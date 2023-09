Hablamos con la meteoróloga de Weather & Radar, Tamsin Green, sobre cómo registramos el tiempo que bate récords.

Este verano los titulares se han llenado de noticias sobre olas de calor que han batido récords.

Los días 4 y 5 de julio, el planeta vivió los días más calurosos de su historia. Pero, ¿se ha preguntado alguna vez cómo se registran realmente estas temperaturas y se verifica que baten récords?

Hemos hablado con la meteoróloga Tamsin Green para averiguarlo.

¿Cómo se verifican los récords de calor?

En todo el mundo, el tiempo se registra de diversas maneras, controlando no sólo el calor, sino también la presión, la humedad, la velocidad del viento y las precipitaciones.

Los datos se recogen con equipos como estaciones meteorológicas, globos meteorológicos, boyas en el océano y satélites.

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) establece normas estrictas para estos instrumentos con el fin de garantizar que los datos se miden de la misma manera en todo el planeta.

"Los sensores de temperatura tienen que estar a dos metros del suelo, en terreno llano, no cerca de árboles ni edificios. Tienen que estar en una caja blanca, ventilada y blindada para que no les afecte la luz solar directa ni nada parecido, y se pintan de blanco para que también reflejen el sol ", explica Tamsin, meteoróloga de Weather and Radar.

Una estación oficial de meteorología. Canva

Lo que puede resultar más sorprendente es el tiempo que se tarda en verificar un récord meteorológico.

La temperatura más alta jamás registrada en Italia fue en agosto de 2021 , pero no se verificó oficialmente hasta el 17 de julio de 2023. ¿Por qué?

Cada país tiene su propio servicio meteorológico nacional, responsable de las estaciones meteorológicas del país. La OMM cuenta con unas 11.000 estaciones meteorológicas en todo el mundo.

Cuando un servicio meteorológico cree que puede tener un registro, envía sus datos brutos a la organización internacional de meteorología.

"La OMM cuenta con expertos que examinan estos datos brutos y tienen que evaluar todos los aspectos, incluidos el tipo de instrumentos utilizados, el entorno, los procedimientos de calibración y los errores", explica Tamsin.

"También examinan los datos cercanos para compararlos, porque si una estación meteorológica registra 45ºC y otra a cinco kilómetros registra 25ºC, es obvio que hay un error", precisa la experta.

¿Cómo sabemos que los días 4 y 5 de julio fueron los más calurosos de la historia?

Los días más calurosos del planeta registrados los días 4 y 5 de julio batieron un récord ligeramente diferente y, por tanto, se verificaron de forma distinta a la de un solo país.

"Eran datos que se tomaron del Centro Nacional de Predicción Medioambiental de Estados Unidos, y se dieron cuenta, según esos datos oficiales, de que esos dos días son los más calurosos de los que se tiene constancia, y eso es porque toman la media global de todas las estaciones meteorológicas oficiales y ven que, obviamente, eso ha batido los récords de media", señala Tamsin.

"Así que no se trata de una estación meteorológica en particular, no se trata de que esta estación meteorológica de Florida haya alcanzado los 40°C. Se trata de todo el mundo". Es el mundo entero", puntualiza.

¿Qué significa mi previsión meteorológica?

Como meteoróloga, Tamsin es una experta en todo lo relacionado con el tiempo. Así que, ¿cuál es su consejo sobre cómo entender exactamente la previsión que puedes ver en la tele o en tu teléfono?

Tamsin dice que cuando ves una temperatura en la previsión, se trata de la temperatura del aire (medida a 2 metros por encima del suelo), no de la temperatura del suelo, que a menudo es considerablemente más cálida.

A veces vemos la "sensación térmica", que, según Tamsin, es un término menos meteorológico y sólo está ahí para ayudarnos a entender a qué nos enfrentamos (y a menudo qué ropa llevaremos).

"No sólo tiene en cuenta la temperatura del aire, sino también la sensación térmica, el índice de calor y cosas por el estilo", apunta Tamsin.

"Por ejemplo, si miras la previsión del tiempo en invierno y dice que la temperatura exterior es de 10 °C, puede que sople un viento del norte muy fuerte y muy frío que haga que la temperatura parezca mucho más fría de lo que es en realidad", agrega la especialista.

En los últimos años también se ha especulado mucho sobre el significado real del porcentaje de lluvia.

A pesar de un popular (e incorrecto) vídeo de TikTok que circuló, Tamsin confirma que el porcentaje es la probabilidad de que veas llover en esa zona, no el porcentaje de esa zona que recibirá lluvia.

"En el caso de los chubascos, es increíblemente difícil determinar con exactitud el momento y la ubicación.

"Si se mueve una banda frontal de lluvia, se puede identificar más claramente el momento en que llegará porque es más dinámico. Los chubascos aparecen, se forman y se disipan en periodos de tiempo muy cortos, la mayoría de las veces y en zonas muy localizadas", explica.

El mayor consejo de Tamsin a la hora de mirar la previsión meteorológica es no dejar que un icono del smartphone te dicte todo el día.

"Ese icono no lo dice todo. Es muy fácil ver un icono de lluvia y pensar que todo el día será un desastre. Y no tiene por qué ser así", subraya.

"[Puede ser] que tengas unas horas de lluvia por la mañana, que luego se despeje, y que luego, en realidad, el resto del día tengas cielos soleados, suban las temperaturas y mejore el panorama. Así que es muy difícil captar la esencia de lo que está ocurriendo con un solo icono y una sola cifra de temperatura", conclye Tamsin.

Vea el vídeo de arriba para saber más sobre cómo vigilamos las olas de calor.