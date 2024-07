Por Garfield Myrie

Más viñedos y grandes inversores anuncian una época dorada para la industria vinícola británica, que se prepara para enfrentarse a la élite europea

El aumento de la inversión y los beneficios del cambio climático han contribuido a impulsar la industria vinícola británica, pero ¿puede competir con las grandes bestias europeas?

Un clima favorable -quizá la única ventaja del cambio climático-, cervezas inglesas premiadas y dinero en efectivo de inversores urbanitas empedernidos se han combinado para hacer de ésta una época dorada para los productores de vino británicos.

Los datos de la asociación del sector GBWine sugieren que el número de hectáreas dedicadas a la producción de vino en el Reino Unido se ha duplicado en la última década hasta alcanzar unas 4.000. El número de bodegas ha aumentado en más de un 50%, hasta alcanzar las 200, y el de viñedos se ha duplicado, situándose en torno a los 950.

Calidad antes que cantidad

Pero el tamaño no lo es todo. A pesar de su impresionante crecimiento, el sector vitivinícola británico sigue empequeñecido frente a sus rivales europeos de mayor peso. Los viticultores británicos no tienen la envergadura suficiente para competir con los mejores de Europa, pero pueden plantarles cara en cuanto a calidad.

A la hora de probar el sabor, los vinos británicos están muy por encima de sus posibilidades. El grupo Chapel Down, uno de los mayores productores de vino de Inglaterra, acumula un impresionante palmarés de victorias en concursos internacionales.

El año pasado, el grupo cosechó 28 éxitos en concursos, entre ellos medallas de oro en el International Wine Challenge y en los premios Decanter World Wines, que juzgan más de 18.000 vinos de 57 países.

Andrew Carter, Consejero Delegado de Chapel Down, tiene la mirada puesta en la creación de una región vinícola de renombre internacional en el Reino Unido y está consiguiendo la inversión necesaria para respaldar sus grandes ambiciones.

Inyección de liquidez

Los inversores de la City londinense, poco conocidos por arriesgar su dinero en empresas especulativas, están apostando por la industria vinícola británica en un intento de llevarla al siguiente nivel.

Nigel Wray, un conocido inversor de la City, tiene una participación del 14% en Chapel Down, mientras que Lord Spencer of Alresford, cuyas inversiones abarcan el sector inmobiliario, las tecnologías financieras y cibernéticas y la prospección de petróleo y gas, tiene una participación del 26% en Chapel Down.

Lord Ashcroft, ex presidente del partido conservador británico, filántropo, empresario internacional y multimillonario, ha adquirido una participación de control del 66% en Gusbourne, un galardonado productor con viñedos en el suroeste de Inglaterra (Kent y Sussex).

El respaldo financiero está contribuyendo a la expansión de la industria vinícola británica. Gusbourne, que ya cuenta con 93 hectáreas de viñedos maduros, ha adquirido 55 hectáreas de terreno en Kent, listas para plantar en los próximos años.

Las exportaciones van bien

El vino británico de alta calidad está encontrando nuevos mercados en todo el mundo. Las exportaciones representan una quinta parte de los ingresos netos de Gusborne, con ventas en 35 mercados, entre ellos Escandinavia, Japón y Estados Unidos. Entrar en el mercado chino dispararía las ventas, pero las preocupaciones geopolíticas frenan las decisiones de inversión.

Mientras las regiones vinícolas tradicionales de Europa luchan contra el aumento de las temperaturas, que hace menos viables algunas regiones vinícolas tadeonales, Gran Bretaña está sentando las bases para un ataque concertado a las grandes bestias de la producción vinícola.