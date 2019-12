"No hay tregua, estamos presentes, estamos en la calle y esperamos que el gobierno asuma por fin la responsabilidad de esta huelga que ya lleva 20 días", comentó a su vez una empleada de la Compañía Arrendataria Autónoma de los Transportes Parisinos (RATP, en sus siglas en francés)

"La reforma es mala para los franceses, no solo para el gremio. Nosotros luchamos por todos los franceses", dijo Mathieu Nogrette conductor de metro de la línea 5 en París.

En lo que respecta al metro de París, la situación no mejora: seis líneas totalmente fuera de funcionamiento y un tráfico parcial para el resto de las líneas.

