Vuelve el mayor congreso de telefonía móvil y telecomunicaciones de Europa.

El Mobile World Congress (MWC) arranca este lunes, donde se darán cita los nombres más importantes de la tecnología que acudirán a Barcelona junto a más de 75.000 asistentes.

¿Qué puede esperar de la conferencia este año y cómo afectará a la ciudad de Barcelona?

El 5G avanza, el 6G entra en la agenda

El 5G será uno de los temas principales de la conferencia. La quinta generación de redes móviles ya está llevando más datos, y más rápidamente, a millones de dispositivos de toda Europa.

Ya ha impulsado mejoras en la realidad virtual y el metaverso, y su mayor ancho de banda ha demostrado ser crucial para una amplia gama de sectores, desde la tecnología a la medicina.

Y aunque la red 5G sigue desarrollándose y se están creando nuevas tecnologías a partir de ella, en el MWC también se hablará sobre lo que viene a continuación.

Aunque aún faltan años para que esté terminada, la sexta generación de red móvil (6G) será necesaria para nuestro mundo cada vez más conectado, en los que se desarrollarán vehículos autónomos autoconducidos (o voladores), ciudades inteligentes, realidad virtual y aumentada y la exploración espacial.

Expandir el metaverso

Las empresas mostrarán sus primeras incursiones en el metaverso, que está cambiando lenta pero inexorablemente nuestra forma de vivir, trabajar y jugar.

El MWC considera que el metaverso "transformará por completo" la experiencia del cliente en los próximos cinco años.

Entre los temas que se explorarán y expondrán en el evento de este año figuran cómo el metaverso puede transformar la educación, las tecnologías inmersivas, también se debatirá si esta tecnología es el futuro, una moda pasajera o un fraude.

Start-ups expuestas en el 4YFN

Miquel Martí, director general de Tech Barcelona, una asociación privada sin ánimo de lucro que apoya el ecosistema digital y tecnológico de Barcelona, ha explicado a Euronews Next: "El tema central va a ser la combinación de realidad física y virtual, y cómo se aplica a soluciones concretas para las personas".

Aunque el evento está dominado por grandes empresas tecnológicas y de telecomunicaciones, la parte más interesante para la organización de Martí es el evento paralelo Four Years From Now (4YFN) dentro del MWC.

En él se presentan las últimas start-ups que se prevé que tengan un gran impacto en el mundo de la tecnología, una de las cuales será la ganadora de los Premios 4YFN 2023. Anunciarán la ganadora durante una presentación durante la conferencia.

Impacto en Barcelona

Para Tech Barcelona en concreto, el MWC es una oportunidad para mostrar las start-ups con las que trabajan y ayudarles a establecer contactos.

"Vamos a dar a nuestros miembros y a nuestras start-ups la oportunidad de hablar para hacer un pitch ante millones de personas, quizás más de 50 empresas van a hacer pitch aquí en el vestíbulo del evento", ha dicho Martí.

En cuanto a Barcelona como referente tecnológico, para Martí, el evento atraerá de nuevo a la ciudad a empresas e inversores, que renovarán su compromiso con ella como lugar para hacer negocios.

"Esperamos que se interesen más por lo que hacemos y por cómo desarrollamos nuestros proyectos y empresas locales", ha afirmado.

Tanto para la ciudad como para la economía en general, el MWC es un gran acontecimiento. Más de 60.000 personas suelen acudir a la ciudad con motivo de la conferencia (salvo los años interrumpidos por la pandemia de Covid), y este año se espera que haya más actividad que nunca.

"El impacto directo e indirecto en la ciudad es enorme", ha sostenido Martí. "Tienes más de 60.000 asistentes, así que la hostelería, todos los restaurantes, toda la ciudad notará el impacto".

"No se trata sólo de lo que ocurre en la feria, sino también de las distintas reuniones que se crean y organizan", ha añadido.

"Además de reunir a inversores, reunir a altos directivos de operaciones especiales, la gente está teniendo quizás las reuniones y conversaciones que van a definir las próximas asociaciones y soluciones para la gente".

El Mobile World Congress se celebra hasta el viernes 2 de marzo.