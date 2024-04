Bajo el auspicio de la vicepresidenta de la Comisión Europea, casi todos los partidos políticos del Parlamento Europeo firmaron un código de conducta para las próximas elecciones comunitarias.

Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea, considera que todas las herramientas son necesarias para reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas europeas, alteradas en los últimos meses por escándalos de corrupción que favorecen intereses extranjeros, como los denominados Catargate y Rusiagate.

"Estos escándalos que usted ha mencionado, señala Věra Jourová al periodista de Euronews que la entrevista, realmente... han creado un alto nivel de desconfianza. Hay algo podrido en Bruselas. He escuchado eso en muchos sitios. Creo que la gente no sabe distinguir entre el Parlamento Europeo y los europarlamentarios. Creo que tenemos que hacer algo de manera proactiva contra este sentimiento de la gente según el cual, no tiene sentido acudir a votar porque el sistema está sucio. El sistema no está sucio", declara la vicepresidenta de la Comisión Europea.

Los firmantes del código de conducta se comprometen a no producir, utilizar o difundir contenidos engañosos generados, por ejemplo, por medio de la inteligencia artificial. Los partidos políticos también deben abstenerse de utilizar publicidad política patrocinada por intereses no declarados. La Comisión Europea indica que hay que evitar los escollos encontrados en anteriores elecciones europeas.

"Realmente, creo que esto es necesario, porque en elecciones anteriores ya hemos visto manipulaciones ocultas que han puesto en entredicho la imparcialidad de los comicios. No podemos permitirnos el lujo de minar la confianza de los ciudadanos en las elecciones", añade Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea.

El grupo de extrema derecha, Identidad y Democracia, no ha firmado el texto, pero afirma que quiere adherirse al código de conducta para las elecciones europeas.