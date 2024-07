Emmys 2024: 'Shōgun' y 'El oso' lideran las nominaciones

La 76ª edición de los Primetime Emmy Awards rinde homenaje a lo mejor de la televisión estadounidense. Este año domina 'Shōgun', de FX, mientras que 'The Bear', 'Solo asesinatos en el edificio' y 'True Detective: Night Country' brillan con luz propia

Ya se conocen las nominaciones a los Emmy 2024, y 'Shōgun', de FX, lidera la lista con más nominaciones: 25 en total. Le siguen 'The Bear', con 23 nominaciones (récord para una serie de comedia), 'Solo asesinatos en el edificio'** (21), ' True Detective: Night Country'** (19) y 'The Crown'** (18).

Desplázate hacia abajo para ver la lista completa de nominados.

'Shōgun'** aprovechó al máximo la ausencia de los tres principales nominados del año pasado - 'Succession', 'The White Lotus'** y 'The Last of Us'** - para dominar en drama y dar a FX, con 93 nominaciones totales, el tipo de año fuerte a menudo reservado para HBO, que incluso en este año "apagado" recibió 91. Sus nominaciones incluyeron Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz en una Serie Dramática para Anna Sawai y Mejor Actor para Hiroyuki Sanada.

Fotograma de 'Shōgun' FX

'Shōgun'** sacudió la carrera dramática cuando sus creadores declararon en mayo que, a pesar de haber llegado al final de la historia de la novela de James Clavell sobre las maquinaciones políticas en el Japón de principios del siglo XVII, estudiarían la posibilidad de hacer más de una temporada, desplazando a la favorita de la crítica de la categoría de serie limitada a la más prestigiosa de drama.

Jeremy Allen White en la serie 'The Bear' FX

Entre las nominaciones de 'The Bear'** se incluyen las de mejor serie de comedia y mejor actor en una serie de comedia para Jeremy Allen White -ambos premios ganados en la ceremonia de enero, que se retrasó por la huelga-, así como la de mejor actriz para Ayo Edebiri, que ganó el premio a la mejor actriz de reparto en la última edición. En los Emmy 2023, 'The Bear'** y 'Succession'** fueron las más premiadas, con siete trofeos para la primera y seis para la segunda.

Kali Reis en la serie 'True Detective: Night Country' HBO

Por su parte, 'True Detective: Night Country'** fue un punto brillante para HBO, que perdió 'Succession'** por jubilación y está entre temporadas de las ya mencionadas 'The White Lotus'** y 'The Last of Us'. La serie, un semi-spinoff de la franquicia 'True Detective', lideró todas las series limitadas o de antología nominadas con 19. La showrunner, guionista y directora Issa López está trabajando en la quinta temporada de la serie antológica de HBO, que ha descrito como una "historia divertida, oscura y jodida". Actualmente se encuentra en el proceso de escritura.

"Estoy tan emocionada por la nueva temporada", dijo (vía Variety), añadiendo que las nominaciones a los Emmy la revitalizaron tanto a ella como al equipo de HBO para hacer la próxima temporada "aún mejor".

'True Detective: Night Country'** representan grandes hitos para sus protagonistas. Jodie Foster consiguió su primera nominación a los Emmy como actriz, y Kali Reis se convirtió en la primera mujer indígena nominada como actriz de reparto en una serie limitada junto a Lily Gladstone, que también fue nominada por Under the Bridge de Hulu.

D'Pharaoh Woon-A-Tai, de 'Reservation Dogs', se convierte en el primer actor indígena en ser reconocido como protagonista con su nominación a Mejor Actor en una Serie de Comedia. El único actor indígena nominado anteriormente, según 'Variety', fue August Schellenberg, que recibió una nominación al Emmy en 2007 por su interpretación de Toro Sentado en el telefilme de HBO 'Bury My Heart at Wounded Knee'.

Ripley Netflix

Netflix tiene su propio par de aspirantes, con Baby Reindeer, que obtuvo 11 nominaciones, incluida la de mejor actor para su protagonista y creador, Richard Gadd, y Ripley, la adaptación en blanco y negro de la novela de Patricia Highsmith 'El talento de Mr. Ripley', que obtuvo 13 nominaciones, incluidas las de Andrew Scott y Dakota Fanning.

Netflix encabeza la lista con 107 nominaciones.

Esta es la lista completa de nominados a los Emmy 2024:

Mejor serie dramática

The Crown (Netflix)

Fallout (Prime Video)

La edad dorada (HBO)

The Morning Show (Apple TV+)

Sr. y Sra. Smith (Prime Video)

Shogun (FX)

Slow Horses (Apple TV+)

3 Body Problem (Netflix)

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

The Bear (FX)

Curb Your Enthusiasm (HBO)

Hacks (HBO/Max)

Sólo asesinatos en el edificio (Hulu)

Palm Royale (Apple TV+)

Reservation Dogs (FX)

Lo que hacemos en las sombras (FX)

Mejor serie limitada o antológica

Baby Reindeer

Fargo

Lecciones de química

Ripley

True Detective Night Country

Mejor actriz de serie dramática

Jennifer Aniston - The Morning Show

Carrie Coon - La edad dorada

Maya Erskine - El señor y la señora Smith

Anna Sawai - Shōgun

Imelda Staunton - La corona

Reese Witherspoon - El show de la mañana

Mejor actor de serie dramática

Idris Elba - Hijack

Donald Glover - El señor y la señora Smith

Walton Goggins - Fallout

Gary Oldman - Slow Horses

Hiroyuki Sanada - Shōgun

Dominic West - The Crown

Mejor actriz de serie de comedia

Quinta Brunson - Abott Elementary

Ayo Edebiri - El oso

Selena Gomez - Sólo hay asesinatos en el edificio

Maya Rudolph - Loot

Jean Smark - Hacks

Kristen Wiig - Palm Royale

Mejor actor de serie de comedia

Matt Berry - Lo que hacemos en las sombras

Larry David - Curb Your Enthusiasm

Steve Martin - Sólo asesinatos en el edificio

Martin Short - Sólo asesinatos en el edificio

Jeremy Allen White - El Oso

D'Pharaoh Woon-A-Tai - Reservation Dogs

Mejor actriz de serie limitada o antología

Jodie Foster - True Detective: Night Country

Brie Larson - Lecciones de química

Juno Temple - Fargo

Sofia Vergara - Griselda

Naomi Watts - Feud: Capote vs. Los Cisnes

Mejor actor de serie limitada o antología

Matt Bomer - Compañeros de viaje

Richard Gadd - Baby Reindeer

Jon Hamm - Fargo

Tom Hollander - Feud: Capote vs. Los Cisnes

Andrew Scott - Ripley

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Christine Baranski - La edad dorada

Nicole Beharie - El show de la mañana

Elizabeth Debicki - The Crown

Greta Lee - El show de la mañana

Lesley Manville - The Crown

Karen Pittman - El show de la mañana

Holland Taylor - El show de la mañana

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tadanobu Asano - Shōgun

Billy Crudup - El show de la mañana

Mark Duplass - El show de la mañana

Jon Hamm - El show de la mañana

Takehiro Hira - Shōgun

Jack Lowden - Caballos lentos

Jonathan Pryce - The Crown

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Carol Burnett - Palm Royale

Liza Colon-Zayas - El oso

Hannah Einbinder - Hacks

Janelle James - Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph - Abbott Elementary

Meryl Streep - Sólo hay asesinatos en el edificio

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Lionel Boyce - El oso

Paul W. Downs - Hacks

Ebon Moss-Bachrach - El Oso

Paul Rudd - Sólo asesinatos en el edificio

Tyler James Williams - Abbott Elementary

Bowen Yang - Saturday Night Live

Mejor actriz de reparto en serie limitada o antológica

Dakota Fanning - Ripley

Lily Gladstone - Under The Bridge

Jessica Gunning - Baby Reindeer

Aja Naomi King - Lecciones de química

Diane Lane - Feud: Capote vs. Los Cisnes

Nava Mau - Reno bebé

Kali Reis - True Detective: NIght Country

Mejor actor de reparto en una serie limitada o antológica

Jonathan Bailey - Compañeros de viaje

Robert Downey Jr. - El simpatizante

Tom Goodman-Hill - Reno bebé

John Hawkes - True Detective: Night Country

Lamorne Morris - Fargo

Lewis Pullman - Lecciones de química

Treat Williams - Feud: Capote vs. Los Cisnes

Mejor actriz invitada en una serie dramática

Michaela Coel - Sr. y Sra. Smith

Claire Foy - The Crown

Marcia Gay Harden - El show de la mañana

Sarah Paulson - Sr. y Sra. Smith

Parker Posey - Sr. y Sra. Smith

Mejor actor invitado en una serie dramática

Nestor Carbonell - Shōgun

Paul Dano - Sr. y Sra. Smith

Tracy Letts - Winning Time: El ascenso de la dinastía de los Lakers

Jonathan Pryce - Slow Horses

John Turturro - El Sr. y la Sra. Smith

Mejor actriz invitada en una serie de comedia

Olivia Colman - El oso

Jamie Lee Curtis - El oso

Kaitlin Olson - Hacks

Da'Vine Joy Randolph - Sólo hay asesinatos en el edificio

Maya Rudolph - Saturday Night Live

Kristen Wiig - Saturday Night Live

Mejor actor invitado en una serie de comedia

Jon Bernthal - El Oso

Matthew Broderick - Sólo asesinatos en el edificio

Ryan Gosling - Saturday Night Live

Christopher Lloyd - Hacks

Bob Odenkirk - El oso

Will Poulter - El oso

Mejor dirección de serie dramática

Hiro Murai - El señor y la señora Smith

Frederick E.O. Toye - Shōgun

Saul Metzstein - Caballos lentos

Stephen Daldry - La corona

Mimi Leder - El show de la mañana

Salli Richardson-Whitfield - Winning Time: El ascenso de la dinastía de los Lakers

Mejor dirección de una serie de comedia

Randall Einhorn - Abbott Elementary

Lucia Aniello - Hacks

Christohper Storer - El Oso

Ramy Youssef - El Oso

Guy Ritchie - Los caballeros

Mary Lou Belli - El show de la Sra. Pat

Mejor dirección de serie limitada o antológica

Weronika Tofilska - El bebé reno

Noah Hawley - Fargo

Gus Van Sant - Feud: Capote contra los cisnes

Millicent Shelton - Lecciones de química

Steven Zaillian - Ripley

Issa Lopez - True Detective: Night Country

Mejor guión para una serie dramática

Fallout

El señor y la señora Smith

Shōgun

Slow Horses

La Corona

Mejor guión para una serie de comedia

Abbott Elementary

Girls5Eva

Hacks

El Oso

Los otros dos

Lo que hacemos en las sombras

Mejor guión para una serie limitada o antológica

Reno bebé

Black Mirror

Fargo

Compañeros de viaje

Ripley

True Detective Night Country

Mejor película para televisión

El último caso del Sr. Monk: Una película de Monk

Quiz Lady

Rojo, Blanco y Azul Real

Scoop

Sin escarcha

Mejor serie hablada

Jimmy Kimmel en directo

Late Night con Seth Meyers

The Daily Show

The Late Show con Stephen Colbert

Mejor serie de variedades guionizada

Last Week Tonight con John Oliver

Saturday Night Live

Mejor programa estructurado de telerrealidad

Antiques Roadshow

Diners, Drive-Ins And Dives

El amor es ciego

Queer Eye

Shark Tank

Mejor programa de telerrealidad no estructurado

Below Deck Down Under

Love On The Spectrum

RuPaul's Drag Race: Untucked

Vanderpump Rules

Welcome To Wrexham

Mejor programa de telerrealidad

RuPaul's Drag Race

The Amazing Race

Los Traidores

La Voz

Top Chef

Mejor concurso

Celebrity Family Feud

Jeopardy

Contraseña

El precio justo

La rueda de la fortuna

Mejor programa especial (en directo)

66ª edición de los Grammy

76ª edición de los premios Tony

El espectáculo de Apple Music del intermedio de la Super Bowl LVIII protagonizado por Usher

La mejor parodia de todos los tiempos: Tom Brady

Los Oscar

Mejor programa especial de variedades (pregrabado)

Billy Joel: The 100th - En directo en el Madison Square Garden

Dave Chappelle: The Dreamer

Dick Van Dyke 98 años de magia

Nikki Glaser Someday You'll Die

Trevor Noah: Dónde estaba yo

Mejor presentador de un programa de telerrealidad o concurso de telerrealidad

RuPaul Charles - RuPaul's Drag Race

Daymond John, Barbara Corcoran, Mark Cuban, Lori Greiner, Kevin O'Leary, Robert Herjavec - Shark Tank

Alan Cumming - Los traidores

Kristen Kish - Top Chef

Jeff Probst - Survivor

Mejor presentador de un concurso

Steve Harvey - Celebrity Family Feud

Ken Jennings - ¡Jeopardy!

Keke Palmer - Password

Jane Lynch - El eslabón más débil

Pat Sajak - Rueda de la Fortuna

Mejor dirección de un programa de telerrealidad

Cian O'Clery - Love On The Spectrum

Nick Murray - RuPaul's Drag Race

Diccon Ramsay - Squid Game: The Challenge

Ben Archard - Los traidores

Bryan Rowland - Bienvenidos a Wrexham

Mejor dirección de una serie de variedades

Andy Fisher - ¡Jimmy Kimmel Live!

Liz Patrick - Saturday Night Live

David Paul Meyer - The Daily Show

Jim Hoskinson - The Late Show with Stephen Colbert

Mejor dirección de un especial de variedades

Glenn Weiss - 76ª edición de los Premios Tony

Stan Lathan - Dave Chappelle: The Dreamer

Russell Norman - Dick Van Dyke 98 años de magia

Hamish Hamilton - Los Oscar

Stephanie Allynne - Tig Notaro: Hello Again

David Paul Meyer - Trevor Noah: Dónde estaba yo

Mejor guión para una serie de variedades

Last Week Tonight con John Oliver

Saturday Night Live

The Daily Show

Mejor guión para un especial de variedades

Alex Edelman Just For Us

Jacqueline Novak: Ponte de rodillas

John Early Ahora más que nunca

Mike Birbiglia: El viejo y la piscina

Los Oscar

Mejor programa de animación

Blue Eye Samurai

Bob'sBurgers

El reinado de los carroñeros

Los Simpson

X-Men '97

Mejor documental o especial de no ficción

Albert Brooks Defendiendo mi vida

Girls State

Jim Henson Idea Man

Steve (Martin) Un Documental En 2 Piezas

La noche más grande del pop

Mejor serie documental o de no ficción

Beckham

Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV

STAX: Soulsville U.S.A.

Telemarketers

The Jinx - Segunda parte

Mejor serie o especial de no ficción

Conan O'Brien debe irse

Buscando tus raíces con Henry Louis Gates Jr.

How To con John Wilson

Mi próximo invitado con David Letterman y John Mulaney

The Reluctant Traveler con Eugene Levy

La 76ª edición de los Primetime Emmy Awards se celebrará el 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.