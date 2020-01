La Ley de Igualdad de 2010 define la "creencia filosófica" como una creencia genuina, y "no una opinión o punto de vista basado en el estado actual de la información disponible". Además, debe ser compatible con la dignidad humana y no entrar en conflicto con los derechos fundamentales de los demás.

La respuesta de la Justicia ha sido acogida con diferentes opiniones en la calle. "Ni siquiera creo que el veganismo sea algo real, ya sabes que tenemos dientes, comemos carne", dice un hombre, mientras que otro vecino comenta: "Bueno, creo que es correcto siempre y cuando no afecte a nuestros derechos como consumidores de carne".

Esta creencia filosófica se ha ido extendiendo en los últimos años. "Cuando abrimos en 2016, el veganismo todavía estaba al margen, no se encontraban a menudo restaurantes ocafeterías veganas, opciones veganas en restaurantes normales. Pero ahora casi todo el mundo conoce a un vegano ", asegura la dueña de una tienda vegana.

Los veganos éticos no consume ningún alimento de origen animal y también rechaza cualquier tipo de explotación animal como el uso de cuero, lana o cosméticos probados en animales.

" Se trata de la prestación de servicios, por ejemplo . En los hospitales, si eres un paciente y no tienes comida vegana siendo paciente podrías exigir esa comida vegana, porque ahora esta creencia es reconocida. O en la cárcel si eres un preso y no tienes comida vegana y eres vegano".

"Supongo que el peso de la evidencia fue tan abrumadoramente correcto que el juez no necesitó pedirme que respondiera ninguna pregunta", explica Jordi Casamitjana, que fue despedido por sus creencias.

