El diccionario Collins define Pelé como: "futbolista brasileño: marcó 77 goles en 92 partidos con Brasil (1957-71) y formó parte de los equipos que ganaron la Copa Mundial en 1958, 1962 y 1970. "

Justo, sucinto y objetivo.

Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar, ya que un diccionario brasileño ha añadido "Pelé" como adjetivo oficial para describir una actuación excepcional.

La entrada del diccionario dice: "El que es extraordinario, o que por su calidad, valor o superioridad no puede igualarse a nada ni a nadie, como Pelé; apodo de Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considerado el mejor atleta de todos los tiempos; excepcional, incomparable, único". Ejemplos: Él es el Pelé del baloncesto, ella es la Pelé del tenis, ella es la Pelé del teatro brasileño, él es el Pelé de la medicina".

El anuncio del diccionario Michaelis forma parte de una campaña que ha reunido más de 125 000 firmas para honrar el impacto del difunto futbolista, más allá de su deporte.

No es la primera vez que el legado de Pelé cambia el idioma de su país.

Un término deportivo portugués, "gol de placa", se refiere a un gol de Pelé que superó a seis defensas y provocó una ovación de dos minutos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Un cronista deportivo local quedó tan conmovido, que decidió colocar una placa conmemorativa en el estadio.

Una petición de Euronews Culture

Ya que vamos por ahí, ¿quién se apunta a una petición para incluir los siguientes nombres en el diccionario?:

Dench

Dame Judi Dench, una de las grandes actrices británicas a la que hay que proteger a toda costa.

Definición: Arrasar y ser inigualable en todas las cosas.

Ejemplo 1: "Cate Blanchett hizo una actuación Denched [inigualable] en Tár. "

Ejemplo 2: "Me dejaste absolutamente Dame Judi Denched [absolutamente boquiabierta] en la primera cita a la que me llevaste, ¿cuándo me vas a llevar a una segunda? "

Anderson

Gillian Anderson, actriz estadounidense más conocida por su papel como la escéptica agente Especial Dana Scully, en Expediente X o Los expedientes secretos X.

Definición: Exudar la energía de "Nuestra Señora del Escepticismo" con gracia, frialdad y brío, al tiempo que se toma en serio lo que parecen ser afirmaciones falsas.

Ejemplo: "Gracias por la presentación, Brian, pero voy a tener que ser fabuloso y Anderson [escéptica] con tus afirmaciones de los párrafos 3, 7 y 8, que suenan sospechosamente a gilip*lleces".

Waits

Tom Waits, el compositor, cantautor y actor estadounidense cansado del mundo; un tesoro nacional cuya característica voz ronca suena como si hubiera estado haciendo gárgaras con cuchillas de afeitar y whisky, en cada comida desde que nació.

Definición: Un sustituto de "hair of the dog" [expresión que se refiere al alcohol que se consume como remedio contra la resaca]; es decir, seguir bebiendo después de una resaca - con capas añadidas.

Ejemplo: " David, ¿qué vas a desayunar? "

" Un té muy azucarado, mezclado con licor de fiesta, con una ración irresponsable de cigarrillos y pensamientos de irrumpir en un patio de huesos y prender fuego a las cosas, antes de poner algunos pensamientos en el papel. "

" Ah, ¡hoy lo estás waitsing [llevando al límite]! Tomaré lo mismo, por favor. "

Póngase en contacto con nosotros si está de acuerdo con nuestras propuestas, y nos pondremos en contacto con las autoridades competentes para que se pongan manos a la obra.