PUBLICIDAD

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel del 50% a todas las exportaciones brasileñas a partir del 1 de agosto tendrá un mayor impacto en los consumidores estadounidenses, sobre todo teniendo en cuenta que la carne de vacuno brasileña es indispensable para el mercado estadounidense, según un responsable de la industria ganadera brasileña.

Mauricio Velloso, presidente de la Asociación Nacional de Ganadería Confinada de Brasil, dijo que la actual cabaña ganadera estadounidense es insuficiente para satisfacer la demanda interna de carne de vacuno, por lo que la carne brasileña es indispensable para los consumidores. Estados Unidos es el segundo mercado de exportación de carne de vacuno brasileña.

"La carne de vacuno brasileña exportada a Estados Unidos se utiliza normalmente para hacer hamburguesas y albóndigas, que son la base de la dieta diaria del pueblo estadounidense. Un arancel del 50% perjudicaría más a los consumidores estadounidenses que al pueblo y a la industria ganadera de Brasil", afirmó Velloso.

ARCHIVO: Carniceros cortan y empaquetan carne en un mercado en Campo Mourão, Brasil, el 7 de diciembre de 2019. AP Photo

Como medida preventiva contra los aranceles estadounidenses, Brasil ha diversificado activamente sus exportaciones de carne a otros mercados, señaló Velloso. La semana pasada, el presidente brasileño, Lula da Silva, prometió imponer aranceles de represalia a Estados Unidos si Donald Trump cumple su promesa de aumentar los aranceles comerciales en un 50%.

"Si no hay negociación, se pondrá en práctica la ley de reciprocidad. Si él nos cobra un 50%, nosotros les cobraremos un 50% a ellos", dijo Lula a 'TV Record'. "El respeto es bueno. Me gusta ofrecer el mío y me gusta recibir el suyo", añadió el presidente brasileño.

Brasil cree que la amenaza de Trump está relacionada con el juicio que enfrenta en Brasil el expresidente Jair Bolsonaro. Sobre todo después de que el propio Donald Trump exigiera el fin del juicio a Bolsonaro. Lula da Silva reaccionó de inmediato, subrayando que "Brasil es un país soberano, con instituciones independientes, que no acepta que nadie se dé por aludido".

En relación con la posible reducción de las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos debido a los aranceles que Donald Trump ha prometido imponer a partir del 1 de agosto, el ministro de Agricultura de Brasil, Carlos Fávaro, aseguró que el país no cederá ante las presiones estadounidenses. Además, destacó que el Gobierno brasileño intensificará el comercio con países del Sur Global y buscará abrir nuevos mercados de exportación.