Viviendo con coronavirus, el día a día de una enfermera infectada

Los hospitales están viviendo momentos críticos en España con la pandemia del coronavirus. A la situación, se le suman los profesionales sanitarios infectados. Como Paula, una enfermera en varios hospitales de Barcelona.

Empezó con síntomas como fiebre y malestar, y sobretodo "tenía mucho frío" ha explicado a Euronews en Español. Aun así, avisó al equipo donde trabaja y se confinó en su domicilio.

"Pasados los diez días de espera, al no realizarse ninguna prueba, fue desde uno de los hospitales en los que trabajo que me hicieron la prueba", asegura Paula después de haber estado esperando la prueba por parte de la Seguridad Social española.

Con la prueba realizada por los servicios sanitarios de uno de los hospitales donde es empleada, "me dijeron que en 24-72 horas me darían los resultados. Realmente, yo cuando vi que a las 12 horas de hacerme la prueba me llamaban, sabía que algo no iba bien y que era positiva".

Paula, una enfermera infectada por coronavirus en su casa Euronews

Mientras ha estado esperando para las pruebas, tenía ansiedad. Asegura que no sabe si era porqué tenía el COVID-19 o porqué seguía las noticias y solo hablaban del coronavirus. Aun así, ha intentado mantener las máximas precauciones por si resultaba ser positiva.

"Hasta que no me han hecho la prueba yo, he intentado mantener poco contacto con mi madre que es con quien convivo. No he salido a la calle, he estado con mascarilla, guantes, higiene de manos. Pues todo muy riguroso pensando que era un caso positivo. Porqué tenía toda la sintomatologia y yo estaba casi segura que si que lo era".

A Euronews, Paula ha asegurado que "una vez he sabido que soy positiva, pues he seguido con las mismas medidas que hasta entonces. Mucha higiene, mascarilla, intentar compartir el mínimo tiempo con mi madre. Y limpieza todos los días dentro de la habitación, de la ropa, de las sábanas, higiene de manos...".

Paula, una enfermera infectada por coronavirus trabajando en casa Euronews

El primer día que le informaron que tendría que estar en casa durante 14 días, Paula ha explicado a euronews que se vino abajo. Eso sí, ahora ha decidido aprovechar el máximo su tiempo para sacar el mayor partido a una situación complicada.

"Establecer una rutina y afrontar el día como día uno. Cada día es un día nuevo. Porqué si ves todo lo que te queda por delante es una montaña que ninguno de nosotros afrontaríamos con una salud mental adecuada que es lo que necesitamos ahora", ha explicado en este canal.

Tiene miedo hasta para salir por la terraza, no sea que el vecino empiece a hablar con ella y le termine infectando. Aun así, como ella, muchos profesionales sanitarios esperan volver a primera línea de batalla.