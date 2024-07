La concentración del fármaco en el cuerpo de los escualos era hasta 100 veces superior a la observada anteriormente en otros organismos marinos.

Los científicos han encontrado restos de cocaína en tiburones salvajes de la costa de Brasil. Un estudio de la Fundación Oswaldo Cruz halló altos niveles de la droga en el tejido de estos animales marinos salvajes.

Los investigadores analizaron 13 tiburones picudos brasileños capturados en aguas próximas a Río de Janeiro que compraron a pescadores entre septiembre de 2021 y agosto de 2023.

Esta especie, catalogada como vulnerable por la UICN, fue seleccionada para las pruebas ya que su hábitat cercano a la costa significa que está expuesta a vertidos contaminados. Los científicos creen que el tiburón picudo brasileño podría ser una especie centinela de este tipo de contaminación.

Todos los tiburones dieron positivo en cocaína, encontrándose la droga y su principal metabolito, la benzoilecgonina, en el tejido muscular y el hígado de los animales. La concentración de la droga era hasta 100 veces superior a la observada anteriormente en otras especies marinas.

El estudio, publicado en la revista 'Science of the Total Environment', es el primero en encontrar cocaína en tiburones salvajes. Los investigadores afirman que los resultados "apuntan a las posibles repercusiones de la presencia de drogas ilícitas en el medio ambiente".

¿Cómo acabaron ingiriendo cocaína los tiburones?

No está del todo claro cómo acabó la cocaína en los tiburones. El equipo declaró al diario británico 'The Telegraph' que no era probable que los fardos de cocaínaarrojados por la borda por los contrabandistas fueran la causa de que los animales marinos dieran positivo. Según los investigadores, no son muchos los paquetes de la droga que se desechan o vierten en esta zona.

Pero los desagües de los laboratorios ilegales donde se fabrica la cocaína y la orina o las heces de los drogadictos son fuentes importantes de contaminación del agua. Las plantas de tratamiento de aguas residuales de todo el mundo no son muy buenas a la hora de eliminar estas sustancias del agua, por lo que acaban llegando al océano.

Independientemente de su procedencia exacta, la cocaína sólo persiste poco tiempo en el medio ambiente, lo que significa que para que los investigadores la encuentren en animales como éste, tiene que haber entrado mucha droga en el océano.

Los autores del estudio afirman que el consumo de cocaína ha aumentado "exponencialmente" en las últimas décadas. Los brasileños están entre los mayores consumidores de cocaína del mundo y son los mayores consumidores de esta droga en Sudamérica.

Los investigadores ya habían detectado anteriormente altos niveles de contaminación por cocaína en los ríos de los alrededores de Río de Janeiro. Según un estudio, la concentración de cocaína en las aguas que rodean São Paulo era similar a la cantidad de cafeína que se encuentra en el café y el té.

¿Qué significa esto para los tiburones?

Aunque los investigadores no fueron capaces de identificar ningún cambio específico en el comportamiento de los tiburones, estudios anteriores sugieren que la cocaína probablemente tiene un efecto similar en los animales que en los seres humanos.

Y lo que es más importante, creen que puede afectar a su vista, lo que podría causarles problemas a la hora de cazar. Una caza ineficaz podría acortar la vida de los tiburones.

Se descubrió que las concentraciones eran más altas en el músculo que en el hígado de los animales marinos y que las hembras tenían concentraciones más altas que los machos. Todas las hembras del estudio estaban preñadas, pero no está claro cómo podría afectar a sus fetos la exposición a la cocaína.

Aparte del impacto en los propios animales, el tiburón de hocico agudo forma parte habitual de la dieta brasileña. Los científicos afirman que se necesita más investigación para evaluar el impacto que los residuos de cocaína podrían tener en las personas que los consumen.