Miles de manifestantes contra la reforma de las pensiones en Francia

Las protestas contra la reforma de las pensiones y las movilizaciones de los llamados "chalecos amarillos" continúan en Francia. Este sábado han sido 149.000 los manifestantes, según el Ministerio del Interior. Una cifra que uno de los sindicatos mayoritarios, la Confederación General del Trabajo (CGT), eleva a 500.000 personas. Mientras, el Gobierno francés ha comunicado a los agentes sociales con los que negocia, su disposición a retirar bajo condiciones la edad de referencia del proyecto de ley. Un compromiso "constructivo y de responsabilidad" ha dicho el presidente, Emmanuel Macron. No obstante, los sindicatos han anunciado la convocatoria de una nueva jornada de huelgas y manifestaciones en todo el país para el jueves 16 de enero.

