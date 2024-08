Por Euronews

Crecen los temores sobre una posible victoria de la extrema derecha en las próximas elecciones en los estados del este de Alemania.

PUBLICIDAD

Tres Estados del este de Alemania, Turingia, Sajonia y Brandeburgo, tienen previsto elegir nuevos parlamentos el mes que viene, y en los tres el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) va por delante en las encuestas. Las protestas han empezado.

En Turingia, que tiene una población de 2,1 millones y donde se encuentra el famoso monumento conmemorativo del campo de concentración de Buchenwald, el partido ferozmente antiinmigración AfD va por delante con un 30% en las encuestas, de cara a las elecciones del 1 de septiembre.

Esa cifra está muy por delante de la de los demócratas cristianos de centroderecha (CDU), que actualmente están en las encuestas con un 21%.

Crecen los temores a un ascenso de la extrema derecha

Ante la posible victoria de la extrema derecha en las elecciones regionales, los expertos dicen que hay razones para temer por el futuro del Gobierno de Alemania, especialmente los partidos que componen el bloque de centroizquierda del canciller Olaf Scholz.

El servicio de Seguridad ha etiquetado al partido AfD de Turingia como extremista de derecha. El líder de la AfD de Turingia, Björn Höcke, fue condenado dos veces por utilizar el lema nazi prohibido "Alles für Deutschland" (Todo para Alemania).

El lema 'Alles für Thüringen' (Todo para Turingia) figura en el manifiesto electoral actual, lo que preocupa a muchos, entre ellos al director del Memorial de Buchenwald, Jens-Christian Wagner.

Objetivo ideológico: relativizar el nazismo

Después de un buen resultado en las recientes elecciones europeas, Wagner está aún más preocupado por el éxito de la extrema derecha en Alemania.

Cree que relativizar el nazismo forma parte del "núcleo ideológico" del partido. Por ello, teme por la supervivencia de su monumento a Buchenwald si la AfD gana las elecciones, ya que el partido podría intervenir en su gestión.

"La AfD afirma que el trabajo que hacemos aquí, la cultura del recuerdo, es una llamada 'cultura de la culpa'. Y según esa idea, yo soy el predicador de esta cultura de la culpa. "Por supuesto, tendría que irme", dice Wagner.

Durante la II Guerra Mundial, los nazis mantuvieron a unas 277.000 personas en el campo de concentración de Buchenwald, de las cuales murieron unas 56.000.

El director del Memorial de Buchenwald, Jens-Christian Wagner, en la puerta principal del antiguo campo de concentración nazi en Weimar, Alemania Foto: Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Después de que las tropas estadounidenses liberaran el campo, los habitantes de la vecina Weimar se vieron obligados a visitarlo. La expresión "no nos hemos dado cuenta" se debe a su reacción: afirmaron que no se habían dado cuenta.

Es frustrante que, a pesar de nuestro trabajo de enseñar historia y política, en este momento alrededor del 30% de los habitantes de Turingia estén dispuestos a votar por la AfD. Pero, por supuesto, eso no puede hacernos rendirnos Jens-Christian Wagner Director del Memorial de Buchenwald

Esta vez, muchos dan la voz de alarma para que la gente se dé cuenta. Wagner considera que es su deber advertir contra la extrema derecha y la trivialización del Holocausto. Esto lo ha convertido en una de las voces más importantes contra la AfD.

A muchos no les impresionan las advertencias

En un mitin de la AfD en Neustadt an der Orla, los asistentes no se impresionan con las advertencias de Wagner. En el llamado Sommerfest de la AfD, cerveza, barbacoa y música se alternan con discursos de los líderes de la AfD.

"Lo que siempre me ha molestado es que siempre digan: 'Alemania inició las dos guerras mundiales'. Eso no es cierto", dice una mujer que asiste al mitin. "Sí, eso fue parte de nuestra historia. Pero Alemania no solo cometió crímenes, ¿no?"

Bjoern Hoecke, principal candidato del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania, en un mitin de campaña electoral del partido para las próximas elecciones Foto: Markus Schreiber/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Björn Höcke, líder de la AfD en Turingia, es uno de los oradores en el mitin. "Los alemanes necesitan volver a tener un patriotismo normal, un patriotismo vivo. Durante ochenta años hemos sido retratados como una especie de parias en la historia. Esto no puede continuar. Los alemanes deben aprender a ser amigos de nosotros mismos nuevamente. Y esa también es la misión de la AfD".

PUBLICIDAD

En el mitín de campaña, la creencia es que la AfD cambiará esto, aunque liderada por quien fue recientemente condenado por repetir lemas nazis en sus discursos.

"Ambiente hostil contra las minorías"

Por noble que sea el plan, los registros cuentan una historia diferente y los analistas dicen que, específicamente en Turingia, las fuerzas de extrema derecha radical han creado un ambiente hostil hacia las minorías, incluida la gente negra.

En 2023, la ONG Ezra, que ayuda a las víctimas de la violencia de extrema derecha, racista y antisemita, documentó 85 ataques racistas en Turingia, una cifra ligeramente inferior a los 88 ataques de 2022, que Ezra describió como "un récord histórico de violencia de derecha y racista" en el Estado.

"En los últimos años, se ha formado un movimiento de extrema derecha en Turingia, que ha contribuido a una notable radicalización ideológica de sus seguidores. Políticamente, el partidoAlternativa para Alemania es el principal beneficiario", escribieron Ezra y un consorcio de organizaciones que rastrean el racismo en su informe anual.

PUBLICIDAD

La rama de AfD en Turingia es particularmente radical y fue puesta bajo vigilancia oficial por el Servicio de Inteligencia Nacional hace cuatro años como un grupo de "demostrado extremismo de derecha".

La democracia cristiana contraataca en Sajonia

Con elecciones previstas para el 1 y el 22 de septiembre, respectivamente, la AfD también es bastante poderosa en los estados de Sajonia y Brandeburgo.

Sin embargo, en Sajonia, la CDU lo está haciendo mejor. Actualmente están empatados con la AfD en alrededor del 30%. A pesar de la percepción común de Alemania del Este como una región homogénea, existen disparidades políticas significativas entre los estados.

Mientras que el Partido de Izquierda socialista liderado por el primer ministro estatal Bodo Ramelow ha gobernado Turingia durante los últimos diez años, Michael Kretschmer de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de centroderecha ha estado al frente de Sajonia desde 2017.

PUBLICIDAD

A más extrema derecha, más dificultad para contratar extranjeros cualificados

La guerra en Ucrania ha dominado el debate político antes de las tres elecciones estatales de Alemania del Este en septiembre. Tanto los partidos de extrema izquierda como de extrema derecha están exigiendo negociaciones con Rusia y el cese de los envíos de armas a Ucrania. ¿Pueden afectar a las políticas exteriores de Alemania?

Algunas empresas del este de Alemania también han dicho que les resulta cada vez más difícil atraer a los trabajadores extranjeros cualificados que necesitan desesperadamente a medida que el partido de extrema derecha AfD gana más poder.

Han dicho que ven a Alternativa para Alemania como un riesgo para la región como lugar para hacer negocios o invertir.

"La lección sobre la responsabilidad alemana por el Holocausto pesa mucho, y es una lección que todos los alemanes aprenden. Con razón, piensa la mayoría de la gente, pero al mismo tiempo, algunas personas dicen que es hora de poner punto final a este pasado. Especialmente en AfD, donde quieren deshacerse de lo que ven como un sentimiento de vergüenza por su país".