Sadhgurú, yogi, místico y visionario, lleva adelante un movimiento mundial urgente para salvar el planeta, ante la extinción de los suelos fértiles, mediante la campaña #ConciousPlanet. Multitud de personas siguen sus proyectos medioambientales. Y este gurú recorre en moto miles de kilómetros con un mensaje de lucha contra la desertificación de los suelos.

Con más de mil millones de visitas en Youtube y 20 millones en las redes sociales, Sadhgurú es el yogi más visto del mundo. Este es su mensaje:

"La degradación de la tierra ha alcanzado un punto en que debemos actuar inmediatemente, en los próximos 10 o 15 años para dar un vuelco significativo. Pero si no hacemos nada en las próximas 3 o 4 décadas, la regeneración de los suelos ya no será posible por la pérdida irreversible de la biodiversidad. Estamos hablando de 27.000 especies que podrían extinguirse cada año."

"Los científicos prevén que en el año 2040 se producirá un 40% menos de comida y la población mundial alcanzará los 9.000 millones de habitantes. Ese no es un mundo en el que queramos vivir, ni en el que queramos dejar a nuestros hijos, porque cuando no haya comida no habrá paz, no habrá civilización y simplemente no habrá Humanidad debido a la dramática escasez de alimentos."

Hay una forma de volcar la situación, realmente es posible, y no se necesitan inmensas inversiones tecnológicas, solo se necesita un compromiso político en cada país, para que haya como mínimo entre un 3 y un 6% de materia orgánica necesaria para mantener los suelos con vida.

Desgraciadamente en la mayoría de los países siguen tratando los suelos agrícolas con sustancias químicas que no son inocuas y que no respetan la Tierra. El sistema vivo más sofisticado, no solo en nuestro planeta, sino en todo el Universo.

Es el momento de actuar para que los suelos tengan suficiente alimento para sobrevivir, regenerarse y que no mueran. A medida que se van extinguiendo las especies, nos iremos extinguiendo nosotros también, pues existimos gracias a la biodiversidad del sistema."