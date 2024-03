Fernanda, una hembra solitaria, fue descubierta en la isla Fernandina en 2019. No hay vida humana en la zona, pero sí una rica fauna como iguanas, pingüinos y cormoranes no voladores.

El volcán de La Cumbre, en la isla Fernandina de las Galápagos podría amenazar la supervivencia del último superviviente conocido de una especie de tortuga gigante. La erupción comenzó el sábado por la noche, iluminando el cielo nocturno mientras la lava caía por sus laderas hacia el mar.

Fernandina es el hogar de Fernanda, una tortuga gigante una hembra solitaria fue descubierta viviendo en un parche de vegetación aislada en la isla en 2019.

Funcionarios del Instituto Geofísico de Ecuador dijeron que podría ser la erupción más grande que La Cumbre ha visto desde 2017. El volcán de 1.476 metros entró en erupción por última vez en 2020.

El volcán de La Cumbre es uno de los más activos de la cadena de islas Galápagos, famosa en todo el mundo por haber ayudado al científico británico del siglo XIX Charles Darwin a desarrollar su teoría de la evolución.

¿Se verá afectada la fauna de la isla?

En la isla no vive ningún ser humano. Por el momento, las autoridades no han comentado si la fauna que vive en la isla se verá amenazada por la erupción.Además de Fernanda, la isla alberga otras especies, como iguanas, pingüinos y cormoranes no voladores.