Con casi 875.000 hablantes, el galés se impone como la lengua regional más hablada en Reino Unido. Llama la atención que, a diferencia de muchas otras regiones, el número de personas que hablan la lengua cooficial no ha dejado de crecer. En diez años la cifra ha aumentado en aproximadamente 150.000 personas .

El Consejo Europeo también señala a la Comunidad Valenciana por obstaculizar el programa de inmersión lingüística que permitía una educación completamente en valenciano. Esta evaluación se produce en una semana en la que la prensa española ha cuestionado la decisión del gobierno socialista, liderado por Ximo Puig, de no garantizar educación en castellano en las zonas de habla valenciana.

La imposición del catalán provocó una huida de especialistas en las islas y además hacía imposible que se importase personal de otras partes de la península. En el primer borrador del decreto, los médicos no podían presentarse ni siquiera a las oposiciones sin acreditar el nivel de catalán.

No obstante, los miembros de esta organización europea están preocupados por la falta de catalán en la administración. Algo en lo que difieren las asociaciones sanitarias que luchan contra una falta de personal sanitario en el sector debido al decreto , que aprobó el Gobierno de Baleares, por el cual los médicos tienen que tener un elevado nivel de catalán para poder ejercer.

Según defiende el filólogo, parte de la desgalleguización se debe a que el gobierno del Partido Popular, con Feijóo al frente, no ha fomentado que se cumplan los mínimos de gallego en las aulas.

“Ahora hay asignaturas que está prohibido dar en gallego. Todas las técnicas tienen que darse en castellano, lo cual manda el mensaje de que las materias importantes no pueden ser impartidas en gallego”

“Ahora hay asignaturas que está prohibido dar en gallego. Todas las técnicas -como matemáticas y ciencias- tienen que darse en castellano, lo cual manda el mensaje de que las materias importantes no pueden ser impartidas en gallego”, subraya Moscoso.

El filólogo coincide con el informe ya que, en la práctica, con la puesta en marcha del modelo de educación trilingüe (castellano, gallego e inglés), la cifra desciende hasta el 33% impartido en gallego. El antiguo sistema educativo, puesto en marcha por los socialistas junto con el Bloque Nacionalista Gallego, no establecía las asignaturas que tenían que impartirse en castellano.

El diagnóstico en la comunidad determina que la población gallegohablante envejece. Aunque no existe ninguna zona en la que la lengua gallega esté ausente, el porcentaje de personas que hablan es mucho mayor entre los que superan la franja de los 55 años . Eduardo Miguel Moscoso, filólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, asocia esta cifra al descenso del número de horas de educación escolar en gallego.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.