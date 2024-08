Por Euronews

El líder de Forza Italia ha encendido el acalorado debate político de agosto al abrirse a la introducción del 'ius scholae' distanciándose de la posición de sus aliados de Gobierno sobre el tema.

"No hay ninguna hipótesis de crisis de gobierno generada por Forza Italia (Fi). Somos leales a nuestros aliados y votantes, pero todo el mundo es libre de tener ideas y hacer propuestas. No somos un partido único y nadie puede darnos órdenes", dijo el Vicepresidente del Consejo, Antonio Tajani, a los micrófonos de 'Rtl 102.5', encendiendo en agosto el debate político.

Las ideas y propuestas a las que se refirió el líder de Forza Italia se refieren a la vieja cuestión de la reforma de la Ley de Ciudadanía Italiana y a la posibilidad de introducir el 'ius scholae', el principio según el cual la ciudadanía italiana debe concederse a los hijos de residentes extranjeros que hayan completado un curso de estudios en el país.

El número uno del partido fundado por Silvio Berlusconi ha abierto un delicado debate en el seno de la mayoría, mostrando una posición sobre el tema mucho más cercana a la de la oposición que a la de los demás partidos del Gobierno.

Un movimiento que permite a la agrupación reivindicar su carácter más centrista y moderado, y que refleja el distanciamiento ideológico de sus aliados ya patente en el Parlamento Europeo, donde Forza Italia, Fratelli d'Italia y Lega se sientan en tres grupos diferentes.

El asunto preocupa a Giorgia Meloni, que quiere evitar una operación de desgaste de la mayoría de cara a unas semanas complicadas, en las que se avecina, además del nombramiento del comisario europeo italiano y de la cúpula de la 'RAI', la primera Ley Presupuestaria postreforma del Pacto de Estabilidad, que exigirá volteretas para cuadrar las cuentas.

Lo que propone Antonio Tajani sobre la ciudadanía

La Ley sobre la Ciudadanía italiana data de 1992 y se rige por el principio del 'ius sanguinis' (Derecho de sangre), que estipula que la ciudadanía se adquiere por descendencia o filiación.

Para todos los demás, se aplica el principio de naturalización: para los menores, tanto los nacidos en Italia de padres extranjeros como los que llegaron al país siendo niños; para los adultos al cumplir 10 años de residencia regular ininterrumpida, con un proceso burocrático complejo, costoso y muy largo.

A favor de conceder la ciudadanía

Accediendo a la polémica suscitada en torno a la jugadora olímpica de voleibolPaola Egonu, Tajani ha decidido declarar Forza Italia abiertamente a favor de la introducción de un 'ius scholae', que concedería la ciudadanía a todos los niños que completaran la escolaridad obligatoria, que en Italia va de los 6 a los 16 años, con la obtención del título. Una medida que afectaría, progresivamente a lo largo de los años, al casi millón de niños con ciudadanía extranjera que ya asisten a las aulas italianas.

Por otro lado, el vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores criticó la aplicación del 'ius sanguinis', que lleva a muchas personas a solicitarlo sólo por tener pasaporte y "no porque se sientan italianos". Según los últimos datos del Istat, hay al menos 40.000 descendientes de emigrantes italianos, la mayoría en Centroamérica y Sudamérica, que obtienen la nacionalidad cada año a pesar de no residir en Italia.

La salida de Tajani no ha gustado especialmente al otro vice primer ministro, Matteo Salvini, que se ha cerrado de inmediato a cualquier cambio en las normas que regulan el reconocimiento de la ciudadanía: "no es una prioridad, no está en la agenda del gobierno", dijo el líder de la Liga, descartando la propuesta como “una idea legítima de Fi que seguirá siéndolo”, porque “una ley que funciona no se puede cambiar”. Silencio absoluto de la primera ministra Meloni, que regresó el martes al Palazzo Chigi tras las vacaciones de verano.

La estrategia política de Forza Italia

Poco importa por el momento que un proyecto de ley de este tipo pueda salir adelante con la reapertura de los trabajos parlamentarios el 10 de septiembre.

La postura del líder de Forza Italia se ha visto sobre todo como el primer paso de una estrategia precisa: reivindicar los valores proeuropeos y ganarse al centro moderado del campo político, reequilibrando también los pesos dentro de la coalición gubernamental.

Tajani ha optado por exponerse en uno de los temas que más disgustan a los líderes de la derecha italiana, enviando una clara señal a sus aliados: Forza Italia quiere estar en el centro y esto significa disposición a mirar alrededor cuando se trata de programas, significa inclinación a comprometerse incluso con la izquierda, si es necesario. Igual que ocurre a nivel europeo, donde los populares, de los que forma parte Fi, gobiernan junto a socialistas y liberales.

El propio Tajani no lo oculta: "creo que todo lo que hacemos ayuda a la centro-derecha. Mi objetivo es seguir ganando, y ocupar los espacios que hoy quedan vacantes, el espacio entre Giorgia Meloni y Elly Schlein".

Por otra parte, la cuestión cambió con las elecciones europeas. Forza Italia superó inesperadamente a la Lega, aunque por escaso margen, y luego se convirtió en la única fuerza de la coalición gubernamental que también formaba parte de la mayoría en Bruselas con la decisión de la primera ministra Meloni de no apoyar el segundo mandato de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea.

Las posiciones de los partidos italianos sobre la Ley de Ciudadanía

Pero, ¿cuáles son las posiciones de los distintos partidos que se sientan en el Parlamento? Como ya se ha dicho, Forza Italia está a favor del 'ius scholae'. En la misma posición se encuentra el aliado del gobierno Maurizio Lupi, líder de la pequeña lista centrista de Noi moderati.

No puede decirse lo mismo, como se ha visto, de las otras dos almas de la mayoría. La Liga siempre se ha opuesto firmemente a cualquier hipótesis de reforma de la ley de ciudadanía italiana. Según los Carroccio, Italia es el país que más ciudadanías concede a los extranjeros en la Unión Europea - cierto en términos absolutos, pero no si la cifra se relaciona con el número de habitantes - y por tanto las normas deben permanecer como están.

La posición de los Fratelli d'Italia es menos clara. Su líder y primera ministra, Giorgia Meloni, ha evitado comentar la cuestión en las últimas semanas, mientras que varios representantes del partido se han limitado a reiterar que la reforma de la ley de ciudadanía no está en el programa de gobierno y, por tanto, abriría un debate arriesgado para la mayoría. Sin embargo, cuando estaba en la oposición, Meloni defendió la posibilidad de conceder la ciudadanía italiana a los adolescentes extranjeros que hubieran completado la escolaridad obligatoria.

La oposición está a favor del ius scholae

Si nos fijamos en la oposición, todos están a favor de cambiar las normas sobre la concesión de la ciudadanía italiana, aunque con diferencias de opinión. El Partito Democratico es partidario desde hace tiempo de una reforma de la ciudadanía que garantice el ius soli -el derecho a obtener la ciudadanía por nacimiento en el territorio de un Estado determinado-, de la que también es partidaria la Alianza de la Izquierda Verde.

Ambos partidos también estarían abiertos a una reforma más moderada como el ius scholae, que también ve con buenos ojos el Movimiento 5 Estrellas, que se opone en cambio al ius soli.

El líder de Action, Carlo Calenda, y el de Italia Viva, Matteo Renzi, también han defendido la necesidad de reformar la ley sobre la concesión de la ciudadanía italiana, vinculándola siempre a los estudios.