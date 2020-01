Jovenes noruegos piden más ayuda para la salud mental

Según el medio británico New Statesman , el número de jóvenes en noruega que requieren ayuda frente a una enfermedad mental ha aumentado un 40% en los últimos cinco años. En España el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes.

