Tras los violentos enfrentamientos entre drusos y milicias beduinas que estallaron la semana pasada en la región siria de Sueida, al sur del país, en los que murieron más de 1.000 personas y otras 130.000 se vieron desplazadas, el grupo religioso ha pasado a estar en el punto de mira mundial.

A pesar de la violencia, uno de los tres líderes religiosos drusos, Hekmat al Hijri, afirma en una entrevista con 'Euronews' que el grupo está formado por "personas pacíficas que nunca han atacado a nadie en el pasado", y que se creó en base a tres principios fundacionales.

"Los drusos se basan en tres principios: el uso de la razón, la no agresión y la veracidad", explicó Al Hijri. Sin embargo, a lo largo de sus 1.000 años de historia, los drusos no han sido ajenos a los conflictos.

La religión de la unidad

Explicar la historia de uno de los grupos religiosos más complejos de Oriente Próximo no es tarea fácil, ni siquiera para los entendidos. Como comenta el líder religioso druso a 'Euronews', "tendríamos que remontarnos a la época de los profetas Shuayb y Moisés". Fundada en Egipto a principios del siglo XI como una rama del islam ismailí -a su vez una rama del islam chií-, la doctrina drusa se predicó al parecer por primera vez en El Cairo en 1017, lo que terminó en disturbios en la capital egipcia.

Gran parte de la ideología fundacional se basaba en la personalidad del líder fatimí Al Hakim, apodado peyorativamente 'El Califa Loco' por algunos, mientras que otros lo veneraban como líder supremo divinamente elegido. Al Hakim, figura controvertida acusada de perseguir a los musulmanes suníes, así como a cristianos y judíos, desapareció misteriosamente en 1021.

Lo que siguió para la recién fundada minoría drusa estuvo marcado por la discriminación y la persecución. Los sucesores de Al Hakim los expulsaron de Egipto y se asentaron en las regiones montañosas del Sham, que abarca la actual Siria, Líbano y partes disputadas de Israel.

Un hombre druso lee un libro sagrado fuera del santuario de Nabi Shuaib durante la peregrinación anual al sitio, cerca del Mar de Galilea en Israel, el 25 abril de 2025 AP Photo

Una fe intelectual y espiritual que no depende de rituales religiosos

Gran parte del dogma druso permanece en secreto, pero un druso residente en Sueida que procede de una familia de jeques, pero que quiso permanecer en el anonimato por razones de seguridad, afirma a 'Euronews' que el grupo "sigue la religión del Tawhid (unidad), que es una fe intelectual y espiritual basada en la idea de que la relación de una persona con Dios es espiritual e intelectual, y no depende de rituales religiosos impuestos".

En resumen, "es una fe voluntaria, no obligatoria", que no forma parte de ninguna otra religión, incluido el Islam. En la cosmovisión drusa, esto significa que el grupo es "capaz de armonizar con diversas sectas, religiones y etnias". Desde 1043, la religión drusa ha estado cerrada a nuevos conversos. En la actualidad, la población drusa apenas alcanza el millón de personas en todo el mundo, más de dos tercios de las cuales viven en Siria.

A lo largo de su milenaria historia, los drusos han establecido frecuentes alianzas con potencias más amplias. Durante las cruzadas, los soldados drusos ayudaron a las fuerzas ayubíes y más tarde a las mamelucas resistiendo los avances de los cruzados en la costa libanesa.

También mantuvieron un nivel relativamente alto de autonomía durante siglos de dominio otomano, que incluso desafió su autoridad en la década de 1600 tras formar una coalición con los cristianos maronitas.

Tras la partición de la región por las potencias europeas, que dio lugar a los modernos Estados-nación con fronteras a menudo porosas pero aún claramente delineadas en los mapas actuales, el jeque Al Hijri señala que los drusos "estuvieron entre los que ayudaron a fundar el Estado de Líbano".

ARCHIVO: El líder rebelde libanés druso, Kamal Joumblat, posa entre un grupo de seguidores fuertemente armados en su cuartel general de Mouktara, el 5 de julio de 1958 AP Photo

En el Líbano, siguen siendo una poderosa fuerza política encabezada por una dinastía de la familia Jumblatt, cuyas generaciones han dirigido el Partido Socialista Progresista, de mayoría drusa. En Siria, la historia ha sido diferente, manchada por la "marginación extrema y el trato sectario", afirma el jeque.

La comunidad no sólo se dividió cuando Israel se anexionó los Altos del Golán, de mayoría drusa, en la Guerra de los Seis Días de 1967, sino que cuatro años después, el partido Baas, liderado por Al Assad, llegó al poder en lo que, según declararon a 'Euronews' dirigentes y activistas drusos, fue el comienzo de cinco décadas de discriminación.

"El régimen de Al Assad marginó a los drusos hasta tal punto que se les prohibió cavar un pozo de agua o construir una fábrica, y se les prohibió alcanzar altos rangos militares", sostiene Al Hijri.

Dicho esto, no todo el mundo pinta tan difícil la relación entre los drusos y Hafez Al Assad y su recientemente depuesto hijo, Bashar. Algunos consideran que el antiguo régimen sofocó las tensiones religiosas en un país donde alrededor del 20% de los 24 millones de habitantes pertenecen a minorías religiosas.

Hubo incluso acusaciones de que los Al Assad -que a su vez proceden de otro grupo chií derivado, los alauíes- daban un trato preferente a los grupos no suníes. "Personalidades drusas se beneficiaron del último régimen; hicieron tratos con él, apoyaron las ideas y las acciones del régimen", afirma a 'Euronews' un destacado miembro de la comunidad drusa de Sueida.

Sin embargo, la artista y activista drusa Tamara Abu Alwan es tajante al afirmar que muchos, si no la mayoría, de los miembros de la minoría estaban fervientemente en contra de Al Assad. "Personalmente, llevo 14 años involucrada en la revolución. Mi padre también perdió su trabajo por ser opositor al régimen. Todos estábamos en la oposición. Éramos una familia que se apoyaba mutuamente y prestaba ayuda a zonas fuera del control del Gobierno, aunque eso pusiera en peligro nuestras vidas".

Cuando las fuerzas lideradas por Ahmed al Sharaa, un exlíder de una milicia islamista conocido por su nombre de guerra, Al Jolani, que toma su apodo del nombre árabe de los Altos del Golán, tomaron el control, Abu Alwan asegura que se sintió "muy feliz" y que "creía que los 14 años de lucha y todos los mártires que derramaron su sangre habían llegado a su fin".

"Pero luego resultó ser sólo el comienzo de algo aún peor", añadió.

La trama se complica

Las nuevas autoridades de Damasco han sido recibidas en gran medida con un cauto suspiro de alivio por la comunidad internacional. Al Sharaa se ha reunido con dirigentes de potencias occidentales, como Reino Unido, la UE y Estados Unidos. Donald Trump incluso llamó "guapo" al nuevo presidente.

Lo que siguió fue el levantamiento de muchas sanciones paralizantes que se impusieron al régimen de Al Assad por los crímenes cometidos contra el pueblo sirio. Hoy, el 90% de la población sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza y la economía pende de un hilo.

Aunque muchos han alabado a Al Sharaa por proporcionar estabilidad a un país asolado por más de una década de guerra, Siria ha sufrido múltiples brotes de violencia interétnica, especialmente a principios de marzo, cuando las comunidades alauitas fueron masacradas en las regiones costeras.

Aunque Al Sharaa hizo entonces un llamamiento a la calma y prometió una investigación independiente sobre las acusaciones de que fuerzas afines al Gobierno habían iniciado lo que un comentarista calificó de "orgía de violencia", muchos creen que el presidente fue cómplice.

Un combatiente beduino hace el signo de la victoria mientras conduce una motocicleta en la aldea de Mazraa, en las afueras de la ciudad de Suwayda, el 18 de julio de 2025. AP Photo

"Les pidieron (a los alauíes) que entregaran las armas", dice el residente de Sueida. "Cuando entregaron las armas, y la zona costera siria quedó aislada. Atacaron y cometieron terribles masacres contra la humanidad", añade. "Pueblos enteros fueron asesinados y exterminados. Quemaron casas y viviendas".

El jeque Hikmat se muestra de acuerdo y asegura que "utilizan a un grupo local para atizar las luchas y luego llevan a cabo asesinatos en masa contra sus oponentes". El líder espiritual afirma que previó la reciente violencia con meses de antelación. "Pasaron siete meses llevando a cabo una campaña sistemática en los medios de comunicación", recuerda Sheikh Hikmat, que, según él, fomentó las tensiones étnicas.

"Hubo incluso semanas en las que Sueida ocupó más del 25% de los informativos del mundo árabe, en un momento en el que no había disputas ni enfrentamientos manifiestos, lo que apunta claramente a un plan premeditado contra los drusos".

¿Se erosiona la confianza en Al Sharaa?

A finales de abril, las tensiones se desbordaron en violencia, causando casi 100 muertos entre los combatientes drusos. También murieron más de 30 combatientes gubernamentales, y las Fuerzas de Defensa israelíes lanzaron ataques aéreos, incluso cerca del palacio presidencial. Esto resultó ser un preludio de lo que estaba por venir.

El 13 de julio estallaron de nuevo los combates en el sur de Siria, y tanto las milicias beduinas como las drusas se acusaron mutuamente de cometer crímenes de guerra, incluidas masacres masivas. La comunidad internacional condenó rápidamente la violencia, y la UE se declaró "consternada", sin culpar a ninguna de las partes.

Sin embargo, los recién descubiertos y tímidos partidarios occidentales de Siria "acogieron con satisfacción" un alto el fuego anunciado por Al Sharaa el pasado jueves, en el que el líder sirio afirmó que era su "prioridad" proteger a los drusos.

Miembros de la milicia drusa hacen guardia en un puesto de control un día después de los enfrentamientos entre miembros de la secta drusa y combatientes progubernamental AP Photo / 29 de abril de 2025.

Para Tamara Abu Alwan, sus palabras suenan huecas. "Ha perdido el respeto por el pueblo sirio", declara a 'Euronews'. "He perdido a seres queridos y amigos por nada, para que esos criminales se hagan con un régimen que no se merecen. Así que no creo que Ahmed Sharaa dure demasiado".

En su discurso a la nación, Al Sharaa también condenó a Israel por lanzar ataques aéreos e intentar "enredar a nuestro pueblo en una guerra que sólo sirve para fragmentar nuestra patria y sembrar la destrucción". Los últimos ataques de Israel en el corazón de Damasco recibieron escaso apoyo internacional. Sin embargo, Al Hijri saltó en defensa de Israel asegurando que el "99%" de la población drusa le apoyaba.

"Israel intentó establecer relaciones con el régimen de Damasco y fue uno de los países que le dio una oportunidad. Pero cuando el régimen atacó a los drusos e ignoró las múltiples advertencias, atacaron Damasco", dijo Al Hijri.

"Celebramos esta acción, que podría ayudar a detener las salvajes y bárbaras campañas contra nosotros". En privado, algunos drusos con los que habló 'Euronews' se mostraron más reticentes ante las acciones de Israel. "Me enteré de estos ataques en la zona de Damasco", dijo una persona. "Al mismo tiempo, intentábamos escapar de las masacres. Intentábamos salir de este país".