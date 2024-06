Por Euronews

El objetivo de los investigadores es provocar el rechazo del tumor por parte del cuerpo humano en una especie de efecto vacuna.

"Nada es igual que antes, desde mi propia concepción como persona a la forma de afrontar las cosas, lo cambia todo". Es la sensación de Laura desde que fue diagnosticada con cáncer de mama. "Hace 8 meses que es como si fuera una persona totalmente diferente. Yo ya no soy yo, soy otra versión de mi. El cambio tan drástico que genera en la persona y en su entorno... Es muy diferente", añade.

Médica de profesión, a Laura le diagnosticaron un cáncer de mama en estadio 3. Después de tres operaciones, una quimio y una radioterapia, sigue con un tratamiento hormonal y otro experimental.

Pedro, de 62 años, sobrevivió a un cáncer de pulmón. Pero sigue pagando un alto peaje por ello. "Las secuelas que me dejó radio y quimio, porque fue toda a la vez, es las uñas, que las tengo como partidas. No puedo abrir bolsas, no puedo abrir nada, no tengo tacto. Ahora para mí es todo suave, siempre llevo las manos como si estuviesen mojadas...", lamenta.

Dentro del proyecto europeo Ulises, los investigadores trabajan en un tratamiento basado en nanopartículas que algún día podría ayudar a pacientes y supervivientes de cáncer como Laura y Pedro. De momento se ha probado contra el cáncer de páncreas, uno de los más mortíferos.

¿Cómo funciona?

El objetivo de este tratamiento es provocar el rechazo del tumor por parte del cuerpo humano en una especie de efecto vacuna.

Cristina Fillat, Coordinadora del Proyecto Ulises en IDIBAPS, explica que "la idea es activar el sistema inmunitario y para ello habrá que introducir moléculas específicas en el tumor que puedan generar esta inmunorespuesta". Para ello, es crucial la entrega de material genético a las células tumorales.

Ese papel lo desempeñan nanopartículas similares a las utilizadas para las vacunas contra la Covid-19, que se están desarrollando en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto Valenciano de Oncología. Su jefe es José Antonio López-Guerrero. El investigador celebra que si la vacuna que preparan es eficaz en el cáncer de páncreas, "podría abrir la una nueva oportunidad terapéutica otros tipos de tumores que también están causando mortalidad y que actualmente pues no tienen opciones de cura".

Si el tratamiento funciona, ya sería un hito para la ciencia y la investigación, añade López-Guerrero. Pero, como la respuesta inmunitaria sólo se dirige a las células tumorales, los efectos secundarios de los tratamientos actuales, como la quimio y la radioterapia, también se reducirían significativamente.