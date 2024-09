Por Lili Rutai

La población sigue oponiendo resistencia a la fábrica mediante protestas callejeras, procesos judiciales y controles del aire tóxico.

PUBLICIDAD

Una fábrica china de baterías cerca de la ciudad húngara de Debrecen sigue creciendo a pesar de las objeciones de vecinos y expertos. "No estamos en contra del progreso", dice el residente László Nándor Horváth, padre y activista, "pero preferiríamos que estuviera en otro sitio".

No es el único que se opone a la construcción de la planta de litio de la empresa china Contemporary Amperex Technology (CATL) de baterías de iones de litio. Cuando CATL anunció la construcción de la mayor planta de baterías de Europa en agosto de 2022, la respuesta en Debrecen fue abrumadoramente negativa.

Según una encuesta realizada el año pasado, el 62% de los 200.000 habitantes se oponía a la fábrica. Entre sus preocupaciones por el emplazamiento de 550 acres figuran la contaminación ambiental, la explotación de recursos y la influencia extranjera.

László Nándor Horváth, vecino afectado por la planta. Lili Rutai

La sociedad civil y partidos políticos de la oposición organizaron protestas, algunas con miles de participantes. Horváth, que vive a sólo dos kilómetros de las obras con su hijo discapacitado, demandó a CATL en marzo de 2023 y ganó: el Tribunal retiró la licencia a CATL por gestión de catástrofes el pasado noviembre.

A pesar de la indignación, las obras continúan y CATL incluso planea ampliarlas, según la Asociación Foro Civil Debrecen. Los activistas se han percatado de los planes de la compañía para poner en marcha una línea de montaje adicional. Según los planes de CATL, la producción comenzará en 2025.

¿Por qué construyen empresas extranjeras fábricas de baterías en Hungría?

En otros lugares de Hungría, la multinacional surcoreana Samsung, la china Huayou Cobalt y la japonesa TOYO INK figuran entre las empresas que están construyendo o ampliando 35 centros relacionados con la producción de baterías. Sólo China ha invertido 16.000 millones de euros en Hungría, gran parte de ellos en fábricas como la de CATL, convirtiéndose en el mayor inversor del país.

Con el objetivo de superar a Alemania y Estados Unidos en capacidad de fabricación de baterías, el Gobierno húngaro financió la producción con más de 2.500 millones de euros en forma de subvenciones y desarrollo de infraestructuras, según una estimación del medio independiente 'G7'.

"La oferta crecerá cada vez más"

"El Gobierno húngaro pensó que la producción de baterías es la clave del desarrollo económico, pueden invertir sin riesgo, y la oferta crecerá cada vez más y de forma continua", explica a 'Euronews Green' Dóra Győrffy, economista y profesora universitaria.

"Pero esto no tiene sentido. Por ejemplo, siempre habrá demanda también de plátanos y naranjas, pero eso no significa que haya que cultivarlos en Hungría, ya que el clima no es apropiado para ello."

Banderas de Hungría, la Unión Europea y China en el exterior de las instalaciones de Debrecen. Lili Rutai

Para las empresas, Hungría es un país atractivo para invertir por la ayuda financiera del Gobierno, la escasa normativa y la entrada en el mercado europeo, explica Győrffy. "Si un país no tiene ventaja en la producción de energía, es un error estratégico traer industrias consumidoras de energía como la producción de baterías", añade Attila Holoda, director gerente de la empresa de asesoría independiente Aurora Energy, "

Además de energía, la fábrica de CATL necesitará agua y mano de obra, ambas escasas en la zona, explica. CATL ya está trayendo trabajadores de Asia, y necesitará casi 10.000 trabajadores en total para la producción, según la empresa china.

Los vecinos se quejan de la contaminación

Mikepércs, la localidad más cercana a la construcción, ya sufre cortes de electricidad ocasionales debido a las obras.

Se trata de un tranquilo suburbio de Debrecen de 5.000 habitantes. Atraídas por las viviendas asequibles, decenas de familias jóvenes se trasladaron allí en la última década, explica Éva Kozma, directora del grupo activista Asociación de Madres por el Medio Ambiente de Mikepércs (MIAKÖ).

Vive en Mikapércs con sus tres hijos y sus padres. "Yo también quiero morir aquí", dice. Una de las fábricas que abastecerá la producción de baterías de CATL comenzó sus operaciones de prueba en febrero de 2024. Los humos de esta planta producen suficientes toxinas para activar los monitores de calidad del aire instalados por MIAKÖ.

Escasa calidad del aire junto a la fábrica. Lili Rutai

Los dispositivos miden la contaminación por partículas finas (PM2,5), responsables de casi 4 millones de muertes en todo el mundo según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos. Cerca de la fábrica, puede alcanzar niveles nocivos de 50µg/m3, el doble de la recomendación de la UE.

PUBLICIDAD

Kozma, químico de formación que fabrica jabones orgánicos, trabaja ahora con las ventanas cerradas. "Entendemos que los vehículos eléctricos son respetuosos con el medio ambiente", dice Kozma, "pero no nos servirán de mucho si CATL convierte nuestro barrio en un páramo de baterías". Poco se sabe de las sustancias que utilizará CATL durante la producción, montaje y desmontaje de las baterías, señala Kozma.

Las ONG piden más transparencia

Según Gergely Simon, experto en química de Greenpeace Hungría, esta organización apoya el fin de los coches de gasolina. "Sin embargo, el modo en que se fabrican actualmente las baterías en Hungría no es en absoluto un modo de transición aceptable ni ecológico", añade, debido en gran parte a la falta de transparencia.

Greenpeace ha detectado la presencia de disolvente tóxico MNP, que puede causar daños al feto o provocar la muerte fetal, en las aguas subterráneas cercanas a otras plantas húngaras. Sin embargo, el Gobierno húngaro los clasifica actualmente como disolventes tóxicos, no como sustancias nocivas para el feto, que el reglamento de la UE permitiría en cantidades mucho menores, explica Simon.

"Hay muchas zonas grises porque es una industria nueva", dice Simon. "Las autoridades húngaras se aprovechan, por así decirlo, creando así la ventaja competitiva de Hungría a partir del hecho de que interpretan la normativa, o la falta de normativa, de forma creativa".

PUBLICIDAD

Vecina de la planta. Lili Rutai

A sólo unos cientos de metros de la puerta de la planta, Judit Szemán solía cultivar verduras ecológicas para la venta. Ahora, las tres generaciones de su familia se despiertan a menudo durante la noche por la luz o el ruido de la construcción.

De las 1.500 hectáreas de tierra fértil que les rodean, al menos 700 se han transformado en zonas industriales, afirma. "Aquí nunca crecerá grano ni maíz. Nada".

El año pasado, Szemán demandó a CATL por violación de las normas medioambientales. El caso está aplazado por las vacaciones de verano, y puede que tengan que reevaluarlo tras las noticias de la ampliación, explica László Szőnyi, hijo de Szemán.

Los inversores han llamado a su puerta en múltiples ocasiones, preguntando por el precio de su propiedad, pero están decididos a quedarse, al menos hasta que se dicte la orden judicial. Según Szemán, si se desestiman sus preocupaciones, será una señal para las empresas chinas de que pueden expandirse en Hungría sin escrutinio. "Me temo que estamos dando la voz de alarma en vano. Esto afectará a Hungría y a la UE", afirma Szemán.

PUBLICIDAD

¿Qué dice CATL?

CATL, que tiene 12 centros de producción operativos en todo el mundo, responde que no tiene planes de ampliar su planta de Debrecen.

"Como líder mundial en tecnologías energéticas innovadoras, estamos ampliando nuestra presencia global para acelerar la movilidad eléctrica y la transición energética en Europa y en el mundo", afirma la empresa en un comunicado enviado a 'Euronews Green'.

Afirma que la tecnología de producción cerrada en su planta de Debrecen garantizará el cumplimiento de todas las normativas medioambientales nacionales y de la UE, así como de los límites de emisiones, que se supervisarán continuamente en colaboración con las autoridades.

"El equipo de filtrado y limpieza y las soluciones técnicas adecuadas evitarán las fugas", añade. "La actividad de producción se lleva a cabo en edificios cerrados y debidamente aislados, por lo que no se espera que la actividad contamine el suelo ni las aguas subterráneas".