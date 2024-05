Transparencia Internacional ha pedido controles más estrictos sobre los diputados de la UE, ya que un informe muestra que muchos ocupan puestos altamente remunerados en empresas que también presionan a Bruselas.

Los eurodiputados ganan colectivamente más de 8,6 millones de euros al año con empleos externos, incluidas empresas privadas que también presionan activamente en favor de la política de la UE, según un informe publicado por Transparencia Internacional Europa que en enero presentaron otro informe sobre corrupción.

El grupo ha pedido que se prohíba a los diputados de la UE el pluriempleo, ya que las cifras muestran que más de dos tercios de los 705 diputados revelan actividades además de su función principal.

Más rentable trabajar fuera que en el Parlamento

Según el estudio, en algunos casos, ganan más con actividades externas que con su salario de 10.000 euros al mes como diputados al Parlamento Europeo, y forman parte de los consejos de administración de empresas que están íntimamente relacionadas con su trabajo diario.

El año pasado, la UE endureció sus normas a raíz de Catargate, un escándalo por la supuesta influencia extranjera en el proceso legislativo, y la reforma significa que los legisladores ahora publican detalles más detallados sobre los ingresos externos.

Sin embargo, para Transparencia Internacional EU, las nuevas normas aún no van lo suficientemente lejos como para evitar conflictos de intereses.

Encabezado en la lista

Encabeza la lista el eurodiputado lituano Viktor Uspaskich, que declara ganar 3 millones de euros al año de una empresa llamada Edvervita UAB.

Los medios de comunicación locales han informado de que la empresa es propiedad de Uspaskich y sus hijos, y que tiene vínculos con importantes intereses inmobiliarios comerciales en Rusia.

Uspaskich, que recientemente fue expulsado del grupo centrista Renovar Europa por sus comentarios homófobos, no respondió a una solicitud de comentarios sobre la naturaleza de su relación con la empresa.

Si bien los llamativos ingresos de Uspaskich parecen provenir de su propia empresa, a otros se les paga por asesorar a los consejos de administración de empresas establecidas.

Más dinero fuera que dentro

La eurodiputada alemana Monika Hohlmeier, del Partido Popular Europeo, gana alrededor de 75.000 euros al año por su trabajo en la empresa agrícola y energética BayWa AG, mientras que Axel Voss también del PPE, recibe 54.000 euros como asesor de protección de datos en Deutsche Telekom y en el bufete de abogados Bietmann, calcula el grupo.

Prohibido trabajar para grupos de presión

Las normas de la UE permiten a los eurodiputados trabajar en el extranjero, pero no se les permite trabajar como grupos de presión, por lo que las aguas se enturbian cuando trabajan para empresas que también buscan influir en la política de Bruselas, según informó Euronews.

"Quizás el propio eurodiputado no participe en esta parte de las actividades" vinculadas al cabildeo, dijo a Euronews Raphaël Kergueno, alto responsable de políticas de Transparencia Internacional EU, y añadió que «cuanto más tengamos este tipo de lagunas, más difícil será hacer cumplir incluso las normas que tenemos".

De la agricultura a los grupos de presión

BayWa está registrada en la base de datos de grupos de presión registrados de la UE por su interés en la política agrícola, mientras que la lista de Deutsche Telekom cita la protección de datos y la inteligencia artificial como áreas políticas relevantes.

Hohlmeier, que preside la comisión de control presupuestario del Parlamento, ha presentado enmiendas sobre la política agrícola durante su mandato como eurodiputada; el informe de Voss para la comisión de inteligencia artificial del Parlamento está plagado de referencias a cuestiones de privacidad.

En una declaración enviada por correo electrónico a Euronews, Voss dijo: "Mis actividades relacionadas con los ingresos adicionales declarados rara vez están relacionadas con mi papel como eurodiputada. Cuando lo están, hago comentarios sobre la legislación ya finalizada y su interpretación legal, que no constituye un conflicto de intereses".

Unos miles para redondear el mes

Sin embargo, esos eurodiputados no son los únicos cuyas actividades externas pueden sorprender.

Además de sus ingresos como profesor universitario, el exministro de Hacienda belga Johan Van Overtveldt (Conservadores y Reformistas Europeos) afirma que gana 2.500 euros al mes trabajando para el consejo de administración de NBX BV, una empresa de software con sede en Amberes, con la "tecnología que rodea los sistemas de pago".

Aunque Van Overtveldt forma parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento, ECON, que recientemente aprobó nuevas leyes sobre los servicios de pago, dijo a Euronews que "no hay ningún conflicto de intereses" por su actividad exterior, que según él se centra en los planes de expansión internacional de NBX.

Actividad multipartidista, pero más en la derecha

Según Transparencia Internacional, las 20 personas que más ganan provienen "abrumadoramente" de partidos de derecha y extrema derecha. Pero no exclusivamente: El dipitado polaco Marek Belka (Socialistas y Demócratas) es el décimo que más gana.

Declara ingresos de 5.000 euros al mes por formar parte del consejo de supervisión del Vienna Insurance Group, y otros 2.000 euros al mes por un trabajo similar en la empresa sanitaria Pelion, funciones que, según él, incluyen asistir a cuatro reuniones al año.

"Las reuniones no interfieren con mis obligaciones parlamentarias", dijo Belka a Euronews, que también forma parte de ECON, que regula el sector de los seguros, y añadió: "Mi trabajo en el Parlamento tiene prioridad. Que yo sepa, no existía ningún conflicto de intereses antes ni existe actualmente" debido a su trabajo en la junta directiva, dijo Belka, y afirmó que las actividades se centran totalmente en la supervisión de la gestión financiera basándose en su "vasta experiencia como economista", en lugar de ejercer presión o asesorar sobre la legislación.

Las actividades de ECON de Belka se centran en otras áreas, como los pagos, la política bancaria y macroeconómica, y siempre vota siguiendo la línea de su partido en los temas del sector de los seguros, dijo; la política de salud la tratan comités completamente diferentes.

Un portavoz del belga Guy Verhofstadt (Renovar Europa), séptimo país con mayores ingresos, defendió sus ganancias mensuales de 5.000 euros al asesorar al fondo de inversiones ecológicas Planet First Partners, diciendo que "no choca en modo alguno con las opiniones y el comportamiento electoral de Guy en materia de medio ambiente y sostenibilidad, sino todo lo contrario. En general, nunca ha habido ningún problema que genere conflictos de intereses", dijo el portavoz sobre el ex primer ministro belga. "Con Guy, la política siempre es lo primero".

No solo no es malo, dicen, es mejor

Algunos legisladores incluso argumentan que sus puestos asalariados en las grandes corporaciones mejoran la formulación de políticas.

"Creo que es muy importante que los eurodiputados también se involucren en la sociedad y los negocios de manera responsable», dijo Hohlmeier. "Los políticos no solo deben participar activamente en la torre de marfil política, sino que también deben participar fuera del Parlamento... Todo tiene que suceder de forma transparente".

BayWa es "una de las pocas grandes empresas europeas que puede hacer frente a las empresas chinas y estadounidenses en la competencia mundial en los ámbitos del comercio agrícola y las energías renovables", afirmó, y añadió que "tomo mis decisiones políticas de forma totalmente independiente".

"Las experiencias me enriquecen"

"Las experiencias que tengo en las distintas organizaciones o en BayWa y el conocimiento que genero allí me enriquecen", dijo Hohlmeier sobre el puesto, que le permite ganar una media de 6.000 euros al mes más gastos de viaje, y añadió que seguía criticando los altos subsidios que se pagan a los grandes agricultores terratenientes en virtud de la Política Agrícola Común de la UE.

Kergueno no acusa a ningún eurodiputado individual de actuar de manera inapropiada, ya que afirma que los presuntos conflictos de intereses solo pueden ser resueltos por un organismo independiente con recursos suficientes, como es el caso en Francia.

Muchos otros países han ido aún más lejos y han prohibido rotundamente a los legisladores ocupar un segundo empleo, señala.

Sin embargo, rechaza el argumento de Hohlmeier de que el trabajo externo puede ofrecer una perspectiva adicional vital, ya que, según él, para eso están los grupos de presión.

"Hay 12.000 organizaciones activas en Bruselas que estoy seguro de que están más que dispuestas a plantear sus preocupaciones a los diputados al Parlamento Europeo", aseguró. "Que realmente sea necesario o no ocupar un puesto en el consejo de administración de dicha empresa es un tipo de actividad completamente diferente".