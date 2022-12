Ucrania | Nacen los primeros "bebés de la guerra"

La invasión de Ucrania empezó en febrero, hace ya más de nueve meses. Las mujeres que se quedaron embarazadas justo antes o al comienzo de la guerra han dado a luz a los primeros "bebés de guerra".

Unos embarazos con dosis extra de tensión y miedo.

Rusia ataca regularmente los hospitales.

Sofía tiene una semana.

Dos meses después del comienzo de la guerra, su madre, Inna, descubrió que estaba embarazada. Inna acabó huyendo de Odessa a la relativamente segura Lviv, donde dio a luz a Sofía.

Dmytro, el padre pidió a Inna, su mujer que saliera de Ucrania: "Le sugerí que se fuera al extranjero, pero no quiso. Me dijo: "No, te esperaremos aquí".

La madre, Inna, no quiso: "¿De qué otra forma podría haber visto a su hijo recién nacido? Decidimos ir a Lviv, allí había menos posibilidades de bombardeo".

Inna está feliz con Sofía, pero también teme por el futuro. Su marido, Dmytro, es soldado.

Le dieron permiso para asistir al parto, pero la semana que viene tiene que volver al frente.