Por Euronews en español

China mantiene la presión militar en Taiwán a pesar de la conclusión formal de sus recientes ejercicios militares. El miércoles, Taipei registró 35 vuelos de aviones de guerra chinos, así como ocho buques de la Armada en las aguas que rodean la isla autogobernada.

Las tensiones regionales no se han aliviado a su vez por la celebración por parte de EE.UU. y Filipinas de los mayores ejercicios militares conjuntos de su historia, calificados por China de "provocación".

La potencia de la UE, Alemania, ha hecho un llamamiento a la calma, culpando claramente a Pekín de la situación.

Andrea Sasse, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha señalado: "Estamos muy preocupados por la situación en el estrecho deTaiwán__, naturalmente esperamos que todas las partes presentes en la región contribuyan a la estabilidad y la paz, y lo mismo se aplica a la República Popular China."

Sin embargo el presidente francés Emmanuel Macron ha declarado en una visita a Países Bajos que no se sumará a "una escalada verbal" respecto a la situación de Taiwán: "Francia está a favor de mantener las cosas como están en Taiwán. Francia apoya la política de una sola China y la búsqueda de una solución pacífica de la situación. Esta es, por otra parte, la posición de los europeos y es una posición que siempre ha sido compatible con el papel de aliado. Pero es precisamente aquí donde insisto en la importancia de la autonomía estratégica. Ser aliados no significa ser vasallos. No por ser aliados y decidir cosas juntos no tenemos derecho a pensar por nosotros mismos".

China reclama Taiwán como si fuera su propio territorio y tiene la política de conseguir que algún día la isla democrática quede bajo su control.