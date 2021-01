Los Spurs hicieron crecer deportivamente y como persona a Tony Parker

No es fácil hacer realidad tus sueños. A menos que seas Tony Parker, el jugador de baloncesto más famoso de Francia, quien triunfa en todo lo que se propone. Invitado en el espacio Global Conversation, Parker confiesa que quería jugar en la NBA y lo consiguió. Y... más que eso: fue el mejor base de la liga norteamericana durante mucho tiempo. Lo mismo ocurre con sus planes tras poner fin a una brillante carrera deportiva.

Cuatro títulos de campeón de la NBA con los Spurs de San Antonio, un premio al mejor jugador de la final, en 2007, y una actuación inolvidable en el triunfo de Francia en el Campeonato de Europa de 2013. Parker siempre ha jugado para ganar... excepto cuando aceptó el desafío de la periodista de Euronews y exinternacional italiana, Stefania De Michele. Una pequeña concesión antes de contarnos más sobre su ilustre carrera y sus planes de futuro.

-Un sueño cumplido-

"Ni siquiera en mis sueños más disparatados, cuando era niño, podía imaginar todo lo que me ha ocurrido ni cómo terminaría mi carrera, con la retirada de mi camiseta. Pensaba que eso no sería posible, nunca, para alguien como yo, que viene de Normandía, donde crecí, en una pequeña localidad. Ha sido muy bonito darse cuenta de esto. Porque desde que me retiré, por fin, poco a poco, me estoy dando cuenta de todo lo que conseguí con los Spurs. Ahora mismo siento mucha nostalgia con el libro que he escrito y con el documental que se puede ver en Netflix. Es bonito ver reflejados tus 20 años de carrera, en una película."

-La etapa en los Spurs de San Antonio-

"Obviamente, tuve mucha suerte de jugar en ese equipo. Trabajé muy duro, sí. Pero, al mismo tiempo, estaba en una franquicia en la que realmente quería ganar. Y, los valores de esa franquicia, me hicieron mejor persona. Me hicieron mejor jugador de baloncesto pero también me hicieron crecer como persona. Se necesita trabajar duro, disciplina, sacrificios... y, yo, estaba decidido a llegar a la NBA. En aquella época, no había bases europeos. No había muchos jugadores europeos, así que asimilé toda la presión de la nueva generación para asegurarme de que lo hacía bien y me ganaba el respeto de los jugadores y entrenadores, norteamericanos. Al principio fue muy duro pero me hizo muy fuerte mentalmente y les demostré que los europeos también podemos jugar al baloncesto."

-Agradecido al baloncesto-

"Para mí, es muy importante ofrecer algo a cambio. Como ya he contado, me siento bendecido. He tenido grandes entrenadores. Por la forma en la que fui criado, no olvido de dónde vengo así que, empecé con la adquisición de un equipo llamado l'Asvel en Lyon. Ese fue el inicio. Luego decidí adquirir el equipo femenino porque yo quería hacer un proyecto que fuera único. Por eso, quería hacer algo donde los hombres y las mujeres fueran iguales y formaran parte de la misma entidad. El último paso fue el centro de formación. Se inauguró hace un año y medio. Fue muy especial para mí. Quería ocuparme de la élite del baloncesto pero también quería ocuparme de todos los chicos que no van a llegar a ser profesionales porque sé que el noventa y cinco por ciento de esos chicos, no va a llegar a ser profesional. Así que, el lema de este centro es 'Ven al centro de formación y consigue un trabajo'. Me lo tomo muy en serio. Para mí, es muy importante que esos chicos lo hagan, que consigan un trabajo y que sean felices".

-El baloncesto en el marco de la pandemia-

"La situación actual es muy dura. Obviamente, ahora mismo, estamos inmersos en una de las mayores crisis de todos los tiempos. Por eso es muy duro tratar de mantener todos los proyectos en marcha. Pero hay que ser creativo. Hay que ser positivo y hay que intentar encontrar soluciones. Pero, sin duda, ahora mismo estamos viviendo tiempos difíciles. Pero al final, todo esto puede hacerte más fuerte, a nivel mental y, también, puede fortalecer tu carácter".

-Su vida deportiva reflejada en las pantallas-

"Es un honor. Un verdadero honor. Cuando Netflix me propuso, por primera vez, hacer la película, yo estaba como, ¡oh, guau! No podía creerlo porque estaba metido en un proyecto con mi compañía, Infinity Nine Media. Me estaban haciendo un seguimiento y recopilando algunas imágenes de mi último año. Al principio de este proyecto, me contactó Netflix. Me dijeron que estarían interesados en hacer un documental sobre mi figura. Así que, para mí, fue un honor".

-Los dos hogares de Tony Parker-

"Siempre digo que tengo dos hogares. Ahora reparto mi vida entre ambos. Estoy la mitad del tiempo en Estados Unidos y la otra mitad en Francia. Me encantan ambos países. Siempre digo que tengo dos hogares así que, en ambos, siento que estoy en casa".

-Una nueva era en la política estadounidense-

"Estoy muy contento de cómo van las cosas. Es una nueva era. Estoy muy contento de cómo han ido las elecciones. Creo que tenemos un futuro brillante".

-Un sueño para el presente-

"¿El mayor sueño? Creo que, ahora mismo, a medida que pasan los años, simplemente se trata de tener buena salud y de que mis hijos y mis familiares también tengan buena salud. Creo que lo más importante, dada la situación en la que nos encontramos ahora, es, simplemente, desear salud para todos".

-El consejo de un campeón-

"Si pudiera dar un consejo a alguien, sería que fuese positivo y que creyera en su sueño. Creo que hay que tener grandes sueños. Si le cuentas tu sueño a alguien y no considera que estás loco, entonces, tu sueño no es lo suficientemente grande".