Segundo domingo de protestas en Madrid contra la polémica gestión de la pandemia por parte del Gobierno regional. Cientos de personas se han manifestado en distintas zonas de la capital de España para mostrar su rechazo a los confinamientos parciales, que afectan a más de un millón de vecinos, la mayoría residentes en los barrios populares del sur, como Vallecas:

"Creo que las medidas no son útiles en absoluto. Deberían confinar a todo Madrid, porque esto es insuficiente. Aquí el coronavirus está desbordado y no están haciendo nada. Esta señora (Isabel Díaz Ayuso) y su equipo de gobierno parece que no atiende a la ciudadanía, sólo a los intereses económicos, que parece que es lo que manda".

"Si se cierra, que se cierre todo por igual, porque no es normal que me permitan ir en un metro lleno de gente que no conozco de nada, todo abarrotado, sin espacio, y luego no pueda ir, por ejemplo, a visitar a mi abuela, que vive 10 calles más abajo, porque no puedo pasar del Carrefour".

Madrid es el epicentro de la segunda ola de la pandemia en España. Las unidades de cuidados intensivos de los hospitales tienen un índice de ocupación superior al 25%, más del triple que la media nacional.

La crisis sanitaria tiene como telón de fondo duros encontronazos entre los gobiernos central y autonómico. El ministerio de Sanidad aconseja un confinamiento total de la ciudad y de las poblaciones con una tasa de contagios superior a los 500 por 100.000 habitantes. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho en una entrevista radiofónica que lo hará si esas mismas reglas se aplican “en toda España” y si se hacen test del coronavirus en el aeropuerto y en las estaciones de tren.