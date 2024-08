Por Anna Desmarais

Las quejas llegan menos de una semana después de que las autoridades irlandesas presentaran una demanda legal similar contra Musk por un cambio en la configuración de datos de X.

Una organización sin fines de lucro austriaca ha presentado nueve denuncias contra la empresa de inteligencia artificial (IA) de Elon Musk por infringir las normas de privacidad de datos de la UE.

En julio, los usuarios de X, la plataforma de redes sociales de Musk, notaron que se había cambiado una configuración de datos para que las publicaciones públicas pudieran usarse para entrenar a Grok AI, la respuesta de Musk a OpenAI.

X ha hecho todo lo posible para darles a los usuarios más control sobre sus datos Comunicado de X

El Centro Europeo de Derechos Digitales, conocido como NOYB por 'None of Your Business' (o No Es Asunto Suyo en español), alega que X realizó el cambio "de forma ilegal" para recopilar los datos de más de 60 millones de usuarios de X en la UE.

"Twitter (X) es la próxima empresa estadounidense que simplemente absorberá los datos de los usuarios de la UE para entrenar a la IA", dijo NOYB en un comunicado. "Twitter comenzó a introducir de forma irreversible los datos de los usuarios europeos en su tecnología Grok en mayo de 2024, sin informarles ni pedirles su consentimiento", dijo.

La organización sin fines de lucro presentó quejas bajo el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la UE en Austria, Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, España y Polonia.

X habría infringido 16 artículos de la GDPR

La denuncia francesa de NOYB acusa a X de infringir 16 artículos de la normativa GDPR porque no pueden demostrar que tienen un "interés legítimo" en tomar un volumen tan grande de datos personales. La plataforma de redes sociales no ha revelado cómo se tratarán los datos, lo que NOYB considera otra violación.

En X, los usuarios ven una nueva categoría bajo su sección de intercambio de datos, privacidad y compartición llamada "Grok" en honor al nombre del modelo de IA generativa de Elon Musk, donde se pregunta a los usuarios si quieren optar por no compartir publicaciones e interacciones con el sistema "para ser utilizados para entrenamiento y ajustes".

La función de exclusión voluntaria "disuade a los usuarios de ejercer su derecho a elegir", continúa la queja de NOYB, en lugar de solicitar el consentimiento activo. "El tratamiento de datos personales es muy probablemente irreversible", dice NOYB en la queja.

Alega que X probablemente no seguirá la "regla del derecho al olvido", que permite a los usuarios individuales ponerse en contacto con las plataformas para solicitar que sus datos se eliminen y se borren de las plataformas en línea.

La queja solicita a la Comisión Nacional de Protección de Datos de Francia (CNIL) que emita una decisión legal urgente y que realice una investigación en profundidad sobre las decisiones de privacidad de datos de X y declare ilegal el uso de datos personales para entrenar modelos de IA sin un consentimiento activo del usuario.

"Las empresas que interactúan directamente con los usuarios simplemente necesitan mostrarles un mensaje de sí/no antes de usar sus datos", dijo Max Schrems, presidente de NOYB, en un comunicado. "Hacen esto regularmente para muchas otras cosas, por lo que definitivamente también sería posible para el entrenamiento de IA", añadió.

"Injustificado y exagerado"

Los desafíos llegan menos de una semana después de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) presentara un desafío legal contra Musk por el mismo cambio de configuración de datos, pidiendo a la plataforma de redes sociales que suspenda, restrinja o prohíba de inmediato el uso de datos personales en su entrenamiento de Grok.

X anunció el 8 de agosto que dejaría de usar los datos para entrenar su IA en la UE, pero agregó que la orden de la DPC era "injustificada, exagerada y señala a X sin ninguna justificación", según el equipo de asuntos de gobernanza global de la plataforma social.

"Mientras que muchas empresas continúan raspando la web para entrenar modelos de IA sin tener en cuenta la privacidad del usuario, X ha hecho todo lo posible para darles a los usuarios más control sobre sus datos", continuó.

La compañía dijo que "seguirá protegiendo" los derechos de privacidad de sus usuarios y que "buscará todas las vías disponibles" para desafiar la orden de la DPC. En su queja, NOYB dijo que es "difícil saber" si la información personal ya recopilada por X será tratada y cómo se diferenciará de los datos recopilados de otros países.

xAI, la rama de inteligencia artificial independiente de Musk, argumenta que Grok necesita ser entrenado con los datos de X para "mejorar (su) comprensión del lenguaje humano, desarrollar su sentido del humor y ayudarlo a mantenerse políticamente imparcial", dice una página de ayuda de X.

'Euronews Next' se ha puesto en contacto con X y xAI, pero de momento, no hemos obtenido respuesta.