incluía negociaciones con el Vaticano para los festivos de carácter religioso. Sin embargo, en 2016, el nuevo Gobierno socialista decidió restituir anticipadamente los cuatro días festivos, anulando así una medida que había resultado muy impopular.

No todo son días festivos

Los días festivos oficiales representan solo una de las formas de calcular el tiempo libre del que disponen los trabajadores en los países europeos. En marzo, el programa Europe in Motion de 'Euronews' informó que Andorra, Malta y Albania encabezan la lista de naciones con el mayor número de días libres obligatorios al año en Europa, mientras que Francia también se posiciona en la mitad superior del ranking.

Por otro lado, Bulgaria es el país europeo con más bajas por maternidad, y los alumnos búlgaros de primaria son los que disfrutan de más vacaciones escolares de verano -15 semanas- en comparación con sus vecinos.