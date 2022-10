no comment

Un grupo de iraníes residentes en Chile se manifestó el viernes frente a las instalaciones de la Universidad de Chile, en Santiago, para mostrar su solidaridad con las mujeres que protestan en Irán.

Saray, una iraní residente en Chile, fue una de las personas que se sumó al clamor internacional por Mahsa Amini, la joven kurda iraní que murió bajo custodia policial, tras ser detenida.

"Me he cortado el pelo por Mahsa Amini, que fue asesinada en Irán por no llevar el hiyab, y para solidarizarme con todas la iraníes", dijo Saray.