Por Euronews en español

El conocido productor musical y antiguo miembro de Mecano ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad, y ha suscitado toda una teoría de la conspiración por su detención.

La Policía Nacional ha detenido a Nacho Cano, reconocido productor musical y antiguo miembro de Mecano, el emblemático grupo español autor de exitosos himnos como 'Hijo de la luna', 'Mujer contra mujer' o Maquillaje'.

La detención se produjo a raíz de las acusaciones de que Cano empleó a inmigrantes indocumentados en su actual producción musical 'Malinche', que narra la historia de amor entre el conquistador español Hernán Cortés y la esclava mexicana.

Posteriormente, Cano fue puesto en libertad y está a la espera de recibir la citación del juzgado que investiga los hechos. Tras su puesta en libertad, Cano ofreció una rueda de prensa en la que explicó que un programa de becas no significa quitar trabajo a los españoles.

"En algún momento del año pasado me llama Jimena Carraza de la Casa de México y me dice que van a crear un programa de becas y que han decidido darle tres a 'Malinche'. Como teníamos previsto el estreno en México para el año que viene, ampliamos el programa de becas a 19 personas. Yo voy a México, hacemos el casting y se elige a la gente. No estamos hablando de traer trabajadores para quitarle el trabajo a la gente de aquí".

Añadió que los mexicanos que participan en 'Malinche'** reciben una remuneración de 500 euros al mes y viven en un albergue junto a los profesores. "Empezamos con este programa de becas en colaboración con la escuela, asegurándonos de que todo se desarrollara correctamente", añadió Cano. "En ningún momento se sustituye a los trabajadores; vienen a sumar".

Cano no acabó ahí las cosas y agitó la teoría de la conspiración para su detención. "Yo no soy el delincuente, es la policía la que debe ser investigada", declaró. "Todo esto ha sido orquestado por la policía. Es como la Stasi. Es una operación sucia y repugnante".

Explicó que 12 policías se presentaron hace dos semanas en el colegio donde se imparten las clases, y que los agentes se llevaron a los becarios a comisaría. "No hacen falta 12 policías a no ser que se quiera aplastar, coaccionar", añadió.

Cano afirmó además que su detención es una acción "dirigida" a restar atención a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno socialista español, Pedro Sánchez, actualmente procesada.

Gómez ha recibido una citación judicial para el 5 de julio, en relación con una investigación por corrupción sobre sus actividades empresariales. La citación se produce tras la apertura de una investigación preliminar sobre Gómez en abril, relacionada con "los presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias", según el tribunal.

Cano también reiteró que es amigo de la presidenta del Partido Popular conservador de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que en su opinión influyó en su detención. "Mi cercanía a Isabel Díaz Ayuso es la clave de todo".

"Hay que llamar la atención por otro lado que no sea la imputación de la mujer del presidente del Gobierno, y yo soy amigo de Ayuso y no soy de izquierdas porque no soy idiota. Todo esto forma parte de la agenda para ir a por mí". "Si me encuentran muerto en la cuneta, ya sabéis quién ha sido", añadió.

No es el primer escándalo que desata el artista español en relación con su obra 'Malinche'. Mientras la promocionaba antes de su estreno, Cano concedió una entrevista al diario español 'El Mundo' en la que dijo: "Si no hubiéramos descubierto América, Hitler habría ganado la II Guerra Mundial". Y añadió: "Gracias a Cristóbal Colón o Hernán Cortés, ahora tenemos el iPhone" y "México, Perú, Ecuador y El Salvador deberían estar agradecidos porque si hubieran sido los ingleses, no habrían dejado ni uno vivo", en referencia a la llegada a América.

Cano también se vio envuelto en polémica por la pirámide azteca de 30 metros de altura que propuso levantar para el espectáculo. El proyecto iba a contar con más de 1.000 localidades y un aparcamiento de 400 plazas en el distrito de Hortaleza. Sin embargo, los vecinos no estaban muy contentos con los planes e iniciaron una petición que reunió cerca de 20.000 firmas para detener la construcción de la pirámide y el aparcamiento.