El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechó la primera entrevista desde que su Partido Socialista se mantuviera firme en las elecciones europeas para pedir a los aliados internacionales que sigan exigiendo responsabilidades al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Es crucial que la comunidad internacional añada "más presión" al Gobierno israelí para que ponga fin "de una vez por todas" a la guerra en Gaza, dijo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Sánchez añadió que el sur de Europa se sumó a la causa promovida por el Gobierno sudafricano para llevar a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). En enero, el tribunal ordenó a Israel que tomara medidas para impedir cualquier acto de genocidio en Gaza.

"Evidentemente no me corresponde a mí decir si es o no un genocidio, pero en cualquier caso le puedo asegurar que tengo serias dudas de que el Gobierno de Netanyahu esté respetando el derecho internacional humanitario", dijo Sánchez en una entrevista con el informativo español 'Entrevista'.

El político de izquierdas consideró que Israel no está cumpliendoalgunas resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y medidas cautelares dictadas por el fiscal de la CIJ "para detener los bombardeos y la intervención militar en Rafah".

"Desgraciadamente, esto no lo estamos viendo por parte del Gobierno de Netanyahu", dijo Sánchez.

"Por eso creo que es muy importante añadir más presión de la comunidad internacional para que esta guerra termine de una vez por todas. Esta es la posición del Gobierno español".

En mayo, Sánchez anunció la noticia de que su gobierno reconocería el Estado palestino en una "decisión histórica". La misma decisión fue seguida poco después por Irlanda y Noruega, que también reconocieron la soberanía palestina.

Entrevista tras el éxito parlamentario europeo

Las declaraciones formaron parte de la primera entrevista importante del líder desde que su Partido Socialista se mantuviera firme el fin de semana en las elecciones al Parlamento Europeo.

Mientras la mayoría de los demás partidos del Gobierno nacional parecían desmoronarse, el grupo de izquierdas de Sánchez consiguió 20 escaños de los 61 asignados al país. Sin embargo, el partido no fue el más apoyado por los ciudadanos: el derechista Partido Popular se hizo con la mayor parte de los 22 escaños del Parlamento Europeo.

El partido de extrema derecha Vox quedó tercero con seis legisladores, frente a los cuatro que tenía en la anterior legislatura, y el nuevo partido de extrema derecha Se Acabó la Fiesta (SALF) entrará en el Parlamento Europeo con tres escaños.

"Desgraciadamente, en España no sólo tenemos un partido de extrema derecha, sino dos", dijo Sánchez.