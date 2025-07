PUBLICIDAD

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, reconoció en una entrevista con 'Fox News' que las instalaciones nucleares del país sufrieron "graves daños" como consecuencia de los recientes ataques de Estados Unidos. "Resultaron seriamente afectadas. La Agencia de Energía Atómica de Irán está evaluando el alcance total de la destrucción, pero por lo que tengo entendido, los daños son considerables", dijo Araqchi.

Sin embargo, también reiteró que su país no piensa abandonar el enriquecimiento de uranio. "El enriquecimiento es uno de los logros científicos más importantes de nuestros expertos y, ahora más que nunca, constituye un motivo de orgullo nacional. No podemos renunciar a él", afirmó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que los ataques destruyeron por completo tres instalaciones (nucleares) iraníes y advirtió que su Administración tomará nuevas medidas militares si Irán retoma su programa nuclear. "Lo volveremos a hacer si es necesario".

En la entrevista con 'Fox News', el ministro iraní admitió que, por el momento, se desconoce si el uranio altamente enriquecido almacenado en las instalaciones ha resultado comprometido. "Nuestra organización nuclear está llevando a cabo una revisión exhaustiva para determinar qué ocurrió con el material enriquecido, y comunicaremos los resultados al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en cuanto los tengamos".

Estas declaraciones se producen en un contexto de crecientes tensiones después de que el presidente iraní, Masoud Parezkian, promulgara una ley que suspende la cooperación de Irán con el OIEA. La agencia, por su parte, anunció la retirada de sus inspectores del país tan solo dos días después de conocerse la medida.

A pesar de la escalada, Araqchi aseguró que su país no ha roto del todo con el organismo internacional: "No hemos cesado nuestra cooperación con la agencia; seguimos colaborando, pero necesitamos una nueva modalidad, ya que muchas instalaciones han sido destruidas", señaló.

Cuando se le preguntó si Irán permitiría nuevamente las inspecciones internacionales en todos sus sitios nucleares, Araqchi respondió: "Es posible, pero caso por caso. Cada solicitud del OIEA, ya sea para inspecciones o envío de personal, es evaluada cuidadosamente por nuestro Consejo Supremo de Seguridad Nacional, debido a razones de seguridad y protección".

"Estamos dispuestos a entablar negociaciones con el fin de demostrar que nuestro enriquecimiento de uranio persigue únicamente fines pacíficos. Preferimos alcanzar una solución a través del diálogo. No vamos a renunciar a algo que, hoy en día, representa una cuestión de dignidad y orgullo nacional para nuestro pueblo. Por lo tanto, que quede claro: seguimos adelante con el enriquecimiento, pero nuestra intención es llegar a un acuerdo mediante negociaciones", afirmó.

La instalación nuclear de Fordow, atacada por bombas perforantes estadounidenses a mediados de junio, se encuentra en una zona montañosa, a varios cientos de metros de profundidad. Durante la entrevista con 'Fox News', el presentador planteó una crítica directa: "Si el programa nuclear iraní es verdaderamente pacífico, ¿por qué construir una planta en un lugar como ese?".

"Ante las amenazas previas de Israel y Estados Unidos, no tuvimos más alternativa que proteger nuestras instalaciones, materiales y científicos. La ubicación no obedece a fines encubiertos, sino a una necesidad legítima de seguridad", respondió el ministro iraní.

En relación con las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien advirtió que si Irán reanudaba el enriquecimiento de uranio, Estados Unidos atacaría nuevamente sus instalaciones nucleares, Araqchi mandó un mensaje a Washington: "Mi mensaje a Estados Unidos es claro: debemos retomar el camino del diálogo para resolver el asunto nuclear iraní. Ya lo hicimos en 2015, tras dos años y medio de negociaciones, con el acuerdo conocido como JCPOA. Puede que la Administración actual no esté de acuerdo con ese pacto, pero sigue siendo posible alcanzar uno similar, o incluso mejor, si hay voluntad política por ambas partes".

"La tecnología no se borra con bombas"

"Ha quedado demostrado que no existe una solución militar viable para eliminar el programa nuclear de Irán. Es cierto que algunas instalaciones fueron gravemente dañadas, incluso destruidas, pero la tecnología no se borra con bombas", dijo el ministro. "Nuestro programa nuclear, incluido el enriquecimiento de uranio, no fue importado; lo desarrollamos nosotros mismos. Es un logro nacional. Contamos con la tecnología, el conocimiento y los científicos que hicieron posible ese desarrollo. Podemos reconstruir los edificios, reemplazar los equipos y reanudar nuestras actividades", añadió.

"Los ataques recientes han dejado claro que la vía militar no detendrá nuestro programa nuclear. La única solución real está en la negociación. Ya lo hicimos una vez, y estamos dispuestos a hacerlo nuevamente", afirmó Araqchi. En respuesta a una pregunta sobre por qué Irán se niega, como parte de un posible acuerdo, a renunciar al enriquecimiento de uranio e importar combustible del extranjero, el ministro iraní explicó: "Porque se trata de un logro científico propio. ¿Por qué deberíamos importar algo que ya somos plenamente capaces de producir por nosotros mismos?".

Con respecto a los informes del OIEA que indican un aumento del 60% en las reservas de uranio y los rumores de que Irán habría enriquecido uranio hasta el 90%, Araqchi fue categórico: "Nunca hemos enriquecido al 90%. Nuestro compromiso fue siempre producir uranio enriquecido por debajo del 5% para centrales nucleares, y ocasionalmente al 20% para abastecer el reactor de investigación de Teherán. Todo nuestro enriquecimiento ha sido destinado exclusivamente a fines nacionales y pacíficos".

"Solo en una ocasión superamos el nivel del 60%, y fue en respuesta directa al sabotaje sufrido en nuestras instalaciones nucleares. En ese momento, como jefe negociador, informé claramente a todas las partes del diálogo que, si se alcanzaba un nuevo acuerdo nuclear, reduciríamos de inmediato el nivel de enriquecimiento", añadió.

Trump carga contra el "falso" informe de la 'CNN'

La noche del lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a las declaraciones del ministro iraní, quien había señalado que "los daños fueron graves y las instalaciones resultaron destruidas". En respuesta, Trump escribió: "Por supuesto que sí. Como ya he dicho: si es necesario, lo haremos de nuevo".

En respuesta a un informe de 'CNN' que afirmaba que solo una de las tres instalaciones nucleares iraníes había sido completamente destruida por los ataques estadounidenses, el presidente Donald Trump dijo: "La falsa 'CNN' debería despedir de inmediato a su falso reportero y pedir disculpas tanto a mí como a los valientes pilotos que 'destruyeron' las instalaciones nucleares de Irán".

Reanudación de las conversaciones con los europeos

Está previsto que Teherán y las tres principales potencias europeas se reúnan en Estambul (Turquía) el próximo viernes para celebrar una nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear de Irán, informó la televisión iraní el lunes por la mañana, citando al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ismail Baghaei.

Está previsto que las conversaciones del viernes se celebren a nivel de viceministros de Relaciones Exteriores y por una delegación encabezada por Majid Takht Ravanchi, el diputado político, y Kazem Gharibabadi, subsecretario internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, según funcionarios iraníes.