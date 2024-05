Por Liv Stroud

El nuevo partido de izquierdas, BSW , se formó en enero de este año, pero ya ha obtenido su primera victoria en el centro neurálgico de la derecha, Turingia. Los expertos predicen que el partido podría seducir a los votantes de extrema derecha en las próximas elecciones al Parlamento Europeo.

La política de izquierdas Sahra Wagenknecht se escindió del partido alemán Die Linke el año pasado para formar su propio partido. La Alianza Sahra Wagenknecht - Razón y Justicia (BSW), que promete detener las entregas de armas a Ucrania, podría dividir el voto de la AfD y obtener siete escaños en las elecciones europeas.

Wagenknecht también aboga por elevar el salario mínimo a 15 euros por hora y podría suavizar las políticas sobre cambio climático. Muchos ven en el partido una buena alternativa a los partidos de extrema derecha que amenazan con arrasar en el Parlamento de la UE.

Durante su discurso en la apertura de la campaña electoral de la UE en Hamburgo, hace dos semanas, Wagenknecht sacó partido de la crisis delcoste de la vida que sacude a gran parte de Europa.

"Leo que el Sr. Scholz, Canciller de nuestro país, nos dice que no hay problemas, ¿Crisis? ¿Qué crisis? La economía está creciendo. Las personas con rentas bajas han tenido los mayores aumentos de ingresos en mucho tiempo bajo esta coalición", bramó ante un público que aplaudió.

Críticas por el envío de armas a Ucrania y la corrupción con las vacunas COVID-19

Muchos, incluidos los que apoyan a la extrema derecha, han criticado a la actual coalición del semáforo por sus presupuestos. Wagenknecht también condena el envío de armas a Ucrania e insta a negociar con Putin. "No, las armas no traen la paz, las armas traen más guerra y las armas traen más muerte. Esa es la realidad", afirmó.

El principal candidato de BSW, Fabio De Masi, también denunció al gobierno, aludiendo a la corrupción tanto a nivel federal como señalando los mensajes de texto desaparecidos entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el jefe de Pfizer, Albert Bourla, durante las negociaciones de las vacunas COVID-19.

De Masi también exige transparencia en las compras de acciones de los políticos. "Estoy seguro de que, al igual que ocurrió con las operaciones bancarias durante la gran crisis, habrá algunos políticos que hayan comprado acciones de Rheinmetall. Por eso nosotros, como Alianza Sahra Wagenknecht, exigimos que se hagan públicas las transacciones de acciones por parte de los políticos", dijo.

Un partido que despierta resentimientos

"Estas elecciones europeas son también una oportunidad para sacar la tarjeta roja a la coalición del semáforo. Pero no de la forma en que mucha gente en Alemania lo hace por desesperación votando a la AfD. Un partido que despierta resentimientos. Un partido que quiere recortar salarios y pensiones. Y un partido que aboga por aumentar la militarización en Alemania. Este no es el camino", añadió De Masi.

La estrategia de Wagenknecht de prometer impuestos más altos a las grandes empresas y a las personas más ricas parece estar funcionando, ya que el partido recién formado obtuvo su primera victoria en las elecciones locales de Turingia, las primeras a las que se presentó. Aunque el partido sólo tiene unos meses de vida, ya ha nombrado a su primer alcalde en la pequeña ciudad de Bleicherode con el 56,6% de los votos. Turingia es un bastión de la extrema derecha.

Muchos de los asistentes al acto de apertura de la campaña de la UE en Hamburgo con los que habló Euronews dijeron que, o bien iban a votar definitivamente al BSW, o bien no estaban seguros, pero que Sahra Wagenknecht les parecía "inteligente" y "razonable". Varios hablaron de que Alemania "se iría al garete" si continuaba el actual gobierno y el actual clima político.

La primera fuerza de izquierdas en el Parlamento Europeo

Casi todos aquellos con los que habló Euronews se mostraron partidarios de la paz en Ucrania y de detener las entregas de armas.

"Si les votaré, no lo sé. Pero muchas cosas que dice Sahra Wagenknecht son ciertas, por desgracia. Y como la política ha fracasado tan estrepitosamente en los últimos años, existe el partido AfD. No hay que machacar a la AfD. Este partido se creó porque no se hizo política sensata. En 2015, ellos [el Gobierno de Merkel] abrieron el país y dijeron: "Venid aquí", y desde entonces no ha ocurrido nada significativo. Hablan de trabajadores cualificados, pero viene todo tipo de gente. Esto no puede seguir así. La economía se hunde y, como dice Sahra Wagenknecht, los Verdes dictan cómo debe vivir la gente", afirmó una jubilada que dijo haber trabajado durante 40 años.

El BSW podría convertirse en la primera fuerza de izquierdas en el Parlamento Europeo que busca formar una facción de izquierdas, pero Wagenknecht dejó claro que no está de acuerdo con algunos de sus miembros, "por ejemplo, en materia de inmigración".

El tema ha provocado repetidas enemistades entre Wagenknecht y Die Linke, ya que la primera ha adoptado una postura de línea dura respecto a la inmigración. Esto podría dificultar la formación de un bloque de izquierdas tras las elecciones de dentro de unas semanas, y podría acarrear problemas en el Parlamento Europeo.

La propia Wagenknecht afirma que sus políticas son "conservadoras de izquierdas", pues combinan políticas económicas socialistas con actitudes conservadoras hacia la inmigración.