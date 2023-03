Francia domina la primera jornada del Grand Slam de Antalya

La bella ciudad de Antalya, en Turquía, fue testigo del regreso del judo al prestigioso Grand Slam.

Situado junto al mar Mediterráneo, el estadio estaba repleto de jóvenes judokas locales, ansiosos por ver a sus héroes competir en este enorme escenario.

El evento fue inaugurado oficialmente por el director General de la Federación Internacional de Judo (FIJ), Vlad Marinescu, y el presidente de la Federación Turca de Judo, Sezer Huysuz.

Durante la ceremonia de apertura se guardó un minuto de silencio por todos los afectados por los terremotos de febrero, símbolo de la solidaridad y el recuerdo de la familia del judo.

En -48 kg, la francesa Blandine Pont se muestra completamente imbatible y gana su tercer Grand Slam consecutivo. La número dos francesa lanzó a la israelí Rishony con un enorme osoto-gari. Seguramente no será la segunda de Francia por mucho tiempo.

El Sr. Yavuz Gürhan, director de Deportes de la Región de Antalya, estuvo presente en la entrega de medallas.

"Creo que estoy en un buen periodo, un buen momento en mi carrera. No quiero parar aquí, sólo quiero aprovechar esto y mejorar mi judo para tener más para los objetivos más grandes como los mundiales", dijo Pont.

En -60 kg, Francia continuó con su éxito con el medallista olímpico de bronce Luka Mkheidze consiguiendo una merecida medalla de oro tras un tenso combate.

El Sr. Fatih Uysal, director General Adjunto del Ministerio de Juventud y Deportes, le entregó la medalla.

"Para intentar no estresarme, pienso en mi familia, hago ejercicios de respiración y eso me permite mantener la cabeza fresca y que no me moleste la presión", compartió Mkheidze.

En -52 kg, la medallista olímpica de plata Amandine Buchard superó a la medallista olímpica de bronce Giles, del Reino Unido, tras un combate fantástico. Estaba encantada de reafirmar su dominio justo antes de los Campeonatos del Mundo. Y se lleva la última victoria en esta creciente rivalidad.

La Dra. Lisa Allan, directora de Eventos de la Federación, le entregó las medallas.

Francia tuvo aún más éxito, 4 de los 4 primeros oros, mientras un emocionado Gobert se llevó su primer título de grand slam

El Sr. Juan Carlos Barcos, director de Relaciones Internacionales de la FIJ, entregó el 4º oro para Francia.

En -57 kg, el ex campeón mundial, el canadiense Deguchi, se enfrentó al actual campeón mundial, el brasileño Silva, en una final apasionante. Un rapidísimo ko-uchi consiguió la puntuación decisiva a pocos segundos del final. ¡Oro para Brasil!

El Sr. Florin Daniel Lascau, director Arbitral de la Federación, le entregó la medalla de oro.

Los atletas locales ofrecieron un gran espectáculo, luchando duro y dando mucho que animar a su público. Nos vemos mañana en otro emocionante día de acción en Antalya.