Por Gabriela Galvin

Un nuevo estudio ha descubierto que el ayuno intermitente puede ser una intervención inicial eficaz para los diabéticos de tipo 2 en lugar de la medicación

El ayuno intermitente puede ayudar a las personas con diabetes tipo 2 temprana a mejorar sus niveles de azúcar en sangre, perder peso y reducir la presión arterial, según un nuevo estudio.

En el ensayo, unos 400 participantes chinos tomaron los antidiabéticos metformina o empagliflozina o siguieron un plan de ayuno intermitente 5:2, en el que ayunaban dos días no consecutivos de la semana y pasaban los otros cinco desayunando y almorzando normalmente y cenando un sustitutivo de la comida.

Reducción del nivel de azúcar en la sangre

Al final del estudio de 16 semanas, los participantes que adoptaron la dieta 5:2 experimentaron una reducción del nivel de azúcar en sangre del 1,9%, en comparación con el 0,3% y el 0,4% entre los que tomaron los fármacos.

Además, el 80% de los que siguieron la dieta 5:2 tuvieron niveles de azúcar en sangre que les situaron en remisión de la diabetes, lo que significa que sus niveles volvieron a un rango no relacionado con la diabetes sin necesidad de medicación, según las normas de un grupo internacional de expertos.

Los hallazgos, publicados en la revista 'JAMA Network Open', sugieren que las intervenciones sobre el estilo de vida pueden ser más eficaces que los fármacos para las personas con sobrepeso y diabetes tipo 2 diagnosticada recientemente, según los investigadores de nueve centros médicos chinos.

"Estoy convencida de que los protocolos de ayuno y la pérdida de peso con cambios en el estilo de vida son muy importantes y deberían ser siempre el punto de partida", declaró a 'Euronews Health' la doctora Alexandra Kautzky-Willer, jefa de la división de endocrinología y metabolismo de la Universidad Médica de Viena. Kautzky-Willer revisó los resultados, pero no participó en el estudio.

Según la Federación Internacional de Diabetes, en todo el mundo uno de cada diez adultos (537 millones de personas) padece diabetes.

La diabetes de tipo 2 está asociada a la obesidad y a la escasa actividad física, y aunque fármacos como la insulina y los medicamentos para adelgazar pueden ayudar a los pacientes a controlar la enfermedad, las investigaciones demuestran que los cambios en la dieta y otros hábitos de vida son fundamentales para reducir los riesgos para la salud.

"En la actualidad disponemos de muchos medicamentos nuevos", afirma Kautzky-Willer, como los adelgazantes y antidiabéticos Ozempic y Wegovy. "A largo plazo, es bueno contar tanto con la dieta como, si es necesario, con los fármacos, porque la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que dura toda la vida".

Menores complicaciones cardíacas y renales

Cabe destacar que el ensayo fue financiado por Beijing Metabolic Control Technology Co Ltd., que fabrica el sustitutivo de comida bajo en calorías utilizado en el estudio, aunque los investigadores afirmaron que no influyó en los resultados.

También señalaron que es necesario seguir investigando para saber si fue la pérdida de peso o el propio método de ayuno 5:2 lo que mejoró los niveles de azúcar en sangre, y cuáles son los resultados a largo plazo de las intervenciones sobre el estilo de vida para el control de la diabetes.

La investigación del Reino Unido, por ejemplo, descubrió que aunque muchos pacientes con diabetes tipo 2 perdían peso inicialmente y lograban la remisión, sólo el 13% seguía en remisión al cabo de cinco años.

Aun así, a lo largo de un periodo de 12 años, la remisión de la diabetes se asocia a un menor riesgo de complicaciones cardíacas y renales en comparación con los pacientes que nunca estuvieron en remisión.

Dado que puede ser difícil mantener a raya el aumento de peso y la diabetes de tipo 2, un plan que implique sólo dos días de ayuno intermitente puede ser más fácil de mantener para los pacientes que un cambio de dieta más extremo, señaló Kautzky-Willer.