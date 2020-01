Cheng también está afiliado al Centro de Megaciencia Oceánica del CAS. "Este calentamiento medido del océano es irrefutable y es una prueba más del calentamiento global. No hay alternativas razonables aparte de las emisiones humanas de gases que atrapan calor para explicar este calentamiento".

Según el análisis elaborado por 14 científicos de 11 institutos internacionales, los océanos habrían absorbido 228,000,000,000,000,000,000,000 julios (228 Sextillones) de calor para alcanzar una temperatura de 0,075º C por encima de la media de 1981 a 2010.

Las consecuencias ya se dejan sentir en el clima de todo el planeta y seguirán provocando cambios meteorológicos que la ciencia todavía no conoce con exactitud.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.