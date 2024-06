Tras cinco años como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum llegará al Palacio Nacional para convertirse en la primera mujer en ocupar su despacho. Releva a Andrés Manuel López Obrador, su mentor, y mantendrá la línea política de su sexenio.

Por primera vez en la historia, las urnas han dado la victoria a una mujer en México. Según el conteo rápido inicial Claudia Sheinbaum con más del 58 % de votos, según el INE, ha vencido estas elecciones convirtiéndose en la primera presidenta de la República, todo un logro que hay que reconocer a la hasta ahora jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Gálvez, su principal contricante, habría obtenido entre el 26.6 y el 28.6% de votos según el Instituto Nacional Electoral.

Muchos la consideran un apéndice del todavía presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues fue él mismo quien la apoyó como "digna sucesora". Pero la triunfadora candidata de Morena ha sabido contentar por sí misma a un electorado harto de la corrupción o la inseguridad y la delincuencia, algunos de los temas que más preocupan a los mexicano.

"La candidata del pueblo"

Entre los ciudadanos, una gran división. Día de celebración entre los partidarios de "la candidata del pueblo", dicen. Y de lamentos entre la 'marea rosa' de su oponente, Xóchitl Gálvez, número dos y representante de los partidos tradicionales: PRI, PAN y PRD; que no se recuperan de sus sucesivos escándalos históricos que no les permiten remontar pese a las muchas polémicas de AMLO y de su formación, Morena.

Sheinbaum, que durante la campaña ha evitado proyectar la imagen elitista que la ha acompañado, se ha mostrado como la candidata del pueblo y, eso, funciona. Aunque según los analistas son un compendio de motivos los que explican su victoria, como la falta de una rival contundente o el infinito desgaste de los partidos convencionales. En cuanto al tercer candidato, Jorge Álvarez Máynez el voto útil le ha perjudicado.

¿Quién es la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum?

Analistas políticos consultados por 'Euronews' la describen como una mujer de gran preparación que ha asumido el discurso populista de Morena para convencer al electorado.

"Si entras en sus redes sociales, verás que sube fotos abrazando a la gente, lo hizo durante la campaña para mostrarse como la 'candidata del pueblo', tratando de vender ese discurso un poco populista", nos explica el consultor político Jordi Sarrión.

A los expertos en comunicación política como Sarrión les llaman la atención los esfuerzos de Morena para "humanizar" un perfil "tan técnico" como el de Claudia Sheinbaum, sin haber basado su campaña en la preparación o la trayectoria de la candidata. No hay duda de que la estrategia ha funcionado.

Claudia Sheinbaum es una de las fundadoras de Morena, el partido del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador. Llegó a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con un 48% de los votos en el año 2015.

¿Por qué ha ganado Claudia Sheinbaum las elecciones?

El analista político mexicano Santiago Cornejo asegura a 'Euronews' que Claudia se ha preocupado de "presumir sus resultados en materia de seguridad, presentando a la ciudad como un oasis seguro dentro de la enorme crisis de inseguridad que vive el país".

No todo han sido abrazos durante la campaña. Siendo la seguridad una de las principales preocupaciones de los mexicanos, tiene sentido que Sheinbaum saque a relucir la mejora que logró en esta materia como jefa de Gobierno de la capital del país. Está por ver si a nivel nacional podrá hacer o no lo propio.

"Tras ser nombrada candidata a la presidencia de la República por López Obrador, también se ha enfocado en vender continuidad y ha intentado imitar a su mentor político para colgarse de su popularidad y repetir su discurso", añade Santiago.

Pese a que Claudia ha ganado las elecciones, el voto exterior es el último que se cuenta y, este, aún puede mover los porcentajes. Rafael Pulido es mexicano y vive en Madrid desde hace años. Forma parte de la 'marea rosa' que apoyaba a la otra candidata, Xóchitl Gálvez.

"Los programas sociales"

Según Pulido, la clave de la victoria de Sheinbaum ha estado también en "los programas sociales", una serie de medidas puestas en marcha por Morena con el objetivo de mejorar el bienestar social. No obstante, estos programas han sido criticados por la oposición por no conseguir el mencionado y esperado bienestar social en México.

Pese a ello, desde el otro lado del charco, mexicanos como Pulido creen que ese tipo de planes "generan una base social muy importante de cara de cara a las elecciones". Considera además que su Gobierno estará marcado por ese tipo de políticas económicas de corte socialista.

Claudia Sheinbaum en un mitin de campaña.

Todos hablan de continuidad, al ser su formación la misma que actualmente está en el Gobierno y al tener ella gran afinidad con el todavía presidente. No obstante, Andrés Elías, consultor político mexicano y CEO de Facu, habla de una "transición con estabilidad" y "cambio" porque Claudia "siempre ha sido muy equilibrada".

¿Qué retos tiene por delante Claudia Sheinbaum?

La inseguridad o la desigualdad son dos de las mayores preocupaciones de los mexicanos. Recientemente, incluso la sequía. Son cuestiones a las que la nueva presidenta de la República se tendrá que enfrentar. Pero también tiene un reto realmente complicado: "sacarse de encima a Andrés Manuel López Obrador" dice Cornejo.

"AMLO ha demostrado los últimos años que no piensa hacerse a un lado, lo demostró al anunciar 20 reformas para el nuevo sexenio sin ni siquiera consultar con la candidata". Hay que ver si ella las hace suyas o no, por eso "su principal reto será alejarse del presidente y tomar sus propias decisiones", explica Santiago Cornejo a 'Euronews'.

¿Seguirá Andrés Manuel López Obrador mandando en la sombra?

Desde la 'marea rosa' son escépticos con la posibilidad de que Claudia Sheinbaum rompa lazos con AMLO. "A día de hoy no se ha dado un quiebre entre ambos, habrá que ver qué pasa a partir de ahora", dice Rubén Pulido.

Para el CEO de Facu, Andrés Elías, "Andrés Manuel va a querer meter su cuchara, pero creo que no va a poder porque Claudia es una mujer de carácter, tiene capacidad, formación y conocimiento de hacia dónde se tiene que mover México, dando importancia a temas que para López Obrador no la tenían, como las energías limpias".

Claudia Sheinbaum arropada por Andrés Manuel López Obrador.

Polémicas de Claudia Sheinbaum

Desde su cercanía al siempre polémico Andrés Manuel López Obrador a errores en su periodo como jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum tiene pasado político y, como casi siempre, este esconde algunas polémicas.

Santiago Cornejo nos explica que "ha tenido que renunciar a ser ella misma para ser nombrada la sucesora de López Obrador". Claudia, científica y ambientalista de formación, no se ha sumado a las críticas en materia de contaminación de algunos de los proyectos de AMLO, "como el Tren Maya o las refinerías petroleras en Tabasco".

Además, ha tenido que lidiar con otros escándalos "como los 800.000 muertos en la pandemia, el desabastecimiento de medicinas o la destrucción del Seguro Popular, también los números récords de homicidios y extorsiones, el bajo crecimiento económico o los 27 muertos en el accidente del metro de la Ciudad de México.

¿Quiénes eran los otros candidatos de las elecciones mexicanas?

La otra candidata que más cerca ha estado de alcanzar la presidencia de la república mexicana es Xóchitl Gálvez, la apuesta de los partidos tradicionales. "Representa lo viejo, lo que llaman 'el PRIAN', la unión de el PRI y el PAN", dice Jordi Sarrión.

Xóchitl Gálvez, candidata de PRI PAN y PRD a las elecciones mexicanas.

Morena ha conseguido algo insólito, que los partidos de la oposición, de ideologías diferentes, se unan para hacer fuerzas contra la formación de AMLO. En cuanto a la candidata de estos, Gálvez, Andrés Elías cree "no ha construído una imagen seria".

El fracaso de esta se debería, según el CEO de Facu, a no aportar "ideas consistentes ni propuestas, no ha propuesto nada, no ha ofrecido un proyecto alternativo, solo criticaba la inseguridad y se contradecía al criticar los programas sociales y defenderlos por otro lado...".

El tercer candidato, que ha sido el que más lejos se ha quedado del Palacio Presidencial, es Jorge Álvarez Máynez. Pese a ser el favorito de los más jóvenes, el resultado de su partido ha sido el más bajo.

Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a las elecciones presidenciales mexicanas.

Máynez era un desconocido para muchos en México, aunque consiguió hacerse viral en la campaña electoral gracias a un pegadizo tema musical que sacó su partido para animar los mítines. La canción obtuvo millones de reproducciones en YouTube e inundó TikTok y otras redes sociales.

Así, alcanzó gran popularidad; pero no convenció como opción política, según Elías "porque los jóvenes no votan". El consultor político nos da, sin embargo, las claves de su campaña marcada por la música.

Ha tenido una campaña más atractiva incluso que Xóchitl Gálvez Rafael Elías Consultor político y CEO de Facu

"Rafa Valenzuela, el compositor de la canción, es un buen creativo y consiguieron hacerla viral, esa parte de la campaña ha estado muy bien, ha tenido una campaña más atractiva incluso que Xóchitl Gálvez", explica a 'Euronews'.

Máynez sufrió un incidente durante un mítin en Nuevo León, cuando los fuertes vientos tumbaron el escenario en el que lo estaban dando. Murieron 9 personas y la campaña se interrumpió en señal de luto.

Para muchos, fue un presagio de lo que ocurriría en los comicios. Otros, como el escritor e influencer mexicano Álex Toledo, afirmaron que no era sino una metáfora de la misma política mexicana. "Un gran escenario viniéndose abajo, eso es aquí la política", dijo.

El telón del escenario está todavía por levantarse para Claudia Sheinbaum. Ha sido la que más público ha reunido, pero aún no sabemos si, cuando acabe la función, recibirá o no una gran ovación. El espectáculo acaba de comenzar.