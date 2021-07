La pandemia ha cambiado mucho a la sociedad latinoamericana, pero no es tanto la responsable de los últimos cambios políticos que se están produciendo en la región según los expertos. Todavía no ha habido una forma de comprobarlo ya que los gestores de la pandemia no han acudido a las citas electorales. Sin embargo, el escenario de desigualdad social que ya era previo, o el voto en contra de lo establecido es lo que ha prevalecido en los comicios más recientes de Perú o Ecuador. Si se sigue esta tendencia en elecciones como las de Chile, Colombia o Brasil que se sucederían en los próximos meses, la alternancia de poder podría favorecer a la izquierda, pero aún hay tiempo. En Euronews hacemos una radiografía al mapa político de Latinoamérica, tras varios meses de pandemia, para ver si Latinoamérica está cambiando de rumbo y por qué.

El actual mapa político parece bastante equilibrado entre los países en los que gobiernan partidos que se consideran de izquierda y en los que gobierna la derecha. Hay que destacar que dentro de la izquierda hay dos variantes, en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua o Bolivia, la izquierda se puede considerar revolucionaria frente a la izquierda que gobierna en países como Argentina o México. Independientemente de las diferencias dentro de la izquierda o la derecha. Así se vería diferenciado el mapa con la nueva victoria de Pedro Castillo en Perú:

Los nuevos cambios de 2021: Perú y Ecuador

El nuevo mapa está configurado con el nuevo Gobierno conservador de Lasso en Ecuador y el del izquierdista Pedro Castillo en Perú.

La victoria de Guillermo Lasso había dado fuerzas a la derecha en América Latina, que está representada, entre otros por presidentes como Jair Bolsonaro en Brasil; Luis Lacalle Pou en Uruguay; Iván Duque en Colombia; Sebastián Piñera en Chile y Mario Abdo en Paraguay.

Mientras que el ascenso de Pedro Castillo ha equilibrado la balanza en un mapa de izquierdas en el que, entre otros, Miguel Díaz-Canel preside Cuba; Luis Arce, Bolivia; Daniel Ortega, Nicaragua; Alberto Fernández, Argentina; Nicolás Maduro, Venezuela y Luis Manuel López Obrador, México.

Sin embargo, este mapa podrá cambiar con las elecciones presidenciales en Chile, Honduras y Nicaragua, que se celebrarán en el mes de noviembre. Además, Colombia y Brasil tendrán comicios el próximo 2022.

¿La pandemia ha castigado a los gestores en América Latina?

Según el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, "lo ilógico es que siempre ganara la izquierda o la derecha como ocurre en Guatemala, Honduras, Nicaragua o Venezuela" y que todos los cambios que se están produciendo son por la alternancia política y no tanto por la pandemia. Para Alcántara no tendrá un efecto político tan evidente. “En los países que ha habido elecciones el presidente que ha manejado la pandemia no se podía presentar o no ha querido presentarse” señala Alcántara. “Ni a Keiko Fujimori, ni a Pedro Castillo, el elector puede echarles la culpa de nada porque ellos no estaban en la pandemia”, añade el catedrático. “En Chile, el señor Piñera que es quien ha gestionado la pandemia no se va a presentar", concluye.

Francisco Sánchez explica por qué se ha producido este cambio principalmente. El director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca señala: “Es un voto anti, para evitar que una opción ya conocida, que por lo general suelen tener tendencias autoritarias, polarizadoras y violación de derechos humanos y corrupción llegue al Gobierno, esa sería una de las razones y en eso se parecerían tanto el fujimorismo como el correismo".

¿La pandemia ha castigado a los partidos que estaban en la gestión?

Según los expertos en Latinoamérica los partidos no tienen tanto peso como los mandatarios. Son sistemas presidencialistas lo que hace que a la hora de que haya unas elecciones no se valore el voto de la misma forma que en otros lugares donde los partidos tienen más relevancia. Según el catedrático Manuel Alcántara "los partidos son muy débiles". "En Ecuador, por ejemplo, los partidos políticos que apoyaban a los candidatos eran coaliciones de partidos que se difuminan. Keiko Fujimori tenía una amalgama de gente que le apoyaba", argumenta el catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Salamanca.

Según Francisco Sánchez, el paradigma es que "Chile o Costa Rica han mostrado sus debilidades con el sistema actual, porque hay crisis de identidades y de representación”. El director del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca apunta: "La historia de la región es muy personalista y se tienden a establecer relaciones menos institucionales. Cuando la política no es tan institucional tiendes a establecer relaciones personales... Si miras al Salvador, no es el Estado salvadoreño el que soluciona las cosas, es Bukele. Incluso en México es AMLO -con una institucionalidad muy grande-.”

¿La pandemia ha sido un revulsivo para aumentar un malestar social que cambie el mapa?

Según Sánchez la pandemia no ha cambiado las dinámicas, sino que las ha reforzado. "La pandemia empeora las circunstancias, desestructura estados, ha dotado de más poder a los presidentes que querían más poder y más autoritarios como Bukele y han puesto a prueba a los estados que ya funcionaban bien, para que funcionen"

Para Alcántara el malestar social ya existía antes de la pandemia en países como Chile o Colombia. “Había una situación de malestar, de lo que yo llamo democracias fatigadas porque la gente está insatisfecha con la representación y está también muy desafecta". “Llega la pandemia, no se solucionan los problemas que había y la gente se frustra más porque no puede salir. Ese cóctel es el que sale a relucir sobre todo en Colombia", señala el catedrático. _"También sale a relucir porque hay una torpeza por parte del Gobierno colombiano", añade.

_

¿Dónde ha tenido más impacto político la pandemia?

Según los expertos uno de los lugares en los que se puede originar un cambio es en Cuba. Porque la pandemia está impactando sobre su economía. Para Alcántara, "el turismo en Cuba es fundamental y ha estado por los suelos. Además, Cuba ha sido una Revolución subsidiada desde fuera, primero fueron los rusos y luego los venezolanos, pero ahora ninguno de ellos puede. Venezuela no puede mandar ni un peso".

Sánchez apunta que un factor importante para el cambio en Cuba, y que está apareciendo debido a la situación que vive la isla, es el desbloqueo de fondos de Estados Unidos_: "en el momento en el que tu comiences a bombardear vía divisas a La Habana, no va fortalecer al Gobierno como creen los promotores de los bloqueos, sino que fortalecen a la población, si la gente tiene más dinero es menos dependiente del descontrol político"._

¿Cambiará el mapa según avance el calendario electoral?

Hay elecciones en Honduras donde todo puede pasar según los expertos. Además de en Nicaragua donde parece que Ortega repetirá otra vez porque está mandando a prisión a toda la oposición, según los expertos. Las elecciones que se plantean más interesantes y que están a la vuelta de la esquina son las de Chile, Colombia y Brasil donde actualmente gobierna la derecha.

Manuel Alcántara destaca:"Si se produce un cambio evidentemente ahí habría una pérdida de espacio para la derecha. En estos tres países se puede dar la alternancia hacia la izquierda, pero ya digo hay que verla en el juego lógico de la política”. El catedrático añade: "América Latina es muy heterogénea. Cuando ponemos sambenitos de 'América Latina gira a la derecha o gira a la izquierda' hay que andar con mucho cuidado porque ni en la famosa época de la izquierda América Latina había girado a la izquierda"

Según Sánchez la explicación simplicada de bloques de izquierda o derecha en Latinoamérica_: “Es una explicación muy simple que oculta los problemas que hay por detrás y que explican el comportamiento de los países.”_